Yeni Corsa GSE tanıtıldı: 0-100’de Opel’in en hızlısı

İçten yanmalı hot hatch modeller yavaş yavaş tarih olurken, otomobil üreticileri bu efsaneyi elektrikli performans modelleriyle yaşatmaya çalışıyor. Bu dönüşüme son katılan marka ise Opel oldu. Alman üretici, ikonik Corsa modelini tamamen elektrikli bir hot hatch olarak yeniden sahneye çıkardı.

278 beygirlik elektrikli canavar

Tam Boyutta Gör Yeni Opel Corsa GSE, teknik olarak Peugeot E-208 GTi ile aynı altyapıyı paylaşsa da Opel dokunuşlarıyla ayrışıyor. Önden çekişli yapı korunurken, model 278 beygir güç ve 345 Nm tork üretiyor. Bu değerler sayesinde Corsa GSE, 0-100 km/s hızlanmasını 5,5 saniyede tamamlıyor ve maksimum 180 km/s hıza ulaşıyor. Bu performansıyla model, şimdiye kadarki en güçlü ve en hızlı Corsa olma unvanını alıyor.

Opel, yeni Corsa GSE'de sadece güç artışıyla yetinmemiş. Modelde torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel, daha sert ve alçaltılmış spor süspansiyon, özel olarak ayarlanmış direksiyon sistemi ve geliştirilmiş gaz/fren tepkileri gibi sürüş deneyimini üst seviyelere taşıyacak özellikler de yer alıyor. Ayrıca dört pistonlu Alcon frenler ve Michelin Pilot Sport 4S lastikler de performansı destekliyor.

Menzil ve batarya detayları

Tam Boyutta Gör Corsa GSE, 51 kWsa net kapasiteye sahip lityum iyon batarya ile geliyor. Resmi menzil henüz açıklanmasa da daha ağır olan Mokka GSE’nin 336 km WLTP menzil sunduğu düşünüldüğünde, Corsa’nın daha verimli olması bekleniyor.

Tasarım ve iç mekân

Dış tasarımda daha agresif bir gövde kiti, siyah tavan, geniş çamurluklar ve sportif detaylar dikkat çekiyor. İç mekânda ise daha iyi yan destek sunan spor koltuklar, sarı emniyet kemeleri, alcantara kaplamalar ve alüminyum pedallar dikkat çekiyor.

