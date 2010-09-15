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1e1: Roccat ve Speed Link'in oyuncu aksesuarları mercek altında

8 yıl
65,1b
1
Donanım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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1e1'in bu bölümünde Roccat Pyra kablosuz fare ve Speed Link Medusa 5.1 kulaklığı bütün detayları ile ele alıyor. Yakaladığımız artı ve eksileri eğlenceli bir üslupla paylaşıyoruz.

Donanimhaber.com ve Bolumsonucanavari.com iş birliğiyle hazırladığımız 1e1'in ilk bölümüyle karşınızdayız. Bundan sonra oyun, eğlence ile alakalı donanımlar ve yeni çıkan teknolojileri 1e1 ile ekranlarınıza taşıyor olacağız.

Bu bölümde Roccat Pyra kablosuz fare ve Speed Link Medusa 5.1 kulaklığı bütün detayları ile ele alıyor. Yakaladığımız artı ve eksileri eğlenceli bir üslupla paylaşıyoruz.


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DH Misafiri 8 yıl
no way out adlı prolarımızda cıkmıs vay canına adam profesyonel beyler üstüne gitmeyin
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king size 8 yıl
misafir anlamadığın konular hakkında konuşma mouse padsizmi csde kral olacaksın o dalga geçtiğin adam senden çok anlıyo sus rezil olma
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bafbaf 8 yıl
giriş güzel olmuş gerçekten , ama ben büyük mouse seviyorum elimi üstüne koyunca avuç iyimi kaplaması lazım
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DH Misafiri 8 yıl
uuuu beybiiiiii....
1 e 1 süperrrrrrrrrr olmuş
Hayırlı ossun cümle aleme
Yemin ederim bende bu arkadaşların
beraber iyi program yapabileceklerini
düşünüyordum.
Galiba doğru düşünmüşüm.
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DH Misafiri 8 yıl
mousede Razer Deathadder 3500 DPI Gaming Mouse v2
tek kelime ile harika kulaklık olarak SteelSeries 5H V2 USB öneririm
ses kartı olarak CREATIVE X-FI TITANIUM FATAL1TY CHAMPION SES KARTI counter strikede çok iyi performans alırsınız tabi baya bi parayı gözden çıkarmanız gerek
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DH Misafiri 8 yıl
İntro müthiş
"150 milyon" mu kaldı abicim lira deyin şuna ... :D
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sprnvrcp 8 yıl
iyi bir inceleme olmuş teşekkür ederim.
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byfm 8 yıl
intro hoş olmuş, mouse'un eksileri çok ama tasarımı iyi,kulaklık işe yaramaz
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Momo-Oz 8 yıl
1e1m
1 erdinç 1 mesut :D
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white_tiger 8 yıl
Fare 5 para etmez çok küçük ve kablosuz olması iyi değil tuşların kullanımı zor 10 tl etmez 1 ayda üretimden kalkar
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white_tiger 8 yıl
Razer death hadder ver lycosa inceleyin lütfen g5/ ve g15 kullanıcısı olarak bu ürünleri deneme istiyorum
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