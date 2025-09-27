Giriş
    Samsung, One UI 8.5 ile Wi-Fi bağlantı kalitesini iyileştirecek

    Samsung, One UI 8.5 güncellemesiyle sadece arayüz değişiklikleri sunmayacak, aynı zamanda bağlantı kalitesini de iyileştirecek. İşte gelecek yeni özellikler... 

    Samsung, One UI 8.5 ile Wi-Fi bağlantı kalitesini iyileştirecek Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 8.5 güncellemesiyle sadece arayüz değişiklikleri sunmayacak, aynı zamanda bağlantı kalitesini de iyileştirecek. Şirket, yapay zeka destekli iki yeni bağlantı seçeneğini sisteme eklemeye hazırlanıyor.

    En dikkat çekici yeniliklerden biri Gerçek Zamanlı Veri Önceliği Modu olacak. Bu özellik, arka planda çalışan güncellemelerin ya da görevlerin görüntülü aramalar veya yoğun veri bağlantısı isteyen uygulamalar sırasında kesinti yaratmasını engelleyecek. 

    Samsung, One UI 8.5 ile Wi-Fi bağlantı kalitesini iyileştirecek Tam Boyutta Gör

    Samsung ayrıca, yapay zekayı kullanarak Wi-Fi ile mobil veri arasındaki geçişi daha sorunsuz hale getirmeyi planlıyor. Bunun için iki yeni akıllı geçiş özelliği sunuyor:

    • Akıllı Bağlantı Değerlendirmesi: Bu özellik, Wi-Fi bağlantısının stabil olup olmadığını ve zayıf sinyal durumunda mobil veriye ihtiyaç olup olmadığını değerlendirecek.

    • Akıllı Ağ Geçişi: Bu özellik sadece mevcut sinyali değil, geçmiş bağlantı verilerini de analiz ediyor. Örneğin, belli bölgelerde Wi-Fi’nin sürekli düştüğünü fark ederse, sinyal bozulmadan önce otomatik olarak mobil veriye geçiş yapacak.

    Bu özellikler, kullanıcıların sürekli Wi-Fi açıp kapatma zahmetini ortadan kaldırarak büyük kolaylık sağlayacak. Ancak rapora göre güncellemeyle birlikte Güvenli Wi-Fi seçeneği kaldırılacak. Bunun geçici mi kalıcı mı olacağı henüz net değil, fakat kaldırılması güvenlik ve gizlilik açısından soru işaretleri doğurabilir.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    POOPY 6 saat önce

    keskin olunca kendiside keser...

