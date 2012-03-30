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1e1:Haber 30 Mart 2012 "Sıkmayan Teknoloji Programı"

7 yıl
120,5b
1
Donanım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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1e1:Haber'in bu haftaki gündeminde Tegra 4, Assassin's Creed 3, yeni GTX680, süper hızlı internet bağlantıları ve çok daha fazlası sizleri bekliyor!

Hangi oyun motoru daha başarılı? Internet bağlantı hızınızdan memnun musunuz? Hangi sistem üzerinden internete bağlısınız? Oy Ver 2478 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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Speed-Step 7 yıl en beğenilen
Arkadaşlar Merhaba,

Videoyu izleyemeyenlerin yorumlarını bir süredir okuyor, yorumsuz bir şekilde işin nereye geleceğini görmek istiyoruz. Fakat şu dakika itibariyle işin suyunun çıktığını rahatlıkla söyleyebilirim.

Teslaman rumuzlu üyemizin mesajının bir kısmını okursak ne demek istediğim daha rahat anlaşılacaktır.

Sayın Mesut Çevik ve Erdinç İyikul ;

Bence artık bu videoları çekip boşuna efor sarf etmeyin. İnsanlar zaten TTnet yüzünden bu videoları izleyemiyorlar. Kaldı ki kimsenin izleyemediği ve izleyemeyeceği videolar yapmak pek mantıklı olmamak ile birlikte


Arkadaşlar, izleyemiyorsanız izlemezsiniz. Burada kimseyi videoları izlemek zorunda bırakmıyoruz. Bu işi keyifle zevkle yapıyor, sonrasında gelen yorumlarla motive oluyorken saatlerce emek harcadığımız bir iş sonunda bu tip yorumları görmek katlanılabilecek gibi değil.

Internet bir sürü video sitesiyle dolu, madem internet bağlantınız kötü, madem hiç bir şey izleyemiyorsunuz, internete zor giriyorsunuz adres çubuğuna www.youtube.com yazıp girin siteye milyonlarca video var hepsinin altına "Neden çektin, çekme izleyemiyoruz" yazın deşarj olun.

Arayın servis sağlayıcınızın müşteri temsilciliğini sorunlarınızı anlatın deşarj olun.

Kısacası internet bağlantınızın kötü olmasının sorumlusu biz değiliz. Biz internet bağlantı hizmeti vermiyoruz. Konuya konu ile ilgili mesaj atacaksanız sorun yok fakat gündelik sıkıntıları aktaracaksanız kusura bakmayın bundan sonra müsaade etmeyeceğim.

Sevgiler,
Mesut Çevik
Arkadaşlar Merhaba,Videoyu izleyemeyenlerin yorumlarını bir süredir okuyor, yorumsuz bir şekilde işin nereye geleceğini görmek istiyoruz. Fakat şu da...
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2 Yanıt Yanıtla +102
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Nightmare70 7 yıl
Internet bağlantı hızınızdan memnun musunuz? "Çok memnunum" seçeneğini seçenler ya ttnet'de çalışıyor yada mağaradan yazıyor dünyadan haberi yok...
1 Yanıt Yanıtla +22
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0zZz 7 yıl
TTNet adil kullanım sayesinde izlemek çile oldu, sabaha yüklenir o zaman izleriz artık.
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snakefatih 3 yıl
Kaç senelik konuymuş
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|Eren| 3 yıl
Drone haberi yok bu hafta galiba
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X-FI 3 yıl

AHAHA
yok bu hafta
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Guest-C6BBFF977 7 yıl
Grafik motorlarının yanına keşke oyun isimleri yazılmasaydı yoksa motora değil oyuna oy veriyorlar.
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VLX 7 yıl
1'e1 bugün yokmu ?
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pekozgur 7 yıl
Güzel olmuş ellerinize sağlık. Sohbet tadında ilerleyen ve sıkmadan izlenen 35 dakikalık bir program yapmışsınız. Daha uzun bölümlerinizi de izledik aynı şekilde sıkmadan izletiyorsunuz kendinizi. Tebrik ederim. Özellikle son video çok hoşuma gitti. Yapımında emek olduğu aşikar oynayanları ve derleyenlerin ellerine sağlık.
Bir arkadaş da yazmış rakamlar iyi güzel ancak Türkiye pazarı hakkında da veriler elde edebilirseniz daha güzel olur. Bu konuda güvenilir kaynak bulmak ve toplamak zor olacaktır. En azından mobil satışlar için Teknosa, Vatan, Bimeks, Hepsiburada gibi teknolojik marketleri ve şebeke/servis sağlayıcıların vereceği rakamlara ulaşma şansınız olursa çok güzel bir çalışma olur ancak yapılabilirliği konusunda yorum yapamıyorum, muhtemelen zor olacaktır. Ya da İntel-Amd, Nvidia-Radeon satış rakamları aynı şekilde ulaşılabilir mi? Böyle bir şey yapılabilirse yerli tüketicinin eğilimi de incelenmiş olur. Ya da bu şekilde bir oylama açılarak en azından mikro ölçekte donanımhaber kullanıcılarının profili çıkartılabilir.
Lüzumsuz yorum yapanlar konusunda da canınızı sıkacaksanız daha çok sıkılırsınız. O yüzden göz ardı etmeye çalışın. Emeğiniz ortada. Arkanızda yerel ya da ulusal bir kanal olmadan çok güzel bir program yapıyorsunuz ve bu işi de güzel kotarıyorsunuz. TTnet ya da Superonline'ın politikaları tabi ki sizi alakadar etmez. Forum ortamları da bu konularda kullanıcının sesini duyurma konusundaki özgür platformları ama bu özgürlüğü başkasını rahatsız edecek, üzecek şekilde kullanan aykırı tipler her zaman olacaktır. Olgunlukla karşılamaya çalışın ve yetkinizi kullanarak bu tarz iletileri silin ya da ileti sahiplerini uyarın derim naçizane...
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sertacarslan 7 yıl
DisasteR55
Videonun başındaki müzikle hepimiz gaza geliyoruz :))

Kim hatırlattıysa Karadeniz'in de dolu olarak render edildiğini, daha önce farketmemiştim, şimdi müziği(müzik çok hoş gerçekten) falan dinleyemiyorum, gözler direk Karadeniz'de :)
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SiCreAM 7 yıl
çok güzel bir video olmuş :)
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Usluco 7 yıl
Speed-Step
Arkadaşlar Merhaba, Videoyu izleyemeyenlerin yorumlarını bir süredir okuyor, yorumsuz bir şekilde işin nereye geleceğini görmek istiyoruz. Fakat şu dakika itibariyle işin suyunun çıktığını rahatlıkla söyleyebilirim. Teslaman rumuzlu üyemizin mesajının bir kısmını okursak ne demek istediğim daha rahat anlaşılacaktır.
Sayın Mesut Çevik ve Erdinç İyikul ; Bence artık bu videoları çekip boşuna efor sarf etmeyin. İnsanlar zaten TTnet yüzünden bu videoları izleyemiyorlar. Kaldı ki kimsenin izleyemediği ve izleyemeyeceği videolar yapmak pek mantıklı olmamak ile birlikte
Arkadaşlar, izleyemiyorsanız izlemezsiniz. Burada kimseyi videoları izlemek zorunda bırakmıyoruz. Bu işi keyifle zevkle yapıyor, sonrasında gelen yorumlarla motive oluyorken saatlerce emek harcadığımız bir iş sonunda bu tip yorumları görmek katlanılabilecek gibi değil. Internet bir sürü video sitesiyle dolu, madem internet bağlantınız kötü, madem hiç bir şey izleyemiyorsunuz, internete zor giriyorsunuz adres çubuğuna www.youtube.com yazıp girin siteye milyonlarca video var hepsinin altına Neden çektin, çekme izleyemiyoruz yazın deşarj olun. Arayın servis sağlayıcınızın müşteri temsilciliğini sorunlarınızı anlatın deşarj olun. Kısacası internet bağlantınızın kötü olmasının sorumlusu biz değiliz. Biz internet bağlantı hizmeti vermiyoruz. Konuya konu ile ilgili mesaj atacaksanız sorun yok fakat gündelik sıkıntıları aktaracaksanız kusura bakmayın bundan sonra müsaade etmeyeceğim. Sevgiler, Mesut Çevik

çok güzel cevap.seviyeli ve pişman edici :D
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-gg- 7 yıl
böyle uzun videoları çay alıp izlemesi zevkli oluyor. inceleme için teşekkürler
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dirdom 7 yıl
mesut bey ben 27 yaşında bir öğretmenim, normalde fazla aktif bir şekilde yorum yazmıyorum, ama eminim ki benim gibi fazla yorum yapmayan ama sizi düzenli takip eden bir çok kullanıcı vardır. Burada emeğinize saygı duymadan yorum yapanlar gözükse de biz de sizi "sessiz" bir şekilde ama ilgiyle takip ediyoruz. işleriniz kolay gelsin. Elinize sağlık.
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__KITT__ 7 yıl
ÖNEMLİ :
Video incelemeleriniz de notebooklarda kullanılan ekran kartlarıyla alınacabilecek performansları değerlendiremez misiniz çoğu kullanıcı markların karışık isimlendirmesi yüzünden yanlış konfigürasyonlara çok fazla para ödüyor. pc mağazalarına ve online satış mağazalarına baktığımda her 2 hafta da bir model yükseliyor veya mevcut konfigürasyonlara ek özellikler konuluyor. en azından;
hd 7690 şu kalite bir karttır, yeni çıkacak geForce gt635m size su kalite su oyunları oynamanıza imkan sağlayacaktır gibi konulara da değinmenizi bekliyorum bir takipçiniz olarak .
saygılar.
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DH Misafiri 7 yıl
bu gün playstation store gördüm battlefield 2 ve3 karakter özellikler paryla ucuz 2-3 tl.Ps3 bırakıp xbox geçıyorum mutltiplayer da özelikle call of duty moderen warfare 2 çok sorun yaşıyorum oyudan atıyo bazı süreler girmiyo sürüm çok çıkarıyolar. Artık call of duty hep aynı şeyi yapı ama battlefield araç seçeneği daha yoğun call of duty araç yok patlama süper battlefield de.
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