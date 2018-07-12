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2018'in 2. Yarısında Merakla Beklediğimiz 12 Oyun

10 ay
7,4b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Temmuz ayının gelişiyle birlikte yılın ikinci yarısına girmiş bulunuyoruz. Bu videoda yılın geri kalan bölümünde çıkmasını beklediğimiz oyunları derledik. Sizin favorileriniz hangileri?

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Zukov 10 ay
Eline sağlık güzel bilgilendirme
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Stannis Baratheon. 10 ay
Age of Empires 4 'ten haber yok mu ya
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Gaiseric 10 ay
Death's Gambit bekliyorum.
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The.Mafia 10 ay
Rdr2

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Thejoker58906 10 ay
red dead redemption 2 ve spider-man
gerisi tırt.
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fasak 10 ay
Bölümsonucanavarı buraya taşınacak sanırım.
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kral_besiktas 10 ay
Red Alert 2 gibi bir oyun ne zaman çıkar acaba?
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RovcaniN 10 ay
tropico 6 çıkacak gayet güzel bir oyun bence.
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Persona_Non_Grata 10 ay
Rdr 2 ve Spidey
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theJuDGe_41 10 ay
Koca bir yılın ikinci yarısı böyle tırt geçmemeliydi. Çıktığı gibi oynamak istediğim sadece spiderman ve rdr var. Gerisi sıradan oyunlar. Gerçi oyun fiyatları 370 lira olmuşken 10 tane çok iyi oyun olsa ne yazar
1 Yanıt Yanıtla +2
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psycho90 10 ay theJuDGe_41
Hocam zaten geçmişe bakarsak genelde tek yıllarda güzel oyunlar fazla fazla çıkarken çift yıllar daha kısır geçiyor
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