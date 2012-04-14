1e1:Haber "Kafein etkili teknoloji programı" video şov

Genel Yayın Yönetmeni
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Benim değinmek istediğim konu online oyunlardaki küfürleşmeler olacak. Özellikle bundan yaklaşık 8 sene önce Call of Duty'i ciddi yoğunlukta online oynamaya başladığım zamanları hatırlıyorum. O zamanlar ülkemizdeki internet kullanım oranları çok yüksek değildi. Yine de hatırı sayılır miktarda Türk oyuncuları serverlarda buluşur, oyun oynardık. Hatta o zamanlarda Türk serverları yoktu, bizler de mecburen aramızda para toplar, Almanya'dan, Fransa'dan, Yunanistan'dan vs. server kiralar, yaklaşık 150 ping ile güle eğlene oyun oynardık. Küfür dersek, çok çok az seviyedeydi ve bu küfürlerin çoğu da hakaret amaçlı kullanılmazdı. Call of Duty 2'de de gayet güzel bir ortamımız vardı. Gerek online, gerek kafe vs. turnuvaları düzenlenir, arkadaşlıklar pekişirdi. Küfür oranı da halen az seviyelerdeydi.
Ama Call of Duty: Modern Warfare'in çıktığı ve popülerleştiği dönemler, ülkemizde ADSL kullanımının çok çok üst seviyelere ulaştığı zamanlara denk geldi. Ve benim için ne yazık ki kabusun başlangıcı oldu. Hile tavan yaptı, hakaretler ve küfürler havada uçuştu resmen. Gün oldu, aylarca oynadığım oyunu uzun süre oynamama kararı aldım, sırf bu düzeysiz ortamlar yüzünden. Aradan haftalar, aylar geçti; "belki düzelmiştir" diye kendimi kandırıp özlediğim oyuna dönünce aslında bu küfür ve saygısızlığın hızla yükseldiğine şahit oldum. Hatta katıldığım 2-3 kafe turnuvasında oyuncuların "sen geçenlerde server'da bana küfür etmiştin, gel şimdi yüzüme söyle aynılarını" türünden tartışmalarına, o küfür edenlerin de süt dökmüş kediye döndüğü ortamlara bolca şahit oldum. Ama işte soğuyor insan, elini ayağını durmadan çekmek zorunda kalıyor.
Bugüne bakıyorum, en sık online oynadığım oyun Battlefield 3. Oyunun chat sistemi Call of Duty'nin chatbox'ı kadar etkin olmadığı için insanlar abartı küfürleşmiyor ama yine de sık sık bu küfürleri görüyoruz. Şimdilik oyundan soğutacak seviyede değil ama ne kadar sabrederim bilemem.
Aynı durum Youtube, Facebook vs. gibi platformlar için de geçerli. Hatta Donanım Haber forumları için bile aynı şeyleri söylemek mümkün. Bunu anlamanın en kolay yolu, gidin Konu Dışı'ndan 2005-2006 yıllarına ait rasgele 5 konu açın. Aynı şekilde bugüne ait 5 konu açın ve konuşmaları karşılaştırın. Eskiden en saçma konuda dahi insanların tahammülleri yüksekken, saygısızlık ve hakaret minimumdayken; artık küfür etmek, hakaret etmek, saygı ve seviyeyi yerlere indirmek bir rant aracıymış gibi gözüküyor.
Tamam, diğer ülkeler de aynı şeylerlerden muzdarip ama özellikle bizim ülkemizde, toplumumuzda neden bu derece tavan yaptı bilemiyorum fakat insan üzülüyor.