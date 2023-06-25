Razer Enki - inceleme: Oyuncu koltuğuna bakış açısını değiştiren koltuk

Bu videomuzda Razer'ın oyuncu koltuğu Razer Enki'ye yakından bakıyoruz. Razer Enki, kalitesi ve tasarımıyla gerçekten benim oyuncu koltuğuna bakış açımı değiştirdi diyebilirim.

Oyuncu ekipmanı dediğimiz zaman sanıyorum ki hepimizin aklına ilk gelen markalardan birisi Razer. Razer hemen hemen her türlü oyuncu ekipmanını bizlere sunuyor ve bu videomuzun konuğu da Razer Enki ismli oyuncu koltuğu. Oyuncu ekipmanları biliyorsunuz ki bazen sadece başına ismi alsın diye yapılıyor. Ancak Razer bu konuda her zaman bizi tatmin eden ve kaliteli ürünler çıkaran bir marka. Bu oyuncu koltuğunda da bunu sonuna kadar hissettim diyebilirim.

Özellikle oyuncu koltukları son dönemde iyice arttı ve ofis koltuklarından hem daha pahalı oluyorlar hem de daha rahatsız oluyorlar. Ancak Razer Enki hem rahatlığıyla hem özelleştirmeleriyle "oyuncu" sıfatını kesinlikle hak eden birçok açıdan kullandığınıza mutlu olacağınız bir ürün.