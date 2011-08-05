1e1:Haber "7. Bölüm" Yepyeni Teknoloji Programı

Norve'te yaşanan trajedide oyunları etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?

Evet, düşünüyorum Az da olsa etkisi olduğunu düşünüyorum Hayır, düşünmüyorum

Sizce tablet ve mobil cihazlardaki oyunlar konsolların önüne geçebilir mi?

Evet, katılıyorum. Oyun konsolların tadı başka, yerini tutmaz.

Oyunların 3 Boyutlu olması önemli bir özellik mi?

Evet, önemli Daha optimize ve verimli kullanılırsa önemli bir özellik olabilir Hayır, 3 boyutun oyunlar için önemli bir özellik olduğunu düşünmüyorum.

Nokia N9'un fiyatını nasıl buldunuz?

Uçuk bir rakam Beklediğim gibi Bu cihazla ilgilenmiyorum

Microsoft Türkiye'nin WP7 Tanıtım Politikasını nasıl buldunuz?

Kesinlikle gözden geçirilmesi lazım Microsoft'un doğru yaptığını düşünüyorum WP7 cihazlarla ilgilenmiyorum

Cep telefonlarının sağlığa zararlı olmadığına inanıyor musunuz?

Araştırmaya inanıyorum Cep telefonlarının sağlığa zararlı olduğunu düşünüyorum