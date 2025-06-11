Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android 16 yayınlandı: İşte öne çıkan yeni özellikler

    Google, Android 16'nın final sürümünün yayınlandığını duyurdu. Android 16, desteklenen tüm Google Pixel akıllı telefonlara yüklenebiliyor. Peki, yenilikler neler?

    Android 16, yepyeni görünüm (Material 3 Expressive olarak adlandırılıyor), daha fazla özelleştirme seçeneği, güvenlik iyileştirmeleri ve erişilebilirlik noktasında iyileştirmeler getiriyor.

    Android 16 yenilikleri neler?

    android 16 özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Yeni tasarım (Material 3 Expressive)
    • Canlı Güncellemeler
    • Gelişmiş koruma modu
    • Yapay zeka destekli dolandırıcılık algılama
    • Auracast yayın desteği
    • Daha büyük ekranlar için daha iyi destek
    • Hassas bildirimleri gizleme
    • Yazıları daha okunaklı hale getirme
    • LE Audio işitme cihazı kullananlar için yeni özellikler
    • Kamera iyileştirmeleri
    • Uygulamaları pencereleme (Samsung DeX benzeri)

    iOS Canlı Aktivitelere benzer şekilde, Android 16, yolculuk paylaşımı ve yemek teslimatı uygulamalarından gerçek zamanlı bilgileri doğrudan kilit ekranında görüntüleyen canlı güncellemeler sunuyor. Bu özellik Samsung telefonlarda Now Bar ile, OPPO ve OnePlus telefonlarda Live Alerts ile desteklenecek.

    Android 16, aynı uygulamadan gelen bildirimleri otomatik olarak grupluyor. Örneğin; farklı WhatsApp kişilerinden gelen 20 ayrı mesaj tek bir bildirim olarak görünecek.

    Güncelleme, işitme cihazı kullanan kullanıcılar için iyileştirmeler içeriyor. Kullanıcılar artık telefonlarının mikrofonunu kullanmayı seçerek gürültülü ortamlarda daha net görüşmeler yapabilecek. Android 16, işitme cihazının kontrollerine de daha kolay erişim sağlıyor.

    Android 16 ile Gelişmiş Koruma özelliği tek bir dokunuşla etkinleştirilebiliyor ve karmaşık saldırılara karşı gelişmiş güvenlik sunuyor.

    Google, Samsung ile birlikte çalışarak masaüstü pencerelemeyi Android 16'ya getirdi. DeX benzeri deneyim yakında Android ekosisteminde kullanılabilecek. Bu özellik, kullanıcıların tek bir ekranda birden fazla uygulama penceresini taşımasına ve yeniden boyutlandırmasına olanak tanıyacak.

    Google, bu yılın ilerleyen zamanlarında kullanıcıların kendi kısayol tuş kombinasyonlarını oluşturmasını sağlayan özel klavye kısayolları desteği sunacak.

    Android 16 ayrıca yüksek kalitede ekran görüntüleri, uyarlanabilir yenileme hızı, iyileştirilmiş kimlik doğrulama ve daha fazlası gibi daha küçük geliştirmeler içeriyor.

    Google, Android 16 güncellemesini ilk olarak Pixel cihazlara dağıtacak. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde Pixel telefonlara ve Wear OS 6 akıllı saatlere daha fazla Material 3 Expressive tasarım güncellemesi sunulacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Profil resmi
    turkelvis 4 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 5 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    50 mbps internet hızı nasıl value the perfect date parfüm yorum kasko yaptırmak mantıklı mı astra j 1.6 cdti iphone garantiden değiştirme taktikleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 FS
    Oppo Reno11 FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF A15
    ASUS TUF A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum