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1e1:Haber 4 Mayıs "Enerji veren Teknoloji Programı" video şov

7 yıl
130,4b
1
Donanım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mesut Çevik ve Erdinç İyikul her hafta olduğu gibi bu bölümde de teknoloji ve oyun dünyasında son 1 haftada olup biten her şeyi ekranlarınıza taşıyor.
Samsung Galaxy SIII Beklentilerinizi Karşıladı mı? Samsung Galaxy SIII'ü alacak mısınız? Oy Ver 3641 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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mako3e 7 yıl en beğenilen
Eğri oturup doğru konuşacam kimse kusura bakmasın.

normalde android bir telefon çıktığında '' önemli olan yazılım, yazılım olmadan ne yapacaksınız bu donanımı '' tarzı bir yaklaşım duyarız elmacılardan. Doğrumu evet doğru.İlk defa samsung telefonun saf performansından ziyade sunumda yazılım gelişiminden bahsetti. millet dalga geçiyor. bu ne perhiz bu en lahana turşusu?

aynı şey oyunlarda da var. önemli olan grafik değil senaryo derler sonra da bu ne biçim grafik derler. ne istediğini bilmek lazım!

s3 için konuşursak hız testlerine bakın daha şimdiden piyasaya çıkmadan ve hataları ayıklanmadan bütün telefonları silindir gibi ezdi geçti.zamanında herkes 2 çekirdekli telefon çıkardı ama s2 tuttu diğerleri unutuldu. şimdi yine aynı tablo. s2 ilk çıktığında ucuz hissi dandik arka kapak deniyordu ve forumları takip ediyordum ilgiyle, aradan 1 sene geçti dayanıklılık ve darbe testlerinde s2 o çok kaliteli his veren i4 kasasını yine ezdi geçti. merak edenler youtube diye bir şey var. ya herşeyi geçtim apple yeni modelinde aynı kasayı ittirdi kimse ses çıkarmadı, en azından bu biraz farklı ve büyük.

Eğer şunu diyorsanız anlarım gerisi yalan.

Saf performans gücü olarak s3 alacağıma. performansdan çok az kısarak harika tasarımı olan one x alırım diyorsanız anlarım. Zaten çok fark yoksa (DH incelemelerinde göreceğiz) bizde reyimizi one x ten yana kullanırız.

Fakat unutmamak lazım ki pil daha büyük kapasiteli, işlemci 32nm, pentile şarj konusunda avantajlı, hepsinden daha önemlisi yaklaşık aynı donanımla samsungun nasıl performans gösterdiğini biliyoruz önceki modellerde. Eğer bu farkları pratikte görebilirsek incelemelerde sadece şarjının uzun gitmesi için bile alınır bu telefon.

acilen s3 incelemesi ve zamanında yaptığınız gibi 4s-s3-onex kıyaslaması istiyoruz
Eğri oturup doğru konuşacam kimse kusura bakmasın.normalde android bir telefon çıktığında ''önemli olan yazılım, yazılım olmadan ne yapacaksını...
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turkmavzeri 7 yıl
Cuma gününün 2 vazgeçilmezi;
Cuma namazı ve 1e1 Haber :D :D
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erci501 7 yıl
lütfen i-phone kullanan birine samsung ürünü incelemesi yaptırmayın. çünkü objektif olamıyorlar. S3 te hiçbir yenilik yok diyerek kablosuz şarjı görmezden gelen arkadaşlarımız siri yi yerlere göklere sığdıramamıştı.
başka da sözüm yok
bu ne android düşmanlığıdır arkadaş
lütfen i-phone kullanan birine samsung ürünü incelemesi yaptırmayın. çünküobjektif olamıyorlar. S3 te hiçbir yenilik yok diyerek...
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Murmeko 3 yıl
Hort
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DH Misafiri 6 yıl
ben yeni telefon alacayım ama iphone 4s mi HTC One X mi alayım garasız galdım siz hangisini önerirsiniz???
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Virtual Reality 7 yıl
1 Haziran dan sonra 1e1 belki olmayacak olsada kesinlikle eski tadı ve izleyici kitlesi olmayacak. Çünkü Erdinç İyikul DH ve BSC bünyesinden ayrılıyor. Kaliforniya merkezli bir mmorpg oyun firmasının Türkiye ofisinde işe başlıyor.
Detaylar içeride (1 Haziran DH ın çıkış grafiğinin bir anda aşağı doğru döndüğü kara gün olarak tarihe geçecek) forum.donanimhaber.com/...
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vyc 7 yıl
koskaca site su videolari bide mobilde izleme imkani verse keske
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Serden Geçti 7 yıl
36.48 de kendimi gördüm :D
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DH Misafiri 7 yıl

iPhone 4S e hala laf atan arkadaşlar ,
Yorumlarınız bittiğinde karşılaşmalarınız bittiğinde Samsung'un Apple dan daha iyi bir telefon çıkarttığını kabul edebilirim ,ancak o zaman ;)
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rcelik21 7 yıl
Galaxy note aldım, 3 yıl telefon değiştirmem
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vyc 7 yıl rcelik21
rcelik21
Galaxy note aldım, 3 yıl telefon değiştirmem

aynen

ama note 2 cikina bakalim napcaz
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metallicem 7 yıl
Galaxy S3 ü tasrım anlamında eleştiriyorsunuz ama şuda var bu patent davaları yüzünden adamlar artık hukuk kurallarına göre şekillendiriyorlar telefonu yine ortaya güzel şık bir telefon çıkmış bence.
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Dark Shade 7 yıl
s3 ün tasarımı çok güzel olmayabilir veyaaa beklentilerin altında kalmış olabilir donanımsal özellikleri fakat şu an piyasadaki en iyi donanıma sahip telefon galaxy s3...
sony tasarımına htc sense arayüzünü ve samsung donanımını koy ortaya süper bi telefon çıkar...
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DH Misafiri 7 yıl
anket seçeneklerine param yok da eklenseymiş iyi olurmuş :|
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