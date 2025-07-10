Haftaya A101, BİM ve ŞOK aktüel kataloğunda neler var?

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Tam Boyutta Gör BİM, A101 ve ŞOK market zincirlerinin yeni hafta aktüel kataloglarında elektrikli ve benzinli araçların oldukça uygun fiyatlara satıldığı görülüyor. Ayrıca pek çok teknolojik ürün bulmak mümkün olacak.

17 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri

17 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta ve Ola markalarına ait elektrikli bisiklet modelleri yer alıyor. Volta VM4 Neo üç tekerlekli moped modeli 1000W motor gücü, 95Kg taşıma kapasitesi, 25Km/s maksimum hız, 49Km maksimum menzil gibi özelliklerle 49990TL fiyat etiketine sahip.

Volta VT5 üç tekerlekli moped modeli ise 3500W motor gücü, 275Kg taşıma kapasitesi, 45Km/s maksimum hız, 48Km maksimum menzil, kampana fren sistemi gibi özelliklerle 79990TL fiyatına satılacak.

3 Temmuz A101 Ekstra kataloğunda neler var? 5 gün önce eklendi

OLA markasına ait EFB5 katlanır elektrikli bisiklet modeli 25KM/s maksimum hız, ön ve arka LED farlara, disk fren, yüksek güvenlikli batarya kontrolü gibi özelliklerle 23490TL seviyesinde. OLA EFL2 katlanabilir bisiklet ise 40Km maksimum menzil, 250W motor gücü, 25Km/s maksimum hız gibi özelliklerle 17990TL fiyat etiketine sahip.

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18 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri

18 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında KUBA markasına ait offroad ATV aracı yer alıyor. 180cc silindir hacmi, CVT şanzıman, 12.2 HP, 5.5 lire yakıt tankı gibi özelliklerle KUBA MX 220 modeli 89000TL.

Diğer taraftan Tecno Spark 10 Pro akıllı telefon modeli 6.78 inçlik Full HD+ ekran, 8GB RAM, 256GB depolama, +8GB sanal RAM, Helio G88 oyun odaklı yonga seti, 50MP arka kamera, 32MP ön kamera, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj gibi özelliklere sahip olan modeli 799TL olarak satılacak.

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12 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

12 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Kiwi markasına ait cam silme robotu yer alıyor. 3 tip otomatik çalışma modu, temizleme sıvısı püskürtücü, pencere kenarı algılama, yedek enerji için dahili pil gibi özelliklerle 3499TL.

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17 Temmuz A101 aktüel kataloğunda neler var?

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