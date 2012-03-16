1e1:Haber "İzlerken neşe veren Teknoloji Programı" 16 Mart 2012

Genel Yayın Yönetmeni
1e1:Haber bu hafta da ilgi çekici konularıyla sizleri ekranlara kitleyecek! GTA 5 hakkında yeni iddialar, Samsung Galaxy S3'ten haberler, oyun dünyasındaki son gelişmeler ve teknoloji dünyasında geçtiğimiz hafta geride bıraktığımız gelişmeler bu bölümde sizleri bekliyor.
Tablet veya cep telefonunuz varken taşınabilir oyun konsolu alır mısınız? Oyunları kutulu mu yoksa dijital olarak mı edinmek istersiniz? Oy Ver 2282 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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Oyun türleri: Oyunlar biraz da gerçek hayatta yapamadığımız, yaşamadığımız şeyleri bize yaşattıkları için kendilerine bağlarlar. Söz konusu Aşk ise bunu da 0 ve 1'lerle yaşamamak lazım. Ben oyun oynarken bazen annem, bazen nişanlım yanıma gelip "yine mi adam öldürüyorsun?" diyorlar. Buradan kendilerine soruyorum:Oyunda birileriyle aşk yaşasam daha mı mutlu olacaksınız?
Instagram: Bu konu konuşulurken Mesut Android versiyonunun iOS'dan daha iyi olabileceğini söylediği an Erdinç'in surat biraz düştü, "olmaz öyle şey" moduna girdi. Aslında katılıyorum Erdinç'e ama söyleyiş şekli fazla duygu barındırıyordu.
Wii U: Çok büyük ihtimal Dreamcast etkisini tekrar yaşacağız, Wii'ye yakın bir başarı elde edemeyecek diye düşünüyorum.
Thermaltake Level 10 M: Mouse çok fazla Cyborg R.A.T 7 ve R.A.T 9'dan arak olmuş gibi gözüküyor. Performansı hakkında birşey diyemeyeceğim, denemek lazım. Ama "ben farklılık istiyorum" diyen varsa, en azından kendini kanıtlamış olan R.A.T serisinden bir mouse'u tercih etmelidir.
Kutulu ya da dijital oyun tercihi: Açıkçası duygusal bağımın olduğu oyunları kutulu alırım. Bunların başında StarCraft gelir. Şimdi Mayıs 15'de Diablo 3 çıkacak ve onu da gecenin bir vakti teknoloji marketin önünde sıraya girerek alacağım. Ama onun haricinde dijital ortamdan almak maddi anlamda büyük bir avantaj. Ayrıca artık bol bol yer sıkıntısı yaşıyoruz. Bilgisayar harddisk'inde yer açmak, odada yer açmaktan çok daha kolay bir hale geldi. Bir yandan da Steam'in güzel kampanyaları oluyor. Tercih de bu yüzden dijital platformdan indirmeye kayıyor.
El konsolu ve akıllı cihaz tercihi: Akıllı cihazlar özellikle 2 senedir çok gelişti ve hayal edemeyeceğimiz özelliklere sahip olmaya başladı. Ama oyun konusunda akıllı cihazımda daha çok puzzle oyunlarını tercih ediyorum çünkü aksiyon içerikli oyunları halen yeterli seviyede görmüyorum. PSP Vita alırım ama kullanacak vaktim olmaz diye düşünüyorum. Bundan 5 sene önce üniversitede okurken gerek ders aralarında, gerek okul - ev arası vapur/otobüs yolculuklarında PSP'mi çok kullandım, mükemmel vakit geçirmemi sağladı. Ama artık bu fırsatım yok ne yazık ki. Arada geçen boş vakitlerimde akıllı cihazımın bana yeteceği düşüncesindeyim. Ama an itibariyle akıllı cihazların asla el konsolu kadar kaliteli oyunlara sahip olduğunu düşünmüyorum. PSP'de oynadığım God of War'lara, PES'lere, Gran Turismo'lara bakıyorum; bir de akıllı cihazlardaki oyunlara... Arada çok fark var. Hele ki Vita'nın oyunlarına bakıyoruz, inanılmaz bir görsellik ve etkin kontroller sunuyor. Vaktim olsa yine bir el konsolu alırdım mutlaka, yeri apayrıdır. Aynı şekilde akıllı cihazımda müzik dinlemeyi de tercih etmem. Onun yerine sadece müzik dinlemeye yarayan bir mp3 player kullanıyorum çünkü ses konusunda da kalite açısından halen ciddi farklar var.
ASUS Z9PE-D8 WS: Sayılan özelliklerinden sonra 1000$ gibi bir fiyat bekliyordum ancak bana kalırsa 630$'lık fiyatı böyle bir kart için uygun. Kullanacak olan varsa şimdiden hayırlı olsun.
GTX580: Özellikle 3 GB'lık versiyonu 7950 ile aynı fiyattan satılırsa yine birçok kişi için tercih sebebi olur. Ama ülkemizde bu indirimin birebir bize yansıyacağını pek düşünmüyorum ne yazık ki.
Farklı Oyun Dinamikleri: Hep aynı tür oyunları oynamaktan ben de birçok defa sıkıntı yaşadım. Ama belli bir türde "hardcore" olarak adlandırabileceğimiz oyunlar daha az satıyorken, her türlerden ufak ufak koklatılmış oyunlar milyonlar satıyor. Bu yüzden de genelde devam oyunlarının son versiyonları, ilk oyunlara göre daha basit ve daha yüzeysel oynanışa sahip oluyor. Bugün Skyrim, dinamik olarak Morrowind gibi olsaydı bu kadar satar mıydı? Kesinlikle hayır. Bakıyorsunuz, Dragon Age'in devam oyunu derinliğini kaybediyor, aksiyona dönüyor. Mass Effect'e bakıyorsun, aynı şekilde aksiyona kayıyor. Splinter Cell desen, eski gizlilik dinamiklerinden sonra iyice aksiyon oyunu oluyor. Ama yapımcılara hak vermek lazım, çünkü bu oyunlar daha çok satıyor, bu da mevcut türlerin gittikçe körelmesine ve üzülmemize sebep oluyor.
Britannica: Şahsen Britannica değil, Büyük Larousse ile büyüdüm. Temel Britannica seti önceleri gizlice sayfalarında para biriktirdiğim (hatta artık banka kullandığım için söyleyebilirim: 10. cildinin 100. sayfasındaydı paralarım), sonradan da mousepad olarak kullandığım set oldu. İnternette birşeyleri araştırıp bilgi edinmek çok daha kolay ama asla elime alıp sayfalarını çevirdiğim ansiklopedilerin, kitapların yaşattıklarını bana yaşatamaz.
Diablo 3'ün Mayıs 15'de çıkışı: GROOOOAAAH !!!