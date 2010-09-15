1e1: Roccat ve Speed Link'in oyuncu aksesuarları mercek altında

1e1'in bu bölümünde Roccat Pyra kablosuz fare ve Speed Link Medusa 5.1 kulaklığı bütün detayları ile ele alıyor. Yakaladığımız artı ve eksileri eğlenceli bir üslupla paylaşıyoruz.

Donanimhaber.com ve Bolumsonucanavari.com iş birliğiyle hazırladığımız 1e1'in ilk bölümüyle karşınızdayız. Bundan sonra oyun, eğlence ile alakalı donanımlar ve yeni çıkan teknolojileri 1e1 ile ekranlarınıza taşıyor olacağız.

Bu bölümde Roccat Pyra kablosuz fare ve Speed Link Medusa 5.1 kulaklığı bütün detayları ile ele alıyor. Yakaladığımız artı ve eksileri eğlenceli bir üslupla paylaşıyoruz.