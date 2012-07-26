2011'de tanıtılan Xperia modellerine Android 4.1 Jelly Bean güncellemesi gelmeyebilir

Sony Mobile, 2011 yılı boyunca tanıtımını gerçekleştirdiği Xperia Arc S, Xperia Arc, Xperia Neo V, Xperia Neo, Xperia Ray, Xperia Mini, Xperia Mini Pro, Xperia Pro, Xperia Active ve Live with Walkman için Android 4.0.x ''Ice Cream Sandwich'' güncellemesini daha önce söz verdiği gibi yayınladı. Xperia Play ise testler esnasında yaşanan stabilite problemlerinden dolayı güncellemeye kavuşamamıştı. Peki Google'ın mobil işletim sistemi Android'in en güncel sürümü olan 4.1 ''Jelly Bean'', 2011 serisi Xperia modellerine gelecek mi?



Sony Mobile'ın İngiltere'deki Ürün Yöneticisi John Cooper, Facebook kanalıyla bazı müşterilerinin sorularını cevaplandırmış. Cevaplar arasında Xperia Mini Pro ve Xperia Arc S'in Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesi almayacağı dikkatlerden kaçmıyor. Buradan yola çıkarak 2011'de tanıtılan Xperia serisi hiçbir modelin son güncellemeden faydalanamayacağını söylemek mümkün. Zira Xperia Arc S, 2011 model Xperia serisi arasında en üst düzey teknik özelliklere sahipti.

Bakalım ilerleyen günlerde Sony Mobile cephesinden farklı açıklamalar gelecek mi? Bekleyelim ve görelim.

