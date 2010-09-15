1e1: Roccat ve Speed Link'in oyuncu aksesuarları mercek altında

Genel Yayın Yönetmeni
1e1'in bu bölümünde Roccat Pyra kablosuz fare ve Speed Link Medusa 5.1 kulaklığı bütün detayları ile ele alıyor. Yakaladığımız artı ve eksileri eğlenceli bir üslupla paylaşıyoruz.
Donanimhaber.com ve Bolumsonucanavari.com iş birliğiyle hazırladığımız 1e1'in ilk bölümüyle karşınızdayız. Bundan sonra oyun, eğlence ile alakalı donanımlar ve yeni çıkan teknolojileri 1e1 ile ekranlarınıza taşıyor olacağız.
Bu bölümde Roccat Pyra kablosuz fare ve Speed Link Medusa 5.1 kulaklığı bütün detayları ile ele alıyor. Yakaladığımız artı ve eksileri eğlenceli bir üslupla paylaşıyoruz.
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1 e 1 süperrrrrrrrrr olmuş
Hayırlı ossun cümle aleme
Yemin ederim bende bu arkadaşların
beraber iyi program yapabileceklerini
düşünüyordum.
Galiba doğru düşünmüşüm.
tek kelime ile harika kulaklık olarak SteelSeries 5H V2 USB öneririm
ses kartı olarak CREATIVE X-FI TITANIUM FATAL1TY CHAMPION SES KARTI counter strikede çok iyi performans alırsınız tabi baya bi parayı gözden çıkarmanız gerek
"150 milyon" mu kaldı abicim lira deyin şuna ... :D
1 erdinç 1 mesut :D