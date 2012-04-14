1e1:Haber "Kafein etkili teknoloji programı" video şov

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Oyunlarda sözlü veya benzeri tacizle karşılaştınız mı? Evet Hayır Nokia 808 Pureview için 600 Avro fiyat etiketi sizce nasıl? Normal Fazla Az bile Oy Ver 2317 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Oyunlarda sözlü veya benzeri tacizle karşılaştınız mı? Evet Hayır Nokia 808 Pureview için 600 Avro fiyat etiketi sizce nasıl? Normal Fazla Az bile Anket Sonlandı 2317 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Oyunlarda sözlü veya benzeri tacizle karşılaştınız mı? 61% Evet 1417 oy 41% Hayır 956 oy Nokia 808 Pureview için 600 Avro fiyat etiketi sizce nasıl? 12% Normal 277 oy 82% Fazla 1908 oy 3% Az bile 77 oy 2317 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön