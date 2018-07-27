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2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 3

10 ay
3,3b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Kimi oyunlara çıktığı dönemde başlamazsanız, her yeri oyunu çok iyi oynayan oyuncular sarar ve keyif almanız zorlaşır. Peki 2018'de Rainbow Six: Siege için bu durum geçerli mi? Oynayalım, görelim.
Bölüm 3: Hologram Mı? O da Ne? 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 ay
Kardeşim sen bu oyuna hiç başlama çok saçma bilgiler veriyorsun pozisyonların fln hepsi yanlış git biraz video izle daha operatörün özelliğini bilmiyorsun böyle bir konu açmanda sapma
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fanus86 10 ay
neden böyle birşey yaptınız ki ? Bari panda mete yada jabba ile anlaş
Böyle bir yayın yapacaksınız öyle yapın .
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sub0. 10 ay
dürbün tak dürbüüün
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ardicli2000 10 ay
Görüntüde kırılmalar var maalesef :(
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