1e1:Haber "7. Bölüm" Yepyeni Teknoloji Programı

1e1:Haber'in 7. Bölümüyle Karşınızdayız. Bu bölümde; Dünyanın en hızlı ekran kartı, su soğutmalı yeni modeller, Cep telefonları kanser yapar mı? 3D Teknolojisindeki Son Gelişmeler yanı sıra oyun dünyasında olup biten ne varsa aktarıyor, yorumluyoruz. Sizler için yine dopdolu bir 1e1:Haber hazırladık.
Norve'te yaşanan trajedide oyunları etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?Sizce tablet ve mobil cihazlardaki oyunlar konsolların önüne geçebilir mi?Oyunların 3 Boyutlu olması önemli bir özellik mi?Nokia N9'un fiyatını nasıl buldunuz?Microsoft Türkiye'nin WP7 Tanıtım Politikasını nasıl buldunuz?Cep telefonlarının sağlığa zararlı olmadığına inanıyor musunuz?Oy Ver 1050 kişi oy verdi.Sonuçları GösterNorve'te yaşanan trajedide oyunları etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?Sizce tablet ve mobil cihazlardaki oyunlar konsolların önüne geçebilir mi?Oyunların 3 Boyutlu olması önemli bir özellik mi?Nokia N9'un fiyatını nasıl buldunuz?Microsoft Türkiye'nin WP7 Tanıtım Politikasını nasıl buldunuz?Cep telefonlarının sağlığa zararlı olmadığına inanıyor musunuz?Anket Sonlandı 1050 kişi oy verdi.Sonuçları GösterNorve'te yaşanan trajedide oyunları etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? 9%Evet, düşünüyorum 95 oy 29%Az da olsa etkisi olduğunu düşünüyorum 304 oy 66%Hayır, düşünmüyorum 689 oySizce tablet ve mobil cihazlardaki oyunlar konsolların önüne geçebilir mi? 40%Evet, katılıyorum. 418 oy 62%Oyun konsolların tadı başka, yerini tutmaz. 651 oyOyunların 3 Boyutlu olması önemli bir özellik mi? 16%Evet, önemli 171 oy 61%Daha optimize ve verimli kullanılırsa önemli bir özellik olabilir 643 oy 24%Hayır, 3 boyutun oyunlar için önemli bir özellik olduğunu düşünmüyorum. 248 oyNokia N9'un fiyatını nasıl buldunuz? 40%Uçuk bir rakam 418 oy 10%Beklediğim gibi 102 oy 50%Bu cihazla ilgilenmiyorum 523 oyMicrosoft Türkiye'nin WP7 Tanıtım Politikasını nasıl buldunuz? 37%Kesinlikle gözden geçirilmesi lazım 386 oy 9%Microsoft'un doğru yaptığını düşünüyorum 93 oy 52%WP7 cihazlarla ilgilenmiyorum 542 oyCep telefonlarının sağlığa zararlı olmadığına inanıyor musunuz? 37%Araştırmaya inanıyorum 392 oy 60%Cep telefonlarının sağlığa zararlı olduğunu düşünüyorum 625 oy 1050 oya göre sonuçlar listelenmiştir.Ankete Dön
Adamın Norveçi patlatması CoD bağlanıyorsa veyahut balkondan atlayan çocuğun pokemona bağlanıyorsa aklıma bir soykırım gerçekleştirmiş olan Hitler, sonrasında apo ne bilim diğer toplu katliam örneklerinin başrolleri acaba hangi hangi filmden etkilenipde veya hangi oyunu oynadılarda o hale geldiler diye oyun insanları canileştirir diyenlere sorasım geliyor...
08.08.2011 01:10:30
filmlerde en iy 3D AVATAR demişsin.
crysis 2 en kalitesizi demişsin.
peki sana şunu sorayım ,avatarın yönetmeni james camaron neden crysis 2 3D versiyonuna hayran kaldı .bu yönde haberler var bunu duymuşsundur veya aç bi takip et.