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1e1:Haber "5. Bölüm" Yepyeni Teknoloji Programı

7 yıl
125,5b
1
Donanım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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1e1:Haber tüm hızıyla devam ediyor. Teknoloji gündemindeki sıcak gelişmeleri ekranlarınıza taşıdığımız program bu hafta da dopdolu.


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FreeRun 7 yıl en beğenilen
şu mikrofon olayını bi düzeltemediniz ha, sanki arkada kasırga var ..
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Fatz 7 yıl
Yeni nesil konsollar geliyor, PS Vita geliyor, iPhone 5 geliyor, Radeon HD 7000 serisi geliyor, birsürü yeni hit oyun geliyor, o geliyor bu geliyor... Lan bana bi fenalık geliyor
Yeni nesil konsollar geliyor, PS Vita geliyor, iPhone 5 geliyor, Radeon HD 7000 serisi geliyor, birsürü yeni hit oyun geliyor, o geliyor bu geliyor... Lan bana...
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AsiCimbomlu 7 yıl
40 Dk'mi ben artık 1 saat olur diye bekliyordum. Videoyu izlerken dikkatimi çekti. İnFamous 2 satış rakamları arttı dediniz. Siz Sony'yle konuşup ex. oyunların Türkiye satışlarını öğrenemezmisiniz ?
40 Dk'mi ben artık 1 saat olur diye bekliyordum. Videoyu izlerken dikkatimi çekti. İnFamous 2 satış rakamları arttı dediniz. Siz Sony'yle konuşup ex. oyunla...
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ersins58 7 yıl
Programınız çok iyi avrupa standartlarında bencede tam tv lik
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clubberkay 7 yıl
Cok guzel bir program.
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ign 7 yıl
Merhaba, neşeniz eksik olmasın harika bir iş çıkarıyosunuz, aklıma şöyle bişey geldi, hadi bizler zevkle izliyoruz yalnız bu işlerle ilgilenen ve bu videoları çok merak eden belkide işitme engellei insanlar olabilirler, onlar için sanki videoların altkısımlarına konuşmaları text olarak geçseniz çok zor değilse duymasalarda takip edilebilir böylece diye düşünmek istedim herkes faydalansın diye.teşekkür ederiz boş şanslar.
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schumi0411 7 yıl
mesut abi siz bir kanal açma imkanınız yokmu inanın iyi reyting alırsınız türkiyede tek olursunuz kanal olarak buda çok güzel olur insanlar bilgilenirler bu benim fikrimdi teşekkürler ve saygılar abi
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__Tyler Durden__ 7 yıl
Intel'in bu kadar kâr etmesi normal sonuçta hala AMD'den i serisine cevap gelmedi. Şu da gerçek ki i serisi parasının hakkını fazlasıyla veriyor hele ki i5 2500 k.
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BSC Misafiri 7 yıl
küçük sorunlar haricinde 10 numara olmus böyle yola devam :)
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DH Misafiri 7 yıl
su anda en iyi uretılen telefonların basına htc sensatıon 2. ı phone 4 3. n8. 4.su ise samsung galaxy s 2 son olarak da lg cholate
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sinnux 7 yıl
"Yep Yeni" değil "Yepyeni" video için teşekkürler :)
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zagortagos 7 yıl
Cepnette video yalan olduğundan bana uymaz.
neyse iyi yayınlar.
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aqresv 7 yıl
Bu nasıl iştir arkadas, dünya kadar para verip ekran kartı alıyoruz adamlar inatla konsol diyor. Gel de simdi orjinal oyun al.
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