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1e1:Haber "7. Bölüm" Yepyeni Teknoloji Programı

7 yıl
145,9b
1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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1e1:Haber'in 7. Bölümüyle Karşınızdayız. Bu bölümde; Dünyanın en hızlı ekran kartı, su soğutmalı yeni modeller, Cep telefonları kanser yapar mı? 3D Teknolojisindeki Son Gelişmeler yanı sıra oyun dünyasında olup biten ne varsa aktarıyor, yorumluyoruz. Sizler için yine dopdolu bir 1e1:Haber hazırladık.

Norve'te yaşanan trajedide oyunları etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Sizce tablet ve mobil cihazlardaki oyunlar konsolların önüne geçebilir mi? Oyunların 3 Boyutlu olması önemli bir özellik mi? Nokia N9'un fiyatını nasıl buldunuz? Microsoft Türkiye'nin WP7 Tanıtım Politikasını nasıl buldunuz? Cep telefonlarının sağlığa zararlı olmadığına inanıyor musunuz? Oy Ver 1050 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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HAAltuntas 7 yıl
yeni bölümler ne zaman geliyor???
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TeufeL-07 7 yıl
He tabi Erdinç, bi konsolcu olarak fazla birşey bekleyemeyeceğinin farkında, ve elindeki teknolojinin ileri gitmesi taraftarında.
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leopard10 7 yıl
Mesut Çevik de geldigine gore yeni bolumler İnşAllah yakında başlar.
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TeufeL-07 7 yıl
Konunun zamanı geçeli çok olsada , birşeyi söylemeden edemiyeceğim. Ea games in artık 3D oyun a destek vermeyeceğini söylemiş . Zaten hiçbir oyun firması 3d ye destek vermiyor , nvidia kendi ekran kartları sayesinde bize bu görsel şöleni sunuyor. Crysis 2 Kendinden 3d çıktıda neoldu ? 3d olmayan oyunlardan daha kötü 3d deneyimi sundu bizlere. Erdinçin 3d konusundaki düşüncelerinede katılmıyorum. Oyunlar artık gelebilecekleri son noktadalar ve artık oyunlara köşe yumuşatmayı 16x 32x 64x diye yükseltene kadar , doku kalitesini yükseltene kadar , aa bak duvar koptu , parçası yere düştü kaybolmadı diyene kadar , asıl sistem canavarı 3d değil dx i yükseltene kadar 3d daha kabul edilebilir seviyede , zira binlerce lira harcadığım bilgisayarımda boş fps istemiyorum , bu fps ler 3d ye bölünsun ama bana görsel şölen sunsun diyorum. Firmalar istediği kadar 3D yapmasın , biz yapıyoruz zaten...
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huscav 7 yıl
Hayırlı teskereler ;)
Adamın Norveçi patlatması CoD bağlanıyorsa veyahut balkondan atlayan çocuğun pokemona bağlanıyorsa aklıma bir soykırım gerçekleştirmiş olan Hitler, sonrasında apo ne bilim diğer toplu katliam örneklerinin başrolleri acaba hangi hangi filmden etkilenipde veya hangi oyunu oynadılarda o hale geldiler diye oyun insanları canileştirir diyenlere sorasım geliyor...
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ugur_uyar55 7 yıl
EN BÜYÜK ASKER BIZIM ASKER...:D
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BSC Misafiri 7 yıl
Müthiş program. Ve eklemeliyim çok keyifli ve gerçekçi.
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exerion 7 yıl
5 ay cabuk gecer, hayırlı tezkereler
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ec38 7 yıl
çok başarılı bir program.. size hayırlı teskereler diliyorum mesut bey..nokia dan bahsetmeseniz de olur artık :).. çünkü bilinçli bi şekilde kendini bitirdi..bunda bşr oyun olduğunu düşünmemek elde değil.. tşkler
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HAAltuntas 7 yıl
3ds 'i gömmüşler :)
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BSC Misafiri 7 yıl
can_38
08.08.2011 01:10:30

filmlerde en iy 3D AVATAR demişsin.
crysis 2 en kalitesizi demişsin.
peki sana şunu sorayım ,avatarın yönetmeni james camaron neden crysis 2 3D versiyonuna hayran kaldı .bu yönde haberler var bunu duymuşsundur veya aç bi takip et.
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hakanr 7 yıl
askerlik nereye çıktı acaba :)
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tym 7 yıl
Yine çok güzel bir bolumdu elinize saglik.
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