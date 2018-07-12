2018'in 2. Yarısında Merakla Beklediğimiz 12 Oyun

|Eline sağlık güzel bilgilendirme
|Age of Empires 4 'ten haber yok mu ya
|Death's Gambit bekliyorum.
|Rdr2
|red dead redemption 2 ve spider-man gerisi tırt.
|Bölümsonucanavarı buraya taşınacak sanırım.
|Red Alert 2 gibi bir oyun ne zaman çıkar acaba?
|tropico 6 çıkacak gayet güzel bir oyun bence.
|Rdr 2 ve Spidey
|Koca bir yılın ikinci yarısı böyle tırt geçmemeliydi. Çıktığı gibi oynamak istediğim sadece spiderman ve rdr var. Gerisi sıradan oyunlar. Gerçi oyun fiyatları 370 lira olmuşken 10 tane çok iyi oyun olsa ne yazar
|Hocam zaten geçmişe bakarsak genelde tek yıllarda güzel oyunlar fazla fazla çıkarken çift yıllar daha kısır geçiyor