1e1:Haber 30 Mart 2012 "Sıkmayan Teknoloji Programı"

1e1:Haber'in bu haftaki gündeminde Tegra 4, Assassin's Creed 3, yeni GTX680, süper hızlı internet bağlantıları ve çok daha fazlası sizleri bekliyor!

Hangi oyun motoru daha başarılı? Cryengine 3 (Crysis 2) Frostbite 2 (Battlefield 3, NFS The Run) Unreal Engine 3 (Gears of War Serisi, Batman Serisi vb) Source Engine (Half Life 2 ve Portal 2) RAGE (Rockstar Advanced Game Engine) (GTA IV ve Red Dead Redemption) 4A Engine (Metro 2033) EGO (Dirt 3) Diğer Internet bağlantı hızınızdan memnun musunuz? Çok memnunum Evet İdare Eder Hayır Hangi sistem üzerinden internete bağlısınız? TTNET ADSL 3. Parti ADSL Uydunet TTnet Fiber Super Online Fiber 3G modem (Avea, Turkcell vb.) Diğer Oy Ver 2478 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

Hangi oyun motoru daha başarılı? Cryengine 3 (Crysis 2) Frostbite 2 (Battlefield 3, NFS The Run) Unreal Engine 3 (Gears of War Serisi, Batman Serisi vb) Source Engine (Half Life 2 ve Portal 2) RAGE (Rockstar Advanced Game Engine) (GTA IV ve Red Dead Redemption) 4A Engine (Metro 2033) EGO (Dirt 3) Diğer Internet bağlantı hızınızdan memnun musunuz? Çok memnunum Evet İdare Eder Hayır Hangi sistem üzerinden internete bağlısınız? TTNET ADSL 3. Parti ADSL Uydunet TTnet Fiber Super Online Fiber 3G modem (Avea, Turkcell vb.) Diğer Anket Sonlandı 2478 kişi oy verdi. Sonuçları Göster