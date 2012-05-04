1e1:Haber 4 Mayıs "Enerji veren Teknoloji Programı" video şov

Mesut Çevik ve Erdinç İyikul her hafta olduğu gibi bu bölümde de teknoloji ve oyun dünyasında son 1 haftada olup biten her şeyi ekranlarınıza taşıyor.

Samsung Galaxy SIII Beklentilerinizi Karşıladı mı? Evet Hayır Samsung Galaxy SIII'ü alacak mısınız? Evet Hayır İncelemelerini görmem lazım Oy Ver 3641 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Samsung Galaxy SIII Beklentilerinizi Karşıladı mı? Evet Hayır Samsung Galaxy SIII'ü alacak mısınız? Evet Hayır İncelemelerini görmem lazım Anket Sonlandı 3641 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Samsung Galaxy SIII Beklentilerinizi Karşıladı mı? 37% Evet 1341 oy 64% Hayır 2335 oy Samsung Galaxy SIII'ü alacak mısınız? 16% Evet 594 oy 54% Hayır 1957 oy 29% İncelemelerini görmem lazım 1055 oy 3641 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön