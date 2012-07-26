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2011'de tanıtılan Xperia modellerine Android 4.1 Jelly Bean güncellemesi gelmeyebilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,1b
1
103
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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2011'de tanıtılan Xperia modellerine Android 4.1 Jelly Bean güncellemesi gelmeyebilir
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Sony Mobile, 2011 yılı boyunca tanıtımını gerçekleştirdiği Xperia Arc S, Xperia Arc, Xperia Neo V, Xperia Neo, Xperia Ray, Xperia Mini, Xperia Mini Pro, Xperia Pro, Xperia Active ve Live with Walkman için Android 4.0.x ''Ice Cream Sandwich'' güncellemesini daha önce söz verdiği gibi yayınladı. Xperia Play ise testler esnasında yaşanan stabilite problemlerinden dolayı güncellemeye kavuşamamıştı. Peki Google'ın mobil işletim sistemi Android'in en güncel sürümü olan 4.1 ''Jelly Bean'', 2011 serisi Xperia modellerine gelecek mi?
Sony Mobile'ın İngiltere'deki Ürün Yöneticisi John Cooper, Facebook kanalıyla bazı müşterilerinin sorularını cevaplandırmış. Cevaplar arasında Xperia Mini Pro ve Xperia Arc S'in Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesi almayacağı dikkatlerden kaçmıyor. Buradan yola çıkarak 2011'de tanıtılan Xperia serisi hiçbir modelin son güncellemeden faydalanamayacağını söylemek mümkün. Zira Xperia Arc S, 2011 model Xperia serisi arasında en üst düzey teknik özelliklere sahipti.
Bakalım ilerleyen günlerde Sony Mobile cephesinden farklı açıklamalar gelecek mi? Bekleyelim ve görelim.
2011'de tanıtılan Xperia modellerine Android 4.1 Jelly Bean güncellemesi gelmeyebilir
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Mr. Jingles 7 yıl en beğenilen
Satış stratejisi gereği tüm Android üreticileri aynı şey yapıyor. 1.5 yaşında çoğu cihaz ölüyor. Bu da Google'ın üreticiler üzerinde yeterince otoriter davranamadığını gösteriyor ve Android'in imajını da zedeliyor.

Android alınacaksa varsa yoksa Nexus, gerisi yalan.
Satış stratejisi gereği tüm Android üreticileri aynı şey yapıyor. 1.5 yaşında çoğu cihaz ölüyor. Bu da Google'ın üreticiler üzerinde yeterince otoriter davrana...
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greenk 7 yıl
Şu telefon piyasasındaki para tuzağı kadar biyer görmedim.
Arkadaş bi pc alırsın herneyse laptop veya masaüstü işletim sistemleri çıkar istediğini yüklersin.
Telefon piyasasına geliyosun yok 10 çekirdek 2 gb ram yok şöyle yok böyle telefon firması yeni işletim sistemi güncellemesi yapmadımı o çekirdekleri saya duruyosun.
Tam bi saçmalık bir cep telefonu en fazla herhalde 2 güncelleme alıyor sonra öyle kalıyosun.
Şu telefon piyasasındaki para tuzağı kadar biyer görmedim.Arkadaş bi pc alırsın herneyse laptop veya masaüstü işletim sistemleri çıkar istediğini yüklers...
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aceleciburak 7 yıl
kısacası 4.1.1 Jelly Bean sadece SONY logolu cihazlara gelecek...
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zombi7406 5 yıl
Biliyorum hort olacak da bana 512 ramin jb a yetmeyecegini soyleyen uberler. Xperia e 512 ramle jb da ucuruyor. Bilin dedim
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admag5 5 yıl zombi7406
zombi7406
Biliyorum hort olacak da bana 512 ramin jb a yetmeyecegini soyleyen uberler. Xperia e 512 ramle jb da ucuruyor. Bilin dedim

Uçuran telefon
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frt-_-ctn 6 yıl
millete bilmeden konuşuyorsun diyorsun üstelik sinirinin bozulduğu gibi küstahça bir yorumda bulunuyorsun. üstüne bilmeden konuşuyorsun. notebook muş 4.0 mış kasıyormuş 512 ram yeterliymiş falanmış filanmış. forumda fazlalıksınız arkadaşım. hakettin.
1 Yanıt Yanıtla +1
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zombi7406 6 yıl frt-_-ctn
frt-_-ctn

millete bilmeden konuşuyorsun diyorsun üstelik sinirinin bozulduğu gibi küstahça bir yorumda bulunuyorsun. üstüne bilmeden konuşuyorsun. notebook muş 4.0 mış kasıyormuş 512 ram yeterliymiş falanmış filanmış. forumda fazlalıksınız arkadaşım. hakettin.


doğru işte. siz kafanıza göre her şeye kulp takın.
siz bir gidin bakalım xperia tiponun mironun sayfasına o telefon sahiplerinden birinden bile yavaş diye şikayet var mı?
bu forumdan gidiyorum evet. sizin gibi iş bilmezlerle iş yapılmaz zaten.
arkadaş kullanmasam beni bile kandırırsınız siz. ben 4.0 ile nasıl kullanıyorum bu cihazı? ya da öbür tipo sahipleri hiç beyniniz alıyor mu? yok.
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zombi7406 6 yıl
Yorumlara bakiyorum da appleciler saldirmis.derhal.
Peki bana bir soylesenize iosun 6 si ile 5 i arasinda klavyedir.sudur budur gibi.ivir zivir.haricinde.bir fark var.
Sadrce guvenlik gelistirmesi var.
Iphone kullanicii arkadaslarim hicbir.fark goremiyor guncellerken.
Ancak android.guncellenirken. Tepeden tirnaga degisiyor bu durim farkli donanimlara uyumubda sorun yaptiriyor. Android windows.degil ki bu.gun guncelleyeyim yarin driveri bulurum.olsun.
Bu da hali ile bekletiyor.
Samsung ise zaten guncelleme. Ile ugrasmiyor
Htc.ve samsungun.iki kat donanimli tellerine sonynin giris seviyesi telefonlari kafa atiyor.
Nexus ise googlenin kendi serisi.
E isletim sistemini de hali ile en cabuk.hazirlayan o. Zaten adamlar uretimle.ugrasmiyor. Ayrica o telefonun guncelleme.almasi. Pazarlama stratejsdir.
Kaldi ki o kadar guncelleme alan nexuslarin da kasmasi normal. 528 islemci ics alirsa sadece alir.
Yazilim hatalarinda apple.zate berbat. Duzgun calisan.ios5 ama hatasiz olan 6.
Ios 5 feci kasarken 3gs de 6.1 hic.kasmamakta.
Sony ya da google performans guncellemesini millete.yeni surum diye kakalamamakta. Her yeni surum super ozellikler iceriyor.
Onu gectim.apple iphone ile bizr kapasitif dokunmatik ve siri haricinde ne verdi. Ki onlari da resmen kazik gibi cakti. Su anda.siri kullanan.kalmadi be.
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CorelDraw04 6 yıl
bence ram ı 512 olanlar güncellemeyi unutsun.
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retro. 6 yıl zombi7406
zombi7406

Yorumlara bakiyorum da appleciler saldirmis.derhal.

Peki bana bir soylesenize iosun 6 si ile 5 i arasinda klavyedir.sudur budur gibi.ivir zivir.haricinde.bir fark var.

Sadrce guvenlik gelistirmesi var.

Iphone kullanicii arkadaslarim hicbir.fark goremiyor guncellerken.

Ancak android.guncellenirken. Tepeden tirnaga degisiyor bu durim farkli donanimlara uyumubda sorun yaptiriyor. Android windows.degil ki bu.gun guncelleyeyim yarin driveri bulurum.olsun.

Bu da hali ile bekletiyor.

Samsung ise zaten guncelleme. Ile ugrasmiyor

Htc.ve samsungun.iki kat donanimli tellerine sonynin giris seviyesi telefonlari kafa atiyor.

Nexus ise googlenin kendi serisi.

E isletim sistemini de hali ile en cabuk.hazirlayan o. Zaten adamlar uretimle.ugrasmiyor. Ayrica o telefonun guncelleme.almasi. Pazarlama stratejsdir.

Kaldi ki o kadar guncelleme alan nexuslarin da kasmasi normal. 528 islemci ics alirsa sadece alir.

Yazilim hatalarinda apple.zate berbat. Duzgun calisan.ios5 ama hatasiz olan 6.

Ios 5 feci kasarken 3gs de 6.1 hic.kasmamakta.

Sony ya da google performans guncellemesini millete.yeni surum diye kakalamamakta. Her yeni surum super ozellikler iceriyor.

Onu gectim.apple iphone ile bizr kapasitif dokunmatik ve siri haricinde ne verdi. Ki onlari da resmen kazik gibi cakti. Su anda.siri kullanan.kalmadi be.

gercekten mukkemmel bir yorum olmus bu


atmis da atmissin bazi yerler anlasilmasin diye nokta falan koymussun.
olurya belki kafan guzelken yazmissindir belki cok uykuluydun cok gormuyorum.

sadece bu mesaji okuyan arkadaslari ciddiye almamalari konusunda uyariyorum.
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seckinkyc 7 yıl
Icime dogdu xperia mini hd alacak bence guncellem
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İnsan Çakması 7 yıl
saçmalık.
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leorin 7 yıl
Arc s kullanıyorum. daha dogrusu ICSli işkence deneyinde kullanılıyorum. Mümkünse JB gelmesin. laf söylüyoruz ama adam donanımına göre işletim sistemi yazınca ortaya akıcılık çıkıyor 2-3 major update alıyor bir iphone.. aynı şeyi ancak high-end donanımla yakaliyoruz androidde. yiğidi öldürme hakkınida yeme
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Bukalemun 7 yıl leorin
leorin

Arc s kullanıyorum. daha dogrusu ICSli işkence deneyinde kullanılıyorum. Mümkünse JB gelmesin. laf söylüyoruz ama adam donanımına göre işletim sistemi yazınca ortaya akıcılık çıkıyor 2-3 major update alıyor bir iphone.. aynı şeyi ancak high-end donanımla yakaliyoruz androidde. yiğidi öldürme hakkınida yeme

2 ay içinde 7 adet kaçak aldım İMEİ attırdık ve halen böyle dizayn - hafiflik - hdmı ve kamera da ÜRÜN çıkmadı,

ICS 4.0.4 yüklü gayet hızlı , JB 4.1 gelirse süpriz + süper olur.
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aziz77 7 yıl
donanım yetmez demek tamamen yalan,800 mhz işlemci ve 512 mb ramli bir sürü android 4lü teller çıkıyor.kimseyi kandırmasınlar,android cihazınız maalesef 1 yılda eskiyor,işte bu yüzden apple bir adım öne geçiyor,öyle yada böyle iphone sizi en az 3 yıl götürüyor..
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Guest-9D2914531 7 yıl
sony 2011 telefonlarina jelly bean vermemekte cok hakli. yapmayin allah askina. 500 liralik telefonla 1500 liralik telefonun farki olacak di mi ve sony her modele jelly bean verirse yeni modellerini nasil satar
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hayalet cevher 7 yıl
haber yalan
düzeltme yapıldı

sadece sony değil, s.e logolu xperialara da jelly bean gelecek ( ics alanlar jelly bean de alacak)
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huseyinkastan 7 yıl
Yalan bir haber için saçma sapan yorumlar yazmayın. Sony 2011 serilerine 4.1 desteği verecek. Hemde çok güzel bir güncelleme ile.Biraz araştırın
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar hepiniz uyduruk bir haber yüzünden karalar bağlamışsınız. durun hele bir ilk olarak android 4 s3e gelsin.. ondan sonra sony altta kalırmı. mutlaka kan kaybetmemek için 4.1 i yapıcaktır.. sony yapmasa bile custom rom şeklinde nete düşmezse bende adam değilim..
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tolyo 7 yıl
Sony e mesaj yollamıştım şöyle bi cvp vermiş.

Thank you for contacting Sony Xperia Support.


With regards to your inquiry,




We would like to inform you that following the recent Google I/O and the announcement of the Android Jellybean operating system, we are evaluating potential upgrades for our current smartphone portfolio and will publish information in due time. Meanwhile, we are continuing our comprehensive upgrade to Android Ice-cream Sandwich for Xperia™ S as well as our 2011 Xperia™ smartphone portfolio. (except for Xperia Play).

Should you require any further assistance then please contact us through the telephone number +90 212 473 77 77. For more information on our products, services and support please visit www.sonymobile.com.

Please be aware that if you do not respond within 5 days of this email your query will be automatically closed. Any further communications will not reach our support and a new query will need to be raised.


Kind Regards,

Berk DENİZOĞLU
Sony Xperia Support
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