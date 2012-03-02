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1e1:Haber - 02 Mart/2012 "Sıkmayan Teknoloji Programı" video

7 yıl
138,8b
1
Donanım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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1e1:Haber yeni gündem ve konularıyla karşınızda. Yeni Xbox hakkında söylentiler çoğalıyor, iPad 3'ün lansman tarihi kesinleşti, PES mi? Fifa mı? Mobil Dünya Kongresinden 41MP telefon haberi ve fazlası.
Pes mi? Fifa mı? Telefonlarda Kamera ne kadar önemli? Nokia 808 Pureview 41MP kamerasıyla sizi etkiledi mi? Oy Ver 2237 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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createemir 7 yıl en beğenilen
Beyler 3310'dan giriyorum. Sorunsuz şekilde izleniyor.
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Speed-Step 7 yıl
Arkadaşlar Merhaba,

Videonun mobil sürümleri standart sürüm yayınlandıktan 1 saat sonra yayına alınmaktadır.

Sevgiler,
Mesut Çevik
1 Yanıt Yanıtla +17
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I3eawulf28 7 yıl
ilk oynadığım pes, pes2005 ti ve bana gerçek hayatta nefret ettiğim birşeyi sevdirme yetkisini vermişti.Gerçek hayatta futbol oynamayı sevmememe rağmen pes2005 fanıydım ; ve hala öyleyim.Nedense bana fifa çokta iyi bir oyun olarak gelmiyor.futbol mekaniği kafamda pes olarak yerleşmiş.Fifaya şans vermedim mi? verdim,ama yinede sıkılıp pes'e döndüm.Ama şu bir gerçekki pes benim gözümde ne kadar iyi bir oyun olursa olsun,toparlaması lazım!
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zekiusen 7 yıl
1500-2000 tl para verip de kamera önemli değil diyenin aklına şaşarım.benim için donanımda kaliteli bir kamera da çoook önemli.sonuçta fotoğraf makinesi taşımıyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
Güzel haberler sıkılmadan izledim teşekkürler.
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DH Misafiri 7 yıl
araadaşlar her şey güzel hoşda fifa çoyavaş oyuncu hızları hareketler pes derim ben :)
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n3Xtg34r 7 yıl
Pes 2012 çıktı mı ya?
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BSC Misafiri 7 yıl
pes ten aldıgım zevkı hıcbır zaman fıfadan alamadım bence pes 2012 fifadan 1000kat daha guzel oyun zevkı bakımından fıfadan cok cabuk sıkılıyorum ayrıca gol atıyoruz abı sureklı elemanlar bırbırıne sarılıyo hıcmı degısık sevın olmaz kı sonra gol atıyoruz gene replayları cok kotu fıfanın neresını sevıyosanız anlamıyorum ya ben futbol dan anlamıyorum verdıgı zevkten yada sız bılmıyosunuzzz
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Renovatio90 7 yıl
Pes olamadan Fifa olmaz Fifa olmadan Pes olmaz ikiside biribiyle yarışıyoki kendilerini geliştirmek zorunda kalıyorlar bırakın onlar geliştirsin hersene yeni oyun çıkarsın bizde oynayıp zevkimize bakalım çok sıkı PES fanatiğiyim bağımlısıyım ama her sene Peside Fifayıda alırım destek olmak için ve arada Fifada oynarım..
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furtuna_61 7 yıl
ne olursa olsun FIFA Street ortalığı karıştırcak gibi eğer bu özellikleri FIFA 2013'e yerleştirirlerse pes kepenk kapatsın...
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Gye_Baek 7 yıl
Güzel programdı teşekkürler.
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BSC Misafiri 7 yıl
fps ci şirin koptum :)
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