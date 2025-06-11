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    Elektrikli MINI Countryman, %10'luk dilime veda etti

    %10 ÖTV dilimine giren giriş seviye versiyonu sayesinde satışlarda üst sıralarda yer alan Countryman'de artık bu fiyattan sipariş verilemiyor.                   

    Elektrikli MINI Countryman, %10'luk dilime veda etti Tam Boyutta Gör
    MINI Countryman E, giriş seviyesindeki Spirit donanım seviyesinin %10'luk dilimde yer alması sayesinde uzun süredir Türkiye'de en çok tercih edilen elektrikli otomobillerden biriydi. Ancak bu durum sona erecek gibi görünüyor çünkü artık düşük dilimde MINI Countryman kalmadı.

    Emre Özpeynirci'nin aktardığı bilgiye göre, sipariş verenler bu durumdan etkilenmeyecek ancak artık 1.927.300 TL'lik fiyattan yeni sipariş verilemiyor. Bir sonraki gelecek partinin tüm versiyonları %40'lık dilimden gelecek. Şu anda Countryman E'nin %10'luk ve %40'lık dilime giren iki versiyonu arasında 850 bin TL gibi ciddi bir fark bulunuyor.

    MINI Countryman E, satış fiyatıyla uzun süredir %10'luk dilimin sınırında olduğu için bir üst dilime yükselme riski taşıyan modeller arasındaydı. Fiyatların yükselmesi ve ÖTV matrahlarının değişmemesi sebebiyle bazı diğer modeller için de bu risk söz konusu.

    Elektrikli Countryman, 150 kW güç üreten motoru ve 64,6 kWsa'lik batarya paketiyle birleşik kullanımda 462 kilometreye kadar menzil vadediyor. Söz konusu model, mayıs ayında 1.416 adet ile en çok tercih edilen üçüncü elektrikli otomobil oldu. Eğer %10'luk dilimden devam edilmezse bu durum Countryman'in satışlarını büyük oranda etkileyecektir.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 6 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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