1e1:Haber - 02 Mart/2012 "Sıkmayan Teknoloji Programı" video

Pes mi? Fifa mı?

PES FIFA

Telefonlarda Kamera ne kadar önemli?

Alma nedenim! Akıllı bir telefonda önceliğim diğer özellikler. Alım kararıma etkisi büyük.

Nokia 808 Pureview 41MP kamerasıyla sizi etkiledi mi?

Evet hem de çok! Merak ettim incelemeleri görmem lazım Hayır