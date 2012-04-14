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1e1:Haber "Kafein etkili teknoloji programı" video şov

7 yıl
167,3b
1
Donanım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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1e1:Haber her zaman olduğu gibi geç geldi ama beraberinde bolca haber, eğlence ve sohbet getirdi. Tirlyon dolarlık şirketler, milyar dolarlık satın almalar, 2GHz hız sınırında gezen ekran kartları ve fazlası bu bölümde sizleri bekliyor!
Oyunlarda sözlü veya benzeri tacizle karşılaştınız mı? Nokia 808 Pureview için 600 Avro fiyat etiketi sizce nasıl? Oy Ver 2317 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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musAKka 7 yıl en beğenilen
Güzel bir bölüm olmuş, teşekkürler arkadaşlar.

Benim değinmek istediğim konu online oyunlardaki küfürleşmeler olacak. Özellikle bundan yaklaşık 8 sene önce Call of Duty'i ciddi yoğunlukta online oynamaya başladığım zamanları hatırlıyorum. O zamanlar ülkemizdeki internet kullanım oranları çok yüksek değildi. Yine de hatırı sayılır miktarda Türk oyuncuları serverlarda buluşur, oyun oynardık. Hatta o zamanlarda Türk serverları yoktu, bizler de mecburen aramızda para toplar, Almanya'dan, Fransa'dan, Yunanistan'dan vs. server kiralar, yaklaşık 150 ping ile güle eğlene oyun oynardık. Küfür dersek, çok çok az seviyedeydi ve bu küfürlerin çoğu da hakaret amaçlı kullanılmazdı. Call of Duty 2'de de gayet güzel bir ortamımız vardı. Gerek online, gerek kafe vs. turnuvaları düzenlenir, arkadaşlıklar pekişirdi. Küfür oranı da halen az seviyelerdeydi.

Ama Call of Duty: Modern Warfare'in çıktığı ve popülerleştiği dönemler, ülkemizde ADSL kullanımının çok çok üst seviyelere ulaştığı zamanlara denk geldi. Ve benim için ne yazık ki kabusun başlangıcı oldu. Hile tavan yaptı, hakaretler ve küfürler havada uçuştu resmen. Gün oldu, aylarca oynadığım oyunu uzun süre oynamama kararı aldım, sırf bu düzeysiz ortamlar yüzünden. Aradan haftalar, aylar geçti; "belki düzelmiştir" diye kendimi kandırıp özlediğim oyuna dönünce aslında bu küfür ve saygısızlığın hızla yükseldiğine şahit oldum. Hatta katıldığım 2-3 kafe turnuvasında oyuncuların "sen geçenlerde server'da bana küfür etmiştin, gel şimdi yüzüme söyle aynılarını" türünden tartışmalarına, o küfür edenlerin de süt dökmüş kediye döndüğü ortamlara bolca şahit oldum. Ama işte soğuyor insan, elini ayağını durmadan çekmek zorunda kalıyor.

Bugüne bakıyorum, en sık online oynadığım oyun Battlefield 3. Oyunun chat sistemi Call of Duty'nin chatbox'ı kadar etkin olmadığı için insanlar abartı küfürleşmiyor ama yine de sık sık bu küfürleri görüyoruz. Şimdilik oyundan soğutacak seviyede değil ama ne kadar sabrederim bilemem.

Aynı durum Youtube, Facebook vs. gibi platformlar için de geçerli. Hatta Donanım Haber forumları için bile aynı şeyleri söylemek mümkün. Bunu anlamanın en kolay yolu, gidin Konu Dışı'ndan 2005-2006 yıllarına ait rasgele 5 konu açın. Aynı şekilde bugüne ait 5 konu açın ve konuşmaları karşılaştırın. Eskiden en saçma konuda dahi insanların tahammülleri yüksekken, saygısızlık ve hakaret minimumdayken; artık küfür etmek, hakaret etmek, saygı ve seviyeyi yerlere indirmek bir rant aracıymış gibi gözüküyor.

Tamam, diğer ülkeler de aynı şeylerlerden muzdarip ama özellikle bizim ülkemizde, toplumumuzda neden bu derece tavan yaptı bilemiyorum fakat insan üzülüyor.
Güzel bir bölüm olmuş, teşekkürler arkadaşlar.Benim değinmek istediğim konu online oyunlardaki küfürleşmeler olacak. Özellikle bundan yaklaşık 8 sene...
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1 Yanıt Yanıtla +57
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Mert_06 7 yıl
online oyunlarda özellikle iyi bir oyuncuysanız hergün küfürle karşılaşırsınız. Ankette hayır diyenler ya küfürün sözlü taciz olduğunu bilmiyor ya da yalan söylüyor.
online oyunlarda özellikle iyi bir oyuncuysanız hergün küfürle karşılaşırsınız. Ankette hayır diyenler ya küfürün sözlü taciz olduğunu bilmiyor ya da yalan söyl...
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Yanıtla +13
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Speed-Step 7 yıl
HD versiyonu 1 saat sonra yayında olacak. Düşük kaliteli versiyon ise video yayına girdikten 30 dk sonra aktif oluyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
EzioAuditore_ 2 yıl
DonanımHaber'in "vay be budur" dedirten, çok özleten yılları ve Erdinç İyikul... Duygulandırdı
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mementopolis 3 yıl
2016 nerden nereye :D
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zekiusen 7 yıl
arkadaşlar,videoyu partlara bölerseniz daha rahat izleriz...sonuçta 50 dak.video...Türkiyede internet hızıda malumunuz.saygılar.
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DH Misafiri 7 yıl
lütfen şu adil kullanım hakkı(akh) hakkında da bi anket yapın benim gibi şikayetçi olanlar mutlaka vardır bu konuyu gündeme getirelim TTNET ile sitenizin röportajları daha öncede olmuştu bu konuyuda bi izah etseniz inanın siteye dua yağar sırtınız yere gelmez
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mehmet_alp 7 yıl
Donanimhaber' den ricam; Bu videolarınızı Youtube ye de yükleyebilirmisiniz? Donanimhaber kanalı olarak.. Çoğu LCD tv lerde smart özelliği var. TV den koltuğumuza oturup keyifle bu sohbetleri izlemek istiyorum(z). Yada LG smart TV uygulaması yaparsanız da olur..
1 Yanıt Yanıtla +1
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DARTH_BLACK 7 yıl mehmet_alp
mehmet_alp

Donanimhaber' den ricam; Bu videolarınızı Youtube ye de yükleyebilirmisiniz? Donanimhaber kanalı olarak.. Çoğu LCD tv lerde smart özelliği var. TV den koltuğumuza oturup keyifle bu sohbetleri izlemek istiyorum(z). Yada LG smart TV uygulaması yaparsanız da olur..

çok çok güzel ve yerinde bir fikir.DH platformunun youtube da bir kanalı mutlaka olmalı bence,led tvsi olanlar keyifle takip edicekdir 1080p formatında :)
Bence düşünülmesi gereken güzel bir fikir bu.
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DH Misafiri 7 yıl
sabri yi unutmadığınız için teşekkürler :)
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Red_devil33 7 yıl
inanılmaz sürükleyici idi baştan sona bir nefeste izledim size bir konuda katılmıyorum tabletlere nekadar game pad çıkarsa çıksın konsolları pc leri geçemezler
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sahmat_78 7 yıl
oyun anında "chat" olayını kaldıracaksın.
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Si_pro 7 yıl
1e1:Haber "3 saat sürse de izlesek" dedirten teknoloji programı
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serkan4411 7 yıl
Guzel
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Speed-Step 7 yıl
Arkadaşlar Merhaba,

Video oynatıcı ile sorun yaşayan arkadaşlar var. Bu durum bizleri çok üzüyor ama elimizden geleni ortaya koyarak her geçen durumu daha da iyileştirmeye çalışıyoruz.

Eğer videolarımızı Youtube ve benzeri yerlere yüklerseniz bu emeğimizin boşa çıkması anlamına gelir. Bu videoların yabancı sitelerde yer alması sadece onların işine yarar Donanimhaber.com'a veya Bolumsonucanavari.com'a hiç bir şey kazandırmadığı gibi zarar verir.

Yapımlarımızı beğeniyor ve devam etmesini istiyorsanız lütfen iznimiz olmadan site dışında paylaşmayınız.

Sevgiler,
Mesut Çevik
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