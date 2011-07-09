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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2012 sonunda 415 milyon iOS cihazı kullanılıyor olacak

7 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en değerli markası olan Apple 2011 yılını büyük satış beklentileriyle kapatmayı istiyor. iPhone 4, iPad 2 ve iPod Touch 4G modelleriyle tüm piyasaları domine eden Apple toplamda 2011 yılı için 160 milyon iOS cihazı satma hedefine doğru adım adım ilerliyor.

2011 yılını çoktan garantiye alan Apple 2012 hedefini iki katına çıkardı. Canaccord Genuity firmasından analiz uzmanı Michael Walkley, 2012 yılı için Apple cihazları hakkında öngörülerini topladığı bir rapor yayınladı.

Rapora göre Apple önümüzdeki 12 aylık dönem için 100 milyon iPhone satmayı planlıyor. 2012 sonunda iOS yüklü cihaz sayısı ise 415 milyona yükselecek. Hali hazırda 200 milyon iOS cihazının kullanımda olduğu düşünüldüğünde Apple’ın ekosisteme 215 milyon cihaz daha ekleyeceği tahmin ediliyor. Bu sayının 100 milyonu iPhone, 115 milyonu iPad ve iPod cihazlarından oluşacak.

Walkley piyasaya her gün 4G özellikli veya Android yüklü üst seviye yeni akıllı telefonların sürülmesine rağmen Apple’ın mobil cihaz pazarının karının %50’sini topladığını belirtiyor. ABD’de Verizon ve AT&T operatörlerinin satış listelerinin bir numarasında iPhone 4 modeli bulunuyor. Piyasalarda önemli bir gelişme olmazsa iOS modelleri önümüzdeki yıl da satış rekorları kırmaya devam edecek.

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gun 7 yıl
Tanesi Türkiye'de 2000 tl'ye satılan iPhone 4 ve Netbook fiyatının iki katına satılan iPad ile bu kadar çok cihaz satması inanılmaz.
Android'de çok satılıyor fakat satılan cihazların ortalama kalitesi çok düşük olduğundan iOS cihazları gibi çok yetenekli olamadıklarından yazılımcıların ilgisini iOS'ten sonra çekiyor.
Android veya diğer işletim sistemlerinin bu sorunu bu saatten sonra çözmeleri ise çok zor.
Tanesi Türkiye'de 2000 tl'ye satılan iPhone 4 ve Netbook fiyatının iki katına satılan iPad ile bu kadar çok cihaz satması inanılmaz.Android'de çok satılıyo...
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Python 7 yıl en beğenilen
Adamların tek yaptıkları şey yazılım,ne donanımı kendisi üretiyor,nede yan parçalarını yazılım/destek satıyor kısaca,android kısmına baktığımızda binlerce çeşit cihaz tablet cep telefonu ıvır zıvır çeşit okadar çokki hangi android sürümü neye göre çalışacağı nasıl performans vereceği belli degil,bu yüzdende uygulama geliştiriciler için sorun yaratıyor,destek kısıtlı,ufak tefek degişiklikler android anca bunları yapabiliyor,koskoca linux kerneli üzerinden halbuki dahada geliştirmesi lazım,uygulamalara ağırlık vermesi gerekli kullanıcı odaklı olmasını sağlamalı.
Adamların tek yaptıkları şey yazılım,ne donanımı kendisi üretiyor,nede yan parçalarını yazılım/destek satıyor kısaca,android kısmına baktığımızda binlerce çeşit...
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teramit 7 yıl
The Catalyst
Bu kadar az modelle böylesine bir başarı gerçekten mükemmel.

zaten olay orda apple nokia gibi model enflasyonu yaşatmıyor bir iki model çıkıyor her sene ve gündem oluyor samsung bile s2 bilmem kaç türünü çıkardı.apple işini bitiriyor öyle çıkartıyor.aynı ürün yılda bir çıkıyor değerli oluyor.
htc samsung diğerleri habre model çıkartıp nokia gibi kendilerine piayasa yapıyorlar apple ise ayrı bir satış stratejisi ile kendize elit konumlandırıyor.herkese herkeseye satmıyor, alırken sınırlıyor 2 adetten fazla yok diyor, piyasaya düşürmüyor ürününü insanların daha ilgisini çekmeyi başarıyor.
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Guest-F8946C419 7 yıl

Adamlar bizi resmen nokianın esaretinden kurtardığını düşünüyorum, şöyle ki ; tuşlu telefonlardan ekranlı kaliteli hızlı telefonlara geçtik. Hoş HTC çabaları vardı önceki modellerini az buçuk hatırlıyorum. İPhone çıktığından beri, piyasaya renk geldi bence. Samsung, LG, HTC ve diğerleri renk kattı bence rekabet anlamlı hale geldi. İnsanlar aldıkları ürünleri o kadar benimsedi ki, forumda kişiler birbirlerine bazen aşırı kırıcı laflar sarfettiler.Aslında şöyle düşününce, niyetleri fikir benimsetmek başka bir niyet olamaz bence kalkıp birbirlerine zarar verecek kadar bir tartışma ne gördüm ne de görmek isterim. Umarım, İOS Meego Android Web OS ve windows phone bu konularda tüketiciyi tatmin etme konusunda daha çok çalışırlar. Ne kadar fikir babaları veya şirketler rakip gibi görünse de hepsinin yolunun kesiştiği yer belli MÜŞTERİ MEMNUNİYETİdir. Bunu sağladıktan sonra, bence biz şuan kavga etmek yerine modern çağın akıllı oyuncaklarıyla mutlu mesut geçinelim derim.

Çok doluydum Fan - anti fan tartışmalarından dolayı.

Vesselam :)
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NightGuardian 7 yıl
helal olsun adamlara
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Batuist 7 yıl
"..Android yüklü üst seviye yeni akıllı telefonların sürülmesine rağmen Apple’ın mobil cihaz pazarının karının %50’sini topladığını belirtiyor..."
Appleın bu kadar satmasını sağlayan en büyük faktör içindeki yazılımdır. bazıları hala çekirdek peşinde..
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osooso148 7 yıl
2012 sonunda flash da artık son demlerini yaşamaya başlayacaktır... Steve flash ın öldüğü günleri görünce sağlığı bile düzelir kanseri yener;)
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SovetskiySoyuz(CCCP) 7 yıl
oha.gif
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Warfeet 7 yıl
Birkaç sene önce yakın gelecekte birgün herkes iOS cihazları kullanacak diye yazdım... Gidişat o yönde... Tv üretimi de ben olsam yapardım dedim, şimdi iOS işletim sistemli, modemi, depolama sistemi olan, tv üretimi yapacaklar... Bu sadece donanimhabere yazıldı.
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RB26DETT 7 yıl
Bu En Çok Uygulama Geliştiricilerinin İşine Yarayacak
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Python 7 yıl en beğenilen
Adamların tek yaptıkları şey yazılım,ne donanımı kendisi üretiyor,nede yan parçalarını yazılım/destek satıyor kısaca,android kısmına baktığımızda binlerce çeşit cihaz tablet cep telefonu ıvır zıvır çeşit okadar çokki hangi android sürümü neye göre çalışacağı nasıl performans vereceği belli degil,bu yüzdende uygulama geliştiriciler için sorun yaratıyor,destek kısıtlı,ufak tefek degişiklikler android anca bunları yapabiliyor,koskoca linux kerneli üzerinden halbuki dahada geliştirmesi lazım,uygulamalara ağırlık vermesi gerekli kullanıcı odaklı olmasını sağlamalı.
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GoLdenBlog 7 yıl
Apple resmen bir başına sektör oluşturuyor.

iOS geliştiricisi olduğunuzu düşünsenize 415 milyon müşteriniz var :)
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gun 7 yıl
Tanesi Türkiye'de 2000 tl'ye satılan iPhone 4 ve Netbook fiyatının iki katına satılan iPad ile bu kadar çok cihaz satması inanılmaz.
Android'de çok satılıyor fakat satılan cihazların ortalama kalitesi çok düşük olduğundan iOS cihazları gibi çok yetenekli olamadıklarından yazılımcıların ilgisini iOS'ten sonra çekiyor.
Android veya diğer işletim sistemlerinin bu sorunu bu saatten sonra çözmeleri ise çok zor.
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panelci 7 yıl
Gs2 apple iosu bitirir miydi?
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.WondercrafteR. 7 yıl
Yuh be.
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Chuckly 7 yıl
Vay anasını sayın seyirciler
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1 HiT u DowN 7 yıl
of baya fazla.
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