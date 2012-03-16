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1e1:Haber "İzlerken neşe veren Teknoloji Programı" 16 Mart 2012

7 yıl
144,1b
1
Donanım
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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1e1:Haber bu hafta da ilgi çekici konularıyla sizleri ekranlara kitleyecek! GTA 5 hakkında yeni iddialar, Samsung Galaxy S3'ten haberler, oyun dünyasındaki son gelişmeler ve teknoloji dünyasında geçtiğimiz hafta geride bıraktığımız gelişmeler bu bölümde sizleri bekliyor.

Tablet veya cep telefonunuz varken taşınabilir oyun konsolu alır mısınız? Oyunları kutulu mu yoksa dijital olarak mı edinmek istersiniz? Oy Ver 2282 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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By_higH 7 yıl en beğenilen
2 saat sürse keşke hiç sıkılmadan izleniyor 1e1:) Bu arada ofise Network kamera koymayı hiç düşündünüz mü? Sıkıldıkça ofise göz atmak eminim zevkli olurdu...
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musAKka 7 yıl
Mesut ve Erdinç'e teşekkürler. Programdaki konularla ilgili nacizane ufak notlarım:

Oyun türleri: Oyunlar biraz da gerçek hayatta yapamadığımız, yaşamadığımız şeyleri bize yaşattıkları için kendilerine bağlarlar. Söz konusu Aşk ise bunu da 0 ve 1'lerle yaşamamak lazım. Ben oyun oynarken bazen annem, bazen nişanlım yanıma gelip "yine mi adam öldürüyorsun?" diyorlar. Buradan kendilerine soruyorum:Oyunda birileriyle aşk yaşasam daha mı mutlu olacaksınız?


Instagram: Bu konu konuşulurken Mesut Android versiyonunun iOS'dan daha iyi olabileceğini söylediği an Erdinç'in surat biraz düştü, "olmaz öyle şey" moduna girdi.
Aslında katılıyorum Erdinç'e ama söyleyiş şekli fazla duygu barındırıyordu.


Wii U: Çok büyük ihtimal Dreamcast etkisini tekrar yaşacağız, Wii'ye yakın bir başarı elde edemeyecek diye düşünüyorum.

Thermaltake Level 10 M: Mouse çok fazla Cyborg R.A.T 7 ve R.A.T 9'dan arak olmuş gibi gözüküyor. Performansı hakkında birşey diyemeyeceğim, denemek lazım. Ama "ben farklılık istiyorum" diyen varsa, en azından kendini kanıtlamış olan R.A.T serisinden bir mouse'u tercih etmelidir.

Kutulu ya da dijital oyun tercihi: Açıkçası duygusal bağımın olduğu oyunları kutulu alırım. Bunların başında StarCraft gelir. Şimdi Mayıs 15'de Diablo 3 çıkacak ve onu da gecenin bir vakti teknoloji marketin önünde sıraya girerek alacağım. Ama onun haricinde dijital ortamdan almak maddi anlamda büyük bir avantaj. Ayrıca artık bol bol yer sıkıntısı yaşıyoruz. Bilgisayar harddisk'inde yer açmak, odada yer açmaktan çok daha kolay bir hale geldi. Bir yandan da Steam'in güzel kampanyaları oluyor. Tercih de bu yüzden dijital platformdan indirmeye kayıyor.

El konsolu ve akıllı cihaz tercihi: Akıllı cihazlar özellikle 2 senedir çok gelişti ve hayal edemeyeceğimiz özelliklere sahip olmaya başladı. Ama oyun konusunda akıllı cihazımda daha çok puzzle oyunlarını tercih ediyorum çünkü aksiyon içerikli oyunları halen yeterli seviyede görmüyorum. PSP Vita alırım ama kullanacak vaktim olmaz diye düşünüyorum. Bundan 5 sene önce üniversitede okurken gerek ders aralarında, gerek okul - ev arası vapur/otobüs yolculuklarında PSP'mi çok kullandım, mükemmel vakit geçirmemi sağladı. Ama artık bu fırsatım yok ne yazık ki. Arada geçen boş vakitlerimde akıllı cihazımın bana yeteceği düşüncesindeyim. Ama an itibariyle akıllı cihazların asla el konsolu kadar kaliteli oyunlara sahip olduğunu düşünmüyorum. PSP'de oynadığım God of War'lara, PES'lere, Gran Turismo'lara bakıyorum; bir de akıllı cihazlardaki oyunlara... Arada çok fark var. Hele ki Vita'nın oyunlarına bakıyoruz, inanılmaz bir görsellik ve etkin kontroller sunuyor. Vaktim olsa yine bir el konsolu alırdım mutlaka, yeri apayrıdır. Aynı şekilde akıllı cihazımda müzik dinlemeyi de tercih etmem. Onun yerine sadece müzik dinlemeye yarayan bir mp3 player kullanıyorum çünkü ses konusunda da kalite açısından halen ciddi farklar var.

ASUS Z9PE-D8 WS: Sayılan özelliklerinden sonra 1000$ gibi bir fiyat bekliyordum ancak bana kalırsa 630$'lık fiyatı böyle bir kart için uygun. Kullanacak olan varsa şimdiden hayırlı olsun.


GTX580: Özellikle 3 GB'lık versiyonu 7950 ile aynı fiyattan satılırsa yine birçok kişi için tercih sebebi olur. Ama ülkemizde bu indirimin birebir bize yansıyacağını pek düşünmüyorum ne yazık ki.

Farklı Oyun Dinamikleri: Hep aynı tür oyunları oynamaktan ben de birçok defa sıkıntı yaşadım. Ama belli bir türde "hardcore" olarak adlandırabileceğimiz oyunlar daha az satıyorken, her türlerden ufak ufak koklatılmış oyunlar milyonlar satıyor. Bu yüzden de genelde devam oyunlarının son versiyonları, ilk oyunlara göre daha basit ve daha yüzeysel oynanışa sahip oluyor. Bugün Skyrim, dinamik olarak Morrowind gibi olsaydı bu kadar satar mıydı? Kesinlikle hayır. Bakıyorsunuz, Dragon Age'in devam oyunu derinliğini kaybediyor, aksiyona dönüyor. Mass Effect'e bakıyorsun, aynı şekilde aksiyona kayıyor. Splinter Cell desen, eski gizlilik dinamiklerinden sonra iyice aksiyon oyunu oluyor. Ama yapımcılara hak vermek lazım, çünkü bu oyunlar daha çok satıyor, bu da mevcut türlerin gittikçe körelmesine ve üzülmemize sebep oluyor.

Britannica: Şahsen Britannica değil, Büyük Larousse ile büyüdüm. Temel Britannica seti önceleri gizlice sayfalarında para biriktirdiğim (hatta artık banka kullandığım için söyleyebilirim: 10. cildinin 100. sayfasındaydı paralarım), sonradan da mousepad olarak kullandığım set oldu. İnternette birşeyleri araştırıp bilgi edinmek çok daha kolay ama asla elime alıp sayfalarını çevirdiğim ansiklopedilerin, kitapların yaşattıklarını bana yaşatamaz.

Diablo 3'ün Mayıs 15'de çıkışı: GROOOOAAAH !!!



Mesut ve Erdinç'e teşekkürler. Programdaki konularla ilgili nacizane ufak notlarım:Oyun türleri:Oyunlar biraz da gerçek hayatta yapamadığım...
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patriotic* 7 yıl
Tam yatarken geldi çok da güzel oldu. Net yavaş malum :) Bırakırım videoyu kalktığım da mis gibi 1e1 haber. Teşekkürler.
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar bbu proğram hangi kanalda
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SKRlllEX 7 yıl
grafikte %1 opera diyor %7 safari diyor fail olmuş biraz
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ataege06 7 yıl
kardes 2 saat diyosun ama interneti yavas olanlar perişan :D
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DH Misafiri 7 yıl
Her bölümü büyük bir zevkle izliyorum harikasınız haftayı sabırsızlıkla bekliyorum...
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_NorthWestern_ 7 yıl
wichtking
Soru yarın erken saatte kalkıcaksın son bi kez bsc ye girdin ve 1e1 haberin yeni bölümünü gördün ne yaparsın.A uyumamB uyumam uyutmamC uyumam uyuyanı döverimD uyurum (bizden değil) teşekkürler
uyumam diyorum....:D
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kfy96_sado 7 yıl
bence ilk soru yanlış çünkü asla gerçek bir oyuncu tablet yada telefonla yetinmez onun için taşınabilir konsol olmalı.o yuzden ikiside aynı kefeye konmamalı akıllı telefonu olupta oyuncu olmayan kişiler bu soruda %100 3. şıkkı işaretler bu da soruyu farklı bir noktada bulur ve insanlar yanlış yonlendirilmiş olur.
ikinci soru için arşivciler için kesinlikle kutulu oyun başka alternatifi olmaz ...
şunuda soylemeden geçemeceğim bu ikili çok keyifli asla bozulmamalı.izlemek gerçekten çok güzel 50dk ne zaman geçiyor anlamıyorum
başarınızın devamını dilerim...
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- The Stig - 7 yıl
nissan
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Prequel 7 yıl
araba berbat. anlatıyorlar anlatıyorlar ama aslında ortada gram yenilik yok. eski püskü teknolojilerinin üstüne eski versiyon batmobile'i takmışlar haydi sana nissan bilmemne.

ucube bir araba.

ps vita'yı para içinde yüzmedikçe almam. incelemeyi izlemeden önce olumlu bakıyordum ama incelemeden sonra eksi yönleri daha ağır bastı. çok özürlü bir alet. sony bir haltı beceremiyor.

apple bence bir konsol da çıkarsın. sony ve microsoft'a biraz ders lazım. 5-6 yılda bir konsol çıkarmak neymiş? oyunları rezil ediyorlar mağara devrindeymişiz gibi grafiklere mecbur muyuz biz?

teknolojik aletlerde herşeyi bir aletin yapmasından yanayım. ideal bir teknolojiyle çünkü herşey bir alete sığdırılabilir. zaten sığdırılıyor ama özel aletlerin yapabileceği düzeyde de yapılabilir. sadece biraz teknoloji gerek. bunun olmasını istediğim için de, (burada paradan ziyade pratikliği, çokyönlülüğü, fonksiyonelliği düşündüğüm için bunu söylüyorum) şart değilse o iş için özel yapılmış aletleri tercih etmiyorum. bu manada tablette oyun oynamak benim için çok önemli. tabletim yok ama tabletleri bu yüzden gelecek görüyorum. kinect gibi özelliklerin dahil edilmesiyle tabletler konsol deneyimi verebilir ve konsol yerini alabilir.

bende de biraz kutulu oyuna bağ var ama tüm mantığım dijital diyor. bu para veya benzer birşeyden değil ama. kutulu oyun için geçerli bir sebep yok çünkü. oyunu simgeleyen bir kapak, disk, kitapçık vs. var ama onlar oyunu oynatma dışında pek de anlam ifade etmiyor. onlara en fazla 30 saniye bakarak yerine koyarsın.

burada buna çözüm bence özel içerikli ürünlerdir. special edition vs. yani. yanında oyundan birşey verilir bir anlam ifade eder. poster olur silah olur araç olur işe yarar yada yaramaz ama az çok bir anlamı olan birşey olur. işte beğendiğiniz oyunlarda bunlar tercih edilebilir. veya oyunların bu versiyonları yoksa onun haricinde özel birşeyler araştırıp alırsınız. mesela mass effect için poster benzeri ürünler satılıyor, t-shirt, mont, silah vs satılıyor. ha türkiyeye kargo ücreti çok pahalı ama mantığı anlatmak için söylüyorum.

ayrıca aşk olayını da ne sizin ne de kullanıcıların anlamadığını ve yanlış yorumladığını düşünüyorum. Şu anda bir tane başarılı aşk oyunu var mı? ben hiç duymadım. bu sorunun bir kullanıcıdan geldiğini söylüyorsunuz, ben o kullanıcı ne amaçla sordu bilmiyorum ama bunu kastettiğini düşünmüyorum.

buna geçen hafta yorumumda da değindim zaten, aşk oyunu diye yorumlayıp da "aşk oyunu ne yeaa biz erkek adamlarız aşkı reelde yaşarız" gibi sığ yorumlar geliyor.

bir fahrenheit'tır, oynamadım ama bir heavy rain'dir, bence bu tarz oyunlar kastediliyor, kastedilmiyorsa bile olay bu yönde seyretmeli çünkü ciddiye alınacak yön budur! bu yönde değerlendirildiğinde de oyunlar kesinlikle o yönde ilerlese çok iyi işler çıkacak. oyuncular biliyorum sinemaya göre daha az sanat derdinde olan bir kesim ama bu bayatlıkta o kadar çok kalmışsınız ki gerçekten iyi hikayelere sahip oyunlar oynasanız ne kadar keyif alacağınızı bilmiyorsunuz. azıcık bu potansiyeli barındıran oyuncular mesela bioshock'la olsun half life'la olsun mest oldu. bu devam etse artarak da sürecektir, ama yapımcılar kolaya kaçıyor. şunu artık anlayın da konu bu yönde gelişsin ve asıl o zaman bakalım durum ne olacak... ama iki haftadır anlayamadınız artık anket sonuçları da bitti bir daha konusu olmaz..
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infinite 7 yıl
Web tarayıcı üzerinde belirtilen % 'Lik dilimler ile Mesut'un belirttiği %'likler sanırım karışmış?
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tanreall 7 yıl
Süperdi yahu. :)
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