BYD, amiral gemisi Seal 08 modelini tanıttı: 1.000 menzil ve 9 dakikada şarj!

BYD Seal 08 neler sunuyor?
Seal 08’in tasarımı, BYD Ocean‑S konsept modelinin tasarım dilini sürdürüyor. Ön bölümde kapalı bir ızgara tasarımı bulunurken, ince yapılı farların alt kısmında dalga formunu andıran bir desen yer alıyor. Ön tamponun iki yanındaki hava kanallarında ise yıldız efektli ambiyans aydınlatması kullanılmış. Araçta ayrıca tavan üzerine yerleştirilmiş bir LiDAR sensörü bulunuyor. Arka kısımda ise fastback tarzı eğimli bir tasarım dikkat çekiyor; dalga formundaki çizgiler ve stop lambaları otomobilin “okyanus estetiğini” yansıtıyor.
Boyutlara bakıldığında Seal 08’in uzunluğu 5150 mm, genişliği 1999 mm ve yüksekliği 1505 mm olarak açıklanırken, aks mesafesi 3030 mm seviyesinde.
Otomobil, 800V mimari kullanan ikinci nesil Blade Batarya LFP (lityum demir fosfat) batarya ile 1.000 km'nin üstünde menzil vadediyor. Şirketin yeni geliştirdiği 1.500 kWh'e ulaşan Flash şarj teknolojsi sayesinde araç, yalnızca 5 dakikalık şarjla yaklaşık 400 km menzil elde edebiliyor. %10'dan %97'ye şarj ise sadece 9 dakikada tamamlanıyor.
Seal 08’in dört tekerlekten çekişli versiyonun maksimum gücünün 480 kW (644 beygir) seviyesini aşacağı ve 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyenin altında tamamlayacağı öngörülüyor.
Performans ve menzilin yanı sıra Seal 08’de arka tekerlek yönlendirme sistemi manevra kabiliyetini artırırken, DiSus-A akıllı süspansiyon ve gövde kontrol sistemi de sürüş konforunu iyileştirmeyi amaçlıyor. Akıllı sürüş tarafında ise aracın God's Eye B (DiPilot 300) adlı gelişmiş sürüş destek sistemine sahip olması bekleniyor.
Aracın fiyatını henüz açıklamayan BYD, modelin 2026'nın ikinci çeyreğinde satışa sunulacağını duyurdu.
