1e1:Haber "Sıkmayan Teknoloji Programı" 06 Nisan 2012

Genel Yayın Yönetmeni
1e1:Haber bazı istenmeyen aksaklıklar nedeniyle bu hafta 2 saat gecikme ile ekranlarınıza geldi. Fakat enerjisinden ve eğlencesinden hiç bir şey kaybetmediği Donanimhaber.com tarafından güvence altında. Yine son 1 haftanın gündemi meşgul eden gelişmeleriyle karşınızdayız.
Electronic Arts (EA) "En Kötü Firma" ödülünü hak ediyor mu? Oy Ver 2586 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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Bu tür geri bildirimleriniz bizi fazlasıyla memnun ediyor ve hatalarımızı düzeltmemiz için bize fırsat veriyor. o nedenle bu hassasiyetinizden dolayı size teşekkür etmek istiyorum.
Bu arada bizi doğru yönlendirmeniz açısından size bir kaç soru sormak istiyorum:
1) Hangi marka-model telefon kullanıyorsunuz?
2) internetiniz kotalı mı?
3) int. tarayıcınızın ismi nedir?
Bu sorulara cevap vererek bizi fazlasıyla memnun etmiş olacaksınız. Şunu da belirtmek isterim ki; geri bildirimlerinizin diğer kullanıcılarında aynı sorunları yaşamaması adına ne derece önemli olduğunu tahmin bile edemezsiniz.
İyi günler ve iyi seyirler dilerim.
DONANIM HABER GÖNÜLLÜ YÖNETİCİ
M.T.Y.