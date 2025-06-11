Android 16 yayınlandı: İşte öne çıkan yeni özellikler

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Android 16, yepyeni görünüm (Material 3 Expressive olarak adlandırılıyor), daha fazla özelleştirme seçeneği, güvenlik iyileştirmeleri ve erişilebilirlik noktasında iyileştirmeler getiriyor.

Android 16 (One UI 8) bu yaz Samsung telefonlara gelecek 3 hf. önce eklendi

Android 16 yenilikleri neler?

Tam Boyutta Gör

Yeni tasarım (Material 3 Expressive)

Canlı Güncellemeler

Gelişmiş koruma modu

Yapay zeka destekli dolandırıcılık algılama

Auracast yayın desteği

Daha büyük ekranlar için daha iyi destek

Hassas bildirimleri gizleme

Yazıları daha okunaklı hale getirme

LE Audio işitme cihazı kullananlar için yeni özellikler

Kamera iyileştirmeleri

Uygulamaları pencereleme (Samsung DeX benzeri)

iOS Canlı Aktivitelere benzer şekilde, Android 16, yolculuk paylaşımı ve yemek teslimatı uygulamalarından gerçek zamanlı bilgileri doğrudan kilit ekranında görüntüleyen canlı güncellemeler sunuyor. Bu özellik Samsung telefonlarda Now Bar ile, OPPO ve OnePlus telefonlarda Live Alerts ile desteklenecek.

Android 16, aynı uygulamadan gelen bildirimleri otomatik olarak grupluyor. Örneğin; farklı WhatsApp kişilerinden gelen 20 ayrı mesaj tek bir bildirim olarak görünecek.

Güncelleme, işitme cihazı kullanan kullanıcılar için iyileştirmeler içeriyor. Kullanıcılar artık telefonlarının mikrofonunu kullanmayı seçerek gürültülü ortamlarda daha net görüşmeler yapabilecek. Android 16, işitme cihazının kontrollerine de daha kolay erişim sağlıyor.

Android 16 ile Gelişmiş Koruma özelliği tek bir dokunuşla etkinleştirilebiliyor ve karmaşık saldırılara karşı gelişmiş güvenlik sunuyor.

Google, Samsung ile birlikte çalışarak masaüstü pencerelemeyi Android 16'ya getirdi. DeX benzeri deneyim yakında Android ekosisteminde kullanılabilecek. Bu özellik, kullanıcıların tek bir ekranda birden fazla uygulama penceresini taşımasına ve yeniden boyutlandırmasına olanak tanıyacak.

Google, bu yılın ilerleyen zamanlarında kullanıcıların kendi kısayol tuş kombinasyonlarını oluşturmasını sağlayan özel klavye kısayolları desteği sunacak.

Android 16 ayrıca yüksek kalitede ekran görüntüleri, uyarlanabilir yenileme hızı, iyileştirilmiş kimlik doğrulama ve daha fazlası gibi daha küçük geliştirmeler içeriyor.

Google, Android 16 güncellemesini ilk olarak Pixel cihazlara dağıtacak. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde Pixel telefonlara ve Wear OS 6 akıllı saatlere daha fazla Material 3 Expressive tasarım güncellemesi sunulacak.

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Android 16 yayınlandı: İşte öne çıkan yeni özellikler

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