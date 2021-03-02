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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volvo, yeni elektriklisi C40 Recharge'ı tanıttı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Coupe-SUV benzeri gövde yapısıyla dikkat çeken elektrikli 2021 Volvo C40 Recharge, 2030 itibariyle yalnızca elektrikli araç satmayı planlayan Volvo için büyük öneme sahip. İşte detaylar:
    02 Mart 2021, 20:15 (5 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volvo, yeni elektriklisi C40 Recharge'ı tanıttı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    2030 yılı itibariyle sadece elektrikli otomobil satan bir marka haline gelmeyi hedefleyen Volvo, bu konuda ne kadar ciddi olduğunu ikinci tamamen elektrikli modeli 2021 Volvo C40 Recharge'ı tanıtarak gösterdi.

    Hem Volvo hem de çatı şirketi Geely'nin modellerinde kullanılan CMA platformu üzerine inşa edilen 2021 Volvo C40 Recharge'ın boyutları kardeşi XC40 Recharge ile oldukça benzer. Bu alandaki en önemli fark 'yükseklik' ve geriye doğru fazlasıyla eğimli olan çatı hattı yüzünden 'arka baş mesafesi' tarafında yaşanacak gibi görünüyor. Zira yeni C40 Recharge'ın tasarımına baktığımızda X takısına sahip kardeşinden 7 cm daha yere yakın ve crossover-coupe benzeri bir gövdeye saship olduğunu görüyoruz.

    2021 Volvo C40 Recharge'ın tıpkı boyutları gibi ön tasarımı da XC40 Recharge'ı fazlasıyla anımsatıyor ama değişiklik de yok değil. Örneğin logonun yer aldığı panel kısmının etrafındaki çerçeve inceltilmiş. Ayrıca aydınlatmalarda da piksel teknolojisi kullanılmış. Bunun yanı sıra iki modelin tampon tasarımları da farklı ki yeni C40 Recharge'ın bu açıdan kardeşine kıyasla daha sportif göründüğünü söylemek mümkün.

    Volvo, yeni elektriklisi C40 Recharge'ı tanıttı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Yeni C40 Recharge'ın arka bölümünde ise tamamen farklı bir hava hakim. Gövde rengiyle kontrast oluşturacak şekilde siyah renkli tercih edilen tavanın bombesi hiç bozulmadan bagaj kapağının ucuna kadar iniyor. Bu uç kısımda da yine siyah renkli bir spoyler bizleri karşılıyor. İnce çizgi şeklindeki stoplara diğer Volvo modellerinden aşinayız fakat detayların kesik biçimde tavana kadar uzatılmış olması farklı bir hava katmış.

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    2021 Volvo C40 Recharge'ın iç mekanında sade ve modern dinamikler bir araya getirilmiş. Çoğu Volvo sürücüsünün tercih ettiği gibi yüksek oturma pozisyonuna sahip alanda modele özel renkler ve döşemeler tercih edilebiliyor. Ayrıca yeni C40 Recharge, iç mekanında deri döşeme bulundurmayan ilk Volvo modeli olma özelliği taşıyor. Sadeliğiyle ön plana çıkan konsolda dikey yerleşimli multimedya ekranı, iklimlendirme kontrolleri ve dikey hava menfezleri dikkat çekerken, panoramik cam tavan da ortamdaki ferahlığı artıran özellik olarak karşımıza çıkıyor.

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    Multimedya demişken, yeni model de Google ile birlikte geliştirilen Android tabanlı bilgi-eğlence sistemine sahip. Bu da demek oluyor ki Google Haritalar, Google Asistan ve Google Play Store gibi uygulama ve hizmetler sistemde yerleşik şekilde bulunuyor. Öte yandan sistem OTA yani uzaktan kablosuz güncelleme özelliğine de sahip. Araç yazılım güncellemesi alacağı zaman servise gitmeye gerek kalmıyor.

    Volvo, yeni elektriklisi C40 Recharge'ı tanıttı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Gelelim yeni Volvo C40 Recharge'ın güç aktarma sistemine. Araçtaki sistem biri önde biri arkada bulunan, bu sayede dört tekerlekten sürüşe imkan veren iki elektrik motorundan oluşuyor. Toplamda 408 beygir güç ve 660 Nm tork üretebilen motorlar yeni C40 Recharge'ın 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyenin altında tamamlamasını sağlıyor. Otomobilin çıkabildiği maksimum sürat ise diğer Volvo modellerinde olduğu gibi 180 km/s ile sınırlandırılmış.

    Söz konusu modelde elektrik motorlarını besleyen 78 kWh'lık batarya paketi mevcut. Bataryanın WLTP'ye göre 420 kilometre sürüş menzili sağlaması bekleniyor. Şirketten yapılan açıklamada menzilin ilerleyen süreçte gelecek yazılım güncellemeleriyle artırılabileceği belirtildi. Hızlı şarj özelliği ile bataryanın yüzde 80 doluma ulaşması 40 dakika sürüyor. Standart olarak gelen 11 kW'lık şarj cihazı ile bataryanın tam doluma ulaşması ise 8 saat sürüyor.

    Yeni Volvo C40 Recharge, şirketin Belçika'daki Gent fabrikasında üretilecek. Yeni model yalnızca internet üzerinden satılacak. Zira yukarıda belirttiğimiz gibi Volvo, 2030 itibariyle sadece elektrikli araç satmayı ve tüm satışları internet üzerinden yapmayı planlıyor.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Charaznable (Char Aznable) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Keşke benim olsa diyorum ama aklıma ÖTV geliyor
    2 Yanıt Yanıtla +15
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    x-rayted (H. Cenk ) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) Charaznable
    MTV de gelsin aklınıza .
    Aynı XC40 P8 recharge (tamamen elektrikli model ) gibi bu arkadaş da önde ve arkada birer adet 150 kw olmak üzere toplam 300 kw motora sahip ve 240 kw nin üzerinde elektrikli aracın yıllık vergisi [color=#e60000]10500 TL

    [color=#000000]Saray diyor ki "sen misin çevreyi kirletmeyen"..
    MTV de gelsin aklınıza . Aynı XC40 P8 recharge (tamamen elektrikli model ) gibi bu arkadaş da önde ve arkada birer adet 150 kw olmak üzere toplam 300 kw mot...
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Cok iyi Allah nasip eder inşallah
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    idemo (Mahmut Yıldız) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yazılım güncellemesi için abd'de limanda bekletilen araç.

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    zingfth (Fatih EMİR) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    0-100 5 sn ama hız sınırın 180km. Çok saçma
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni Citroen C4' de bu da aynı elden çıkmış gibi , ikisi de güzel olmamış bence
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    drknl35 (DORUK NİL) 5 gün ( Mesaj Silindi )
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Xc40 ikinci el malum sarı sitede 550 bin tl ve üzeri fiyatlarla satılıyorken buna ferarri parası isterler.
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    M Murat.Ak (Murat Ak) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Tam bizim alım gücümüze layık bir araba
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    L LINEBACKER 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya bu adamlar otomobil yapıyorlar yaa
    Keşke bizde otomobil alabilecek bir ülkede dünyaya gelseydik.
    Bize ancak fiat dacia renault hyundai vs vs laik görülüyor.
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    T tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Harman kardon ses sistemini tercih etmeleri ve iç tasarımının sade olması benim açımdan çok güzel. Alabilmek isterdim..
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    CapriceClassic 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkası çok kötü bence...
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    4945 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    Galeri, Volvo ve
    5 etiket daha elektrikli araçlar 2021 volvo c40 recharge SUV coupe-suv Bilim ve Teknoloji
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