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1e1:Haber "Sıkmayan Teknoloji Programı" 06 Nisan 2012

7 yıl
178,8b
1
Donanım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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1e1:Haber bazı istenmeyen aksaklıklar nedeniyle bu hafta 2 saat gecikme ile ekranlarınıza geldi. Fakat enerjisinden ve eğlencesinden hiç bir şey kaybetmediği Donanimhaber.com tarafından güvence altında. Yine son 1 haftanın gündemi meşgul eden gelişmeleriyle karşınızdayız.
 
Electronic Arts (EA) "En Kötü Firma" ödülünü hak ediyor mu? Oy Ver 2586 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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wichtking 7 yıl en beğenilen
uykusuz kalmak mı 1e1 siz kalmakmı uykusuz kalmak beyler bu arada yorumlarda gördüm çok geç diye yakınıyorsunuz ama teknik sorun olmuş o yüzden hem adamlar gecenin 2 sinide kadar orda ter döküp uykusuz kalıyor az emeğe saygı
uykusuz kalmak mı 1e1 siz kalmakmı uykusuz kalmak beyler bu arada yorumlarda gördüm çok geç diye yakınıyorsunuz ama teknik sorun olmuş o yüzden hem adamlar gece...
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Skörtıl_Nimo 7 yıl
Grafiksel tablolarda gösterilen sonuclarla sizin ağzınızdan cıkan sonuclar arasında dağ gibi fark var neden böyle oluyor acaba :D
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Portraitclub 7 yıl
ea bence hak ediyor en kötü oyun firması olmayı en başta dlc para almaları türkçe dil desteği hala sunmuyor olmaları bir çok dil desteği var ama bi türkçe yok :(
ea bence hak ediyor en kötü oyun firması olmayı en başta dlc para almaları türkçe dil desteği hala sunmuyor olmaları bir çok dil desteği var ama bi türkçe yok ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
Mthan 7 yıl
İdare eder demek, ne zamandır memnunum demek acaba? Adil kullanım kotası saçmalığıyla, cebimizden deli gibi para yolan TTNET'le nasıl memnun olabiliriz ki! Evet diyenlerin dünyadan haberi yok sanırım ki evet demiş ama idare eder demek memnunum demek değildir o da ayrı mesele...
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alito 7 yıl
sıkmayan bir program için daha teşekkürler.
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VLX 7 yıl
Güzel bölüm, teşekkürler. :)
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BSC Misafiri 7 yıl
Ben sadece EA konusuna değineceğim.Bence kötü bir firma değil fakat diğer firmalarla karşılaştırıldığında kötü kalabilir ama BethesdaSoftwork EA'den daha iği değil (bence).
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clearskies 7 yıl
sayin yoneticiler,onceden telefondan izlerken hic bir problem yaratmayan videolar,simdi izlemeye kalktigimizda izlenmiyor.ilgilenirseniz sevinirim
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m.t.y. 7 yıl clearskies
clearskies

sayin yoneticiler,onceden telefondan izlerken hic bir problem yaratmayan videolar,simdi izlemeye kalktigimizda izlenmiyor.ilgilenirseniz sevinirim

Bu tür geri bildirimleriniz bizi fazlasıyla memnun ediyor ve hatalarımızı düzeltmemiz için bize fırsat veriyor. o nedenle bu hassasiyetinizden dolayı size teşekkür etmek istiyorum.

Bu arada bizi doğru yönlendirmeniz açısından size bir kaç soru sormak istiyorum:

1) Hangi marka-model telefon kullanıyorsunuz?

2) internetiniz kotalı mı?

3) int. tarayıcınızın ismi nedir?


Bu sorulara cevap vererek bizi fazlasıyla memnun etmiş olacaksınız. Şunu da belirtmek isterim ki; geri bildirimlerinizin diğer kullanıcılarında aynı sorunları yaşamaması adına ne derece önemli olduğunu tahmin bile edemezsiniz.

İyi günler ve iyi seyirler dilerim.



DONANIM HABER GÖNÜLLÜ YÖNETİCİ

M.T.Y.
1 Yanıt Yanıtla +2
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canerdogus 7 yıl
EA'nın çıkardığı güzel oyun yok.Fifa 12,nfs run,mass effect 3 hepsindeki şikayetim kontroller.Çok saçma işler çıkarıyorlar.Para için bu kadar dandik oyunlar yapılmamalı.çok satsa ne olacak çok popüler bir oyun olsa daha iyi olmaz mıydı?Aceleye getirilmiş gibi oyunlar yapıyorlar.
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Citizen 7 yıl
asdasdasdasd
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Citizen 7 yıl
test
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venom.X 7 yıl
ilkinde izleyememiştim internetin yavaşlığından şimdi tadını çıkarayım bari :D
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EzioAuditore_ 7 yıl
Adı gibi gerçekten "Sıkmayan teknoloji programı".Yaptığınız incelemeler,yazılar,videolar hepsiyle mükemmel iş çıkarıyorsunuz, IGN veya Game Trailers gibi oyun sitelerini aratmıyorsunuz diyebilirim.
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_Athelas_ 7 yıl
Peramaunt Mesut abi o :D
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