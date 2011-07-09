2012 sonunda 415 milyon iOS cihazı kullanılıyor olacak

Dünyanın en değerli markası olan Apple 2011 yılını büyük satış beklentileriyle kapatmayı istiyor. iPhone 4, iPad 2 ve iPod Touch 4G modelleriyle tüm piyasaları domine eden Apple toplamda 2011 yılı için 160 milyon iOS cihazı satma hedefine doğru adım adım ilerliyor.





2011 yılını çoktan garantiye alan Apple 2012 hedefini iki katına çıkardı. Canaccord Genuity firmasından analiz uzmanı Michael Walkley, 2012 yılı için Apple cihazları hakkında öngörülerini topladığı bir rapor yayınladı.





Rapora göre Apple önümüzdeki 12 aylık dönem için 100 milyon iPhone satmayı planlıyor. 2012 sonunda iOS yüklü cihaz sayısı ise 415 milyona yükselecek. Hali hazırda 200 milyon iOS cihazının kullanımda olduğu düşünüldüğünde Apple’ın ekosisteme 215 milyon cihaz daha ekleyeceği tahmin ediliyor. Bu sayının 100 milyonu iPhone, 115 milyonu iPad ve iPod cihazlarından oluşacak.





Walkley piyasaya her gün 4G özellikli veya Android yüklü üst seviye yeni akıllı telefonların sürülmesine rağmen Apple’ın mobil cihaz pazarının karının %50’sini topladığını belirtiyor. ABD’de Verizon ve AT&T operatörlerinin satış listelerinin bir numarasında iPhone 4 modeli bulunuyor. Piyasalarda önemli bir gelişme olmazsa iOS modelleri önümüzdeki yıl da satış rekorları kırmaya devam edecek.