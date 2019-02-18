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2019 Ford Focus ST tanıtıldı: 2.3L EcoBoost ile 280 beygir

2019 Ford Focus ST resmi olarak tanıtıldı. Kaputunun altında 2.3 litre EcoBoost motor bulunduran araç artık daha güçlü ve daha çevik. 2019 Ford Focus ST'nin tasarımı ve tüm özellikleri haberimizde:
3 ay
11,3b
1
27
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dördüncü jenerasyona geçiş yapan 2019 Ford Focus’un geçtiğimiz yıl tanıtılmasının ardından gözler daha sportif olan ST versiyonuna dikilmişti. Geçtiğimiz aylarda casus fotoğraflarını gördüğümüz 2019 Ford Focus ST üzerindeki örtü bugün kalktı. Dünya prömiyerini 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirecek 2019 Ford Focus ST, iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak.

Ford Focus ST’nin kaputunun altındaki 2.0 litrelik benzinli ünite 2019 model yılıyla birlikte yerini 2.3 litrelik yeni bir motora bırakmış. 5,500 dev/dak’da 280 beygir güç ve 3,000 dev/dak’da 420 Nm tork üreten motor sayesinde eskiye nazaran %12 oranında güç ve %17 oranında tork artışı sağlanmış. Markanın yaptığı açıklamaya göre 2019 Ford Focus ST bu değerlerle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 6 saniyenin altında tamamlıyor.

Yapılan açıklamaya göre 2019 Ford Focus ST’de elektronik sınırlı kaydırmalı diferansiyel kullanılıyor. Bu da aracın çekiş gücü ve dengesini geliştirmenin yanı sıra farklı sürüş modlarından yararlanmasını sağlıyor. 2.3 litrelik benzinli ünitede ayrıca “anında güç aktarımı”nı mümkün kılan anti lag teknolojisine de yer veriliyor. Sport ve Track sürüş modlarında aktif olan bu sistem, turbo beslemeli motorlarda meydana gelen “turbo lag”ı azaltıp daha hızlı bir şekilde gaz tepkisi elde etmek için kullanılıyor.

Focus'taki en güçlü dizel 

2019 Ford Focus ST, benzinli ünitenin yanı sıra 2.0 litre EcoBlue turbo dizel motordan da güç alıyor. 3,500 dev/dak’da 187 beygir güç ve 2,000 dev/dak’da 400 Nm tork üreten bu motorun, Ford Focus’ta şimdiye dek kullanılan en güçlü dizel olduğu söyleniyor. Her iki motor da standart olarak rev-matching özelliğine sahip 6 ileri manuel şanzımanla eşlenirken, 7 ileri otomatik şanzıman da opsiyon listesinde yer alıyor. Manuel şanzımanın rev-matching fonksiyonu istendiği takdirde devre dışı bırakılabiliyor. Otomatik şanzımanda da vites kulakçıkları ve Adaptif Vites Yönetimi özelliği bulunuyor.

Yeni C2 mimarisi üzerine inşa edilen 2019 Ford Focus ST’nin süspansiyon ve fren sisteminde de güncellemeler yapılmış. Yerden yükseklik 10 mm azaltılırken, süspansiyonlar standart modele göre önde %20 oranında arkada ise %13 oranında daha sert hale getirilmiş. Ayrıca elektrik destekli direksiyon sisteminin de standart Focus’tan %15 daha hızlı olması sağlanmış. Frenlemeyi iyileştirmek için ön tekerleklerde çift pistonlu kaliperlerle birlikte daha büyük fren disklerine ve Electric Brake Booster teknolojisine yer verilmiş.

2019 Ford Focus ST’nin önümüzdeki yaz Avrupa’da satışa sunulması bekleniyor.  


http://www.fordmedia.eu/project/the-all-new-ford-focus-st-2019/ Yorum Yaz
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SuperchargerrEgeaa 3 ay en beğenilen Fiat S.p.A.
Ondan sonra muhtemel başlıklar;
- Arkadaşlar aracım piston kırdı nerde tamir ettirebiliriz?
- Arkadaşlar motorum bitmiş 50.000kmde motor biter mi servis sandık motor koymak istiyor
Ondan sonra muhtemel başlıklar;- Arkadaşlar aracım piston kırdı nerde tamir ettirebiliriz?- Arkadaşlar motorum bitmiş 50.000kmde motor biter mi servis...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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DntRx 3 ay
308 Gti 1.6 Thp 270 bg. Vergi avantajıda var. Ne biliim. Alacagimizdan degilde
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ezicioyuncu 3 ay
Bizim millet marka hastasidir. Bu aracin hic bir yanı 5 kuruş etmez. 1.6 litre de 270hp guc ureten yag yakmayan veya piston kirmayan pug sport imzali 308 var. Öte yandan 2.0 litre 320hp ureten doch vtec typer var. Sen ecoboost diye adini firfirlayip anca 280 güc uretebiliyorsun. Bunlarla ugrasacagina git 1.5 - 1.6 motorlarinda ki su sogutma problemini, depo catlama problemini cöz. Ben hayatimda bir kere ford kullandim ve pismanligim anlatilmaz yasanir.
Bizim millet marka hastasidir. Bu aracin hic bir yanı 5 kuruş etmez. 1.6 litre de 270hp guc ureten yag yakmayan veya piston kirmayan pug sport imzali 308 var. Ö...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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Askaparta 3 ay
Focus bu sezon pek havalı ve fanlı.
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dr20mouse 3 ay
He işte dizeli bırakacaksak böyle motorlar için bırakırız ama malesef bizde mümkün değil vergi manyağı oluruz bunla.
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Sirrüs 3 ay
ST ailesinde dizele gerek var mı ki? Skandallar, emisyonlar, elektriklenme derken şaşırdım.
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bloodletting. 3 ay
90 beygirlik araca binenler motor beğenmez olmuş.
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Fade to Black 3 ay
niye o radyo düğmesi şeklindeki vitesi buna koymamışlar?
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zotacing 3 ay
Yine bilen bilmeyen yazmış.
ST orta versiyon, RS versiyonu da çıkacak bu aracın.
RS versiyon 2.3 litreden zaten yıllar önce 350hp güç çıkardı, muhtelemen yeni RS 375hp ve üzeri bir güç ile gelecek.
Ayrıca ST veya RS kullanmayan, bir arabayı sadece hp'den ibaret görenler kendini belli etmiş yine. Ford'un amacı düz yol rollingleri veya drag değil hiç bir zaman.
Ford'un marka olarak önceliği hep sürüş dinamikleri olmuştur, limitleri zorlamak olmuştur.
Özellikle yoğun virajlı yollarda 280'lik Focus ST 300-320hp'lik çoğu rakibiyle dip dibe gider hatta geçebilir. Bu zaten geçmişte örneği olan bir durum.
Güç değerlerine bakana kadar daha dikkat çekici; elektronik sınırlı kaydırmalı diferansiyel-rev-matching ve turbo lag sorununu büyük ölçüde çözmelerine odaklanmak lazım.
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MrKattchup 3 ay
Bunun önceki neslinde drift modunu tanıtalım derken ellerine yüzlerine bulaştırıp bazı bölgelerde yasaklanmıştı, param olsa hothatch sınıfında tercihim kesinlikle Ford'dan yana olmazdı.
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Fiat S.p.A. 3 ay MrKattchup
Hothatch bende 308 alırdım açıkçası
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ezicioyuncu 3 ay
Bizim millet marka hastasidir. Bu aracin hic bir yanı 5 kuruş etmez. 1.6 litre de 270hp guc ureten yag yakmayan veya piston kirmayan pug sport imzali 308 var. Öte yandan 2.0 litre 320hp ureten doch vtec typer var. Sen ecoboost diye adini firfirlayip anca 280 güc uretebiliyorsun. Bunlarla ugrasacagina git 1.5 - 1.6 motorlarinda ki su sogutma problemini, depo catlama problemini cöz. Ben hayatimda bir kere ford kullandim ve pismanligim anlatilmaz yasanir.
1 Yanıt Yanıtla +11
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zotacing 3 ay ezicioyuncu



Kaç kere 308GTI sürdünüz gerçekten bilmiyorum ama belli bir süre sonra, ara hızlanmalarda ve devamlı yüksek hızlarda şişip kalan bir araç. Ha sürüş dinamikleri olarak Ford'a en yakın araç şuan 308GTI yol tutuşa laf etmem ama iyi bir tercih değil. Kaldı ki hala ST ile RS arasında ki farkın farkına varamadığınızı düşünüyorum. Focus Dünya'da en çok satan 1. ve 2. olmuş bir araba yıllardır, kısaca bahsettiğiniz sorunlar kronik değil. Yıllardır değmediğim nadir markalar var, Ford ile ilgili en ufak sorun yaşamadım, bunun içinde durduk yere 50.000km'de turbo hortumu ve radyatör hortumu patlatan Passat'da dahildir.
Civic ise tercih meselesi, zevkler ve renkler. Focus ST-RS zaten Türkiye pazarında satarım diye üretilen bir araç değil, hatta son 5 yıldır çoğu hot hatch Türkiye pazarına göre üretilmiyor, yurt dışında ise 1.6 hacim yerine 2.3 ve 2.0 hacimler daha çok tercih edilir, hacim uzun ömür ve yüksek hızlarda ki şişkinlik için gayet önemli bir durum. Özellikle Amerikanların hala yüksek hacimden vazgeçmeme sebebi budur.
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DntRx 3 ay
308 Gti 1.6 Thp 270 bg. Vergi avantajıda var. Ne biliim. Alacagimizdan degilde
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axiprens 3 ay
2.3 lt motordan 280 beygir guc elde etmek su an basari degil basarisizliktir, adamlar 2.0 litre motordan cok daha yuksek gucler elde ediyor, bkz. Honda civic typer, mercedes a45 amg
1 Yanıt Yanıtla +4
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nacker 3 ay axiprens
+1
25 sene önce stok 250 beygir veren 2.3 motorlar vardı. Çoğu da tuning ile 300'ü rahat görürdü bunların.
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