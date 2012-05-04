1e1:Haber 4 Mayıs "Enerji veren Teknoloji Programı" video şov

Genel Yayın Yönetmeni
Mesut Çevik ve Erdinç İyikul her hafta olduğu gibi bu bölümde de teknoloji ve oyun dünyasında son 1 haftada olup biten her şeyi ekranlarınıza taşıyor.
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normalde android bir telefon çıktığında '' önemli olan yazılım, yazılım olmadan ne yapacaksınız bu donanımı '' tarzı bir yaklaşım duyarız elmacılardan. Doğrumu evet doğru.İlk defa samsung telefonun saf performansından ziyade sunumda yazılım gelişiminden bahsetti. millet dalga geçiyor. bu ne perhiz bu en lahana turşusu?
aynı şey oyunlarda da var. önemli olan grafik değil senaryo derler sonra da bu ne biçim grafik derler. ne istediğini bilmek lazım!
s3 için konuşursak hız testlerine bakın daha şimdiden piyasaya çıkmadan ve hataları ayıklanmadan bütün telefonları silindir gibi ezdi geçti.zamanında herkes 2 çekirdekli telefon çıkardı ama s2 tuttu diğerleri unutuldu. şimdi yine aynı tablo. s2 ilk çıktığında ucuz hissi dandik arka kapak deniyordu ve forumları takip ediyordum ilgiyle, aradan 1 sene geçti dayanıklılık ve darbe testlerinde s2 o çok kaliteli his veren i4 kasasını yine ezdi geçti. merak edenler youtube diye bir şey var. ya herşeyi geçtim apple yeni modelinde aynı kasayı ittirdi kimse ses çıkarmadı, en azından bu biraz farklı ve büyük.
Eğer şunu diyorsanız anlarım gerisi yalan.
Saf performans gücü olarak s3 alacağıma. performansdan çok az kısarak harika tasarımı olan one x alırım diyorsanız anlarım. Zaten çok fark yoksa (DH incelemelerinde göreceğiz) bizde reyimizi one x ten yana kullanırız.
Fakat unutmamak lazım ki pil daha büyük kapasiteli, işlemci 32nm, pentile şarj konusunda avantajlı, hepsinden daha önemlisi yaklaşık aynı donanımla samsungun nasıl performans gösterdiğini biliyoruz önceki modellerde. Eğer bu farkları pratikte görebilirsek incelemelerde sadece şarjının uzun gitmesi için bile alınır bu telefon.
acilen s3 incelemesi ve zamanında yaptığınız gibi 4s-s3-onex kıyaslaması istiyoruz
Cuma namazı ve 1e1 Haber :D :D
başka da sözüm yok
bu ne android düşmanlığıdır arkadaş