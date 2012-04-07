1e1:Haber "Sıkmayan Teknoloji Programı" 06 Nisan 2012

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Electronic Arts (EA) "En Kötü Firma" ödülünü hak ediyor mu? Sonuna kadar! Evet Hayır Oy Ver 2586 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Electronic Arts (EA) "En Kötü Firma" ödülünü hak ediyor mu? Sonuna kadar! Evet Hayır Anket Sonlandı 2586 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Electronic Arts (EA) "En Kötü Firma" ödülünü hak ediyor mu? 24% Sonuna kadar! 609 oy 19% Evet 484 oy 58% Hayır 1493 oy 2586 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön