2012 yılına kadar Wi-Fi destekli 1 milyar cihaz satılması bekleniyor

Arka arkaya duyurusu yapılan yeni dizüstü bilgisayarlar ile birlikte WiMAX'in günemde ağırlık oluşturmaya başladığı son günlerde günümüzde yaygın olarak kullanılan kablosuz ağ standardı WiFi ile ilgili de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl 290 milyon Wi-Fi destekli CE yani tüketici elektroniği cihazı satılırken bu rakamın önümüzdeki günlerde artacağı, bu artışta da başrolü taşınabilir cihazlarında ve dijital televizyonların oluşturacağı ifade ediliyor.

Araştırma kuruluşu In-Stat'ın yeni raporuna göre 2012 yılı itibariyle global anlamda yaklaşık 1 milyar Wi-Fi destekli tüketici elektroniği (CE) cihazı satılmış olacak. Günümüzde Wi-Fi tabanlı cihaz satışında ağırlıklı role dizüstü bilgisayarlar sahipken, 2011 yılı ile birlikte portatif el cihazlarının en büyük kategori olacağı öngörülüyor.