Apple, iPhone 17'de kendi Wi-Fi ve Bluetooth çiplerini kullanacak

Broadcom'un çiplerinin yerini alacak
Apple, şu anda Bluetooth ve Wi-Fi çiplerini Broadcom'dan tedarik ediyor. Teknoloji devi, bu hamleleriyle farklı çip türlerindeki dışa bağımlılığını azaltarak kendi kendine yetebilmeyi hedefliyor. Yıllar önce A serisi mobil işlemcileriyle başlayan süreç, MacBook'larda Intel işlemcilerini terkederek M serisi işlemcilere geçişle devam etti. Şimdi de sıra modem ve Bluetooth/Wi-fi çiplerine gelmiş görünüyor.
Apple'ın Bluetooth/Wi-fi çipi şirket içerisinde "Proxima" olarak adlandırılıyor ve gelecek yıl iPhone 17 serisiyle birlikte kullanılmaya başlanacağı belirtiliyor. Çip, ertesi yıl kademeli olarak Mac'lere ve iPad'lere genişletilecek.
Daha önce Apple'ın 5G modemi, WiFi'yi ve Bluetooth'u tek bir çipte entegre edecek bir çip üzerinde çalıştığı bildirilmişti, ancak daha sonra vazgeçildiği aktarıldı. Ancak şirketin geliştirdiği çip, WiFi ve Bluetooth'u tek bir yonga üzerinde birleştirecek. İki bileşenin entegrasyonu, enerji verimliliğini arttırarak pil ömrüne olumlu etkide bulunacak. Aynı zamanda yer kazancı da sağlayacak.Kaynakça https://wccftech.com/apple-custom-wifi-bluetooth-chips-broadcom/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-12/apple-nears-switch-to-in-house-bluetooth-and-wi-fi-chip-for-iphone-home?embedded-checkout=true Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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