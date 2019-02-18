2019 Ford Focus ST tanıtıldı: 2.3L EcoBoost ile 280 beygir

Dördüncü jenerasyona geçiş yapan 2019 Ford Focus’un geçtiğimiz yıl tanıtılmasının ardından gözler daha sportif olan ST versiyonuna dikilmişti. Geçtiğimiz aylarda casus fotoğraflarını gördüğümüz 2019 Ford Focus ST üzerindeki örtü bugün kalktı. Dünya prömiyerini 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirecek 2019 Ford Focus ST, iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak.

Ford Focus ST’nin kaputunun altındaki 2.0 litrelik benzinli ünite 2019 model yılıyla birlikte yerini 2.3 litrelik yeni bir motora bırakmış. 5,500 dev/dak’da 280 beygir güç ve 3,000 dev/dak’da 420 Nm tork üreten motor sayesinde eskiye nazaran %12 oranında güç ve %17 oranında tork artışı sağlanmış. Markanın yaptığı açıklamaya göre 2019 Ford Focus ST bu değerlerle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 6 saniyenin altında tamamlıyor.

Yapılan açıklamaya göre 2019 Ford Focus ST’de elektronik sınırlı kaydırmalı diferansiyel kullanılıyor. Bu da aracın çekiş gücü ve dengesini geliştirmenin yanı sıra farklı sürüş modlarından yararlanmasını sağlıyor. 2.3 litrelik benzinli ünitede ayrıca “anında güç aktarımı”nı mümkün kılan anti lag teknolojisine de yer veriliyor. Sport ve Track sürüş modlarında aktif olan bu sistem, turbo beslemeli motorlarda meydana gelen “turbo lag”ı azaltıp daha hızlı bir şekilde gaz tepkisi elde etmek için kullanılıyor.

Focus'taki en güçlü dizel

2019 Ford Focus ST, benzinli ünitenin yanı sıra 2.0 litre EcoBlue turbo dizel motordan da güç alıyor. 3,500 dev/dak’da 187 beygir güç ve 2,000 dev/dak’da 400 Nm tork üreten bu motorun, Ford Focus’ta şimdiye dek kullanılan en güçlü dizel olduğu söyleniyor. Her iki motor da standart olarak rev-matching özelliğine sahip 6 ileri manuel şanzımanla eşlenirken, 7 ileri otomatik şanzıman da opsiyon listesinde yer alıyor. Manuel şanzımanın rev-matching fonksiyonu istendiği takdirde devre dışı bırakılabiliyor. Otomatik şanzımanda da vites kulakçıkları ve Adaptif Vites Yönetimi özelliği bulunuyor.

Yeni C2 mimarisi üzerine inşa edilen 2019 Ford Focus ST’nin süspansiyon ve fren sisteminde de güncellemeler yapılmış. Yerden yükseklik 10 mm azaltılırken, süspansiyonlar standart modele göre önde %20 oranında arkada ise %13 oranında daha sert hale getirilmiş. Ayrıca elektrik destekli direksiyon sisteminin de standart Focus’tan %15 daha hızlı olması sağlanmış. Frenlemeyi iyileştirmek için ön tekerleklerde çift pistonlu kaliperlerle birlikte daha büyük fren disklerine ve Electric Brake Booster teknolojisine yer verilmiş.

2019 Ford Focus ST’nin önümüzdeki yaz Avrupa’da satışa sunulması bekleniyor.

http://www.fordmedia.eu/project/the-all-new-ford-focus-st-2019/