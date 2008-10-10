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2012 yılına kadar Wi-Fi destekli 1 milyar cihaz satılması bekleniyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Arka arkaya duyurusu yapılan yeni dizüstü bilgisayarlar ile birlikte WiMAX'in günemde ağırlık oluşturmaya başladığı son günlerde günümüzde yaygın olarak kullanılan kablosuz ağ standardı WiFi ile ilgili de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl 290 milyon Wi-Fi destekli CE yani tüketici elektroniği cihazı satılırken bu rakamın önümüzdeki günlerde artacağı, bu artışta da başrolü taşınabilir cihazlarında ve dijital televizyonların oluşturacağı ifade ediliyor.

Araştırma kuruluşu In-Stat'ın yeni raporuna göre 2012 yılı itibariyle global anlamda yaklaşık 1 milyar Wi-Fi destekli tüketici elektroniği (CE) cihazı satılmış olacak. Günümüzde Wi-Fi tabanlı cihaz satışında ağırlıklı role dizüstü bilgisayarlar sahipken, 2011 yılı ile birlikte portatif el cihazlarının en büyük kategori olacağı öngörülüyor.


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CeFurkan 11 yıl
ya acaba bu wifi lerin insan vucuduna zarari var mi
varsa ne etkide
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fx57 11 yıl
Orjinalden alıntı: CeOfFuture

ya acaba bu wifi lerin insan vucuduna zarari var mi
varsa ne etkide


Bu konuda tartışmalar sürmekle birlikte araştırmalar da devam ediyor. Fakat Wi-Fi'ın insan vücuduna verdiği zarara gelene kadar daha tehlikeli olan ve günlük hayatta sıkça (bilinçli veya bilinçsizce) kullandığımız, tükettiğimiz ürünler, çözümler vs. var. Açıkçası uyanık olmak, "Nevada'da yapılan bir araştırmaya göre" diye başlayan her habere kanmamak gerek.
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