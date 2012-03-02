1e1:Haber - 02 Mart/2012 "Sıkmayan Teknoloji Programı" video

Genel Yayın Yönetmeni
1e1:Haber yeni gündem ve konularıyla karşınızda. Yeni Xbox hakkında söylentiler çoğalıyor, iPad 3'ün lansman tarihi kesinleşti, PES mi? Fifa mı? Mobil Dünya Kongresinden 41MP telefon haberi ve fazlası.
Pes mi? Fifa mı? Telefonlarda Kamera ne kadar önemli? Nokia 808 Pureview 41MP kamerasıyla sizi etkiledi mi? Oy Ver 2237 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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Videonun mobil sürümleri standart sürüm yayınlandıktan 1 saat sonra yayına alınmaktadır.
Sevgiler,
Mesut Çevik