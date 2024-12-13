Apple, iPhone 17'de kendi Wi-Fi ve Bluetooth çiplerini kullanacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın Qualcomm'a olan bağımlılığını azaltmak için kendi geliştirdiği 5G modemini kullanmaya başlayacağı yakın zamanda ortaya çıkmıştı. Şirket ilk olarak önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülecek iPhone SE 4 ile geçiş sürecini başlatacak. Ancak Apple'ın kendi çiplerine geçişi 5G modemle sınırlı kalamayacak. Şirketin, kendi Bluetooth ve Wi-Fi çiplerini de önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor.

Broadcom'un çiplerinin yerini alacak

Apple, şu anda Bluetooth ve Wi-Fi çiplerini Broadcom'dan tedarik ediyor. Teknoloji devi, bu hamleleriyle farklı çip türlerindeki dışa bağımlılığını azaltarak kendi kendine yetebilmeyi hedefliyor. Yıllar önce A serisi mobil işlemcileriyle başlayan süreç, MacBook'larda Intel işlemcilerini terkederek M serisi işlemcilere geçişle devam etti. Şimdi de sıra modem ve Bluetooth/Wi-fi çiplerine gelmiş görünüyor.

iPhone 17 Air görüntüleri ortaya çıktı: İşte yeni tasarımı 1 gün önce eklendi

Apple'ın Bluetooth/Wi-fi çipi şirket içerisinde "Proxima" olarak adlandırılıyor ve gelecek yıl iPhone 17 serisiyle birlikte kullanılmaya başlanacağı belirtiliyor. Çip, ertesi yıl kademeli olarak Mac'lere ve iPad'lere genişletilecek.

Daha önce Apple'ın 5G modemi, WiFi'yi ve Bluetooth'u tek bir çipte entegre edecek bir çip üzerinde çalıştığı bildirilmişti, ancak daha sonra vazgeçildiği aktarıldı. Ancak şirketin geliştirdiği çip, WiFi ve Bluetooth'u tek bir yonga üzerinde birleştirecek. İki bileşenin entegrasyonu, enerji verimliliğini arttırarak pil ömrüne olumlu etkide bulunacak. Aynı zamanda yer kazancı da sağlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple, kendi Wi-Fi ve Bluetooth çiplerini kullanacak