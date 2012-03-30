1e1:Haber 30 Mart 2012 "Sıkmayan Teknoloji Programı"

Genel Yayın Yönetmeni
1e1:Haber'in bu haftaki gündeminde Tegra 4, Assassin's Creed 3, yeni GTX680, süper hızlı internet bağlantıları ve çok daha fazlası sizleri bekliyor!
Hangi oyun motoru daha başarılı? Internet bağlantı hızınızdan memnun musunuz? Hangi sistem üzerinden internete bağlısınız? Oy Ver 2478 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
Paylaş Tweetle
Videoyu izleyemeyenlerin yorumlarını bir süredir okuyor, yorumsuz bir şekilde işin nereye geleceğini görmek istiyoruz. Fakat şu dakika itibariyle işin suyunun çıktığını rahatlıkla söyleyebilirim.
Teslaman rumuzlu üyemizin mesajının bir kısmını okursak ne demek istediğim daha rahat anlaşılacaktır.
Arkadaşlar, izleyemiyorsanız izlemezsiniz. Burada kimseyi videoları izlemek zorunda bırakmıyoruz. Bu işi keyifle zevkle yapıyor, sonrasında gelen yorumlarla motive oluyorken saatlerce emek harcadığımız bir iş sonunda bu tip yorumları görmek katlanılabilecek gibi değil.
Internet bir sürü video sitesiyle dolu, madem internet bağlantınız kötü, madem hiç bir şey izleyemiyorsunuz, internete zor giriyorsunuz adres çubuğuna www.youtube.com yazıp girin siteye milyonlarca video var hepsinin altına "Neden çektin, çekme izleyemiyoruz" yazın deşarj olun.
Arayın servis sağlayıcınızın müşteri temsilciliğini sorunlarınızı anlatın deşarj olun.
Kısacası internet bağlantınızın kötü olmasının sorumlusu biz değiliz. Biz internet bağlantı hizmeti vermiyoruz. Konuya konu ile ilgili mesaj atacaksanız sorun yok fakat gündelik sıkıntıları aktaracaksanız kusura bakmayın bundan sonra müsaade etmeyeceğim.
Sevgiler,
Mesut Çevik