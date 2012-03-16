1e1:Haber "İzlerken neşe veren Teknoloji Programı" 16 Mart 2012

1e1:Haber bu hafta da ilgi çekici konularıyla sizleri ekranlara kitleyecek! GTA 5 hakkında yeni iddialar, Samsung Galaxy S3'ten haberler, oyun dünyasındaki son gelişmeler ve teknoloji dünyasında geçtiğimiz hafta geride bıraktığımız gelişmeler bu bölümde sizleri bekliyor.

Tablet veya cep telefonunuz varken taşınabilir oyun konsolu alır mısınız? Hepsi olmalı! El konsolu mutlaka olmalı Tablet ve Cep telefonum varken almam Oyunları kutulu mu yoksa dijital olarak mı edinmek istersiniz? Kutusu olmalı Dijital olarak download etmeyi tercih ederim Fark etmez. Oy Ver 2282 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

Tablet veya cep telefonunuz varken taşınabilir oyun konsolu alır mısınız? Hepsi olmalı! El konsolu mutlaka olmalı Tablet ve Cep telefonum varken almam Oyunları kutulu mu yoksa dijital olarak mı edinmek istersiniz? Kutusu olmalı Dijital olarak download etmeyi tercih ederim Fark etmez. Anket Sonlandı 2282 kişi oy verdi. Sonuçları Göster