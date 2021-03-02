Volvo, yeni elektriklisi C40 Recharge'ı tanıttı: İşte tasarımı ve özellikleri

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2030 yılı itibariyle sadece elektrikli otomobil satan bir marka haline gelmeyi hedefleyen Volvo, bu konuda ne kadar ciddi olduğunu ikinci tamamen elektrikli modeli 2021 Volvo C40 Recharge'ı tanıtarak gösterdi.

Hem Volvo hem de çatı şirketi Geely'nin modellerinde kullanılan CMA platformu üzerine inşa edilen 2021 Volvo C40 Recharge'ın boyutları kardeşi XC40 Recharge ile oldukça benzer. Bu alandaki en önemli fark 'yükseklik' ve geriye doğru fazlasıyla eğimli olan çatı hattı yüzünden 'arka baş mesafesi' tarafında yaşanacak gibi görünüyor. Zira yeni C40 Recharge'ın tasarımına baktığımızda X takısına sahip kardeşinden 7 cm daha yere yakın ve crossover-coupe benzeri bir gövdeye saship olduğunu görüyoruz.

2021 Volvo C40 Recharge'ın tıpkı boyutları gibi ön tasarımı da XC40 Recharge'ı fazlasıyla anımsatıyor ama değişiklik de yok değil. Örneğin logonun yer aldığı panel kısmının etrafındaki çerçeve inceltilmiş. Ayrıca aydınlatmalarda da piksel teknolojisi kullanılmış. Bunun yanı sıra iki modelin tampon tasarımları da farklı ki yeni C40 Recharge'ın bu açıdan kardeşine kıyasla daha sportif göründüğünü söylemek mümkün.

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Yeni C40 Recharge'ın arka bölümünde ise tamamen farklı bir hava hakim. Gövde rengiyle kontrast oluşturacak şekilde siyah renkli tercih edilen tavanın bombesi hiç bozulmadan bagaj kapağının ucuna kadar iniyor. Bu uç kısımda da yine siyah renkli bir spoyler bizleri karşılıyor. İnce çizgi şeklindeki stoplara diğer Volvo modellerinden aşinayız fakat detayların kesik biçimde tavana kadar uzatılmış olması farklı bir hava katmış.

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2021 Volvo C40 Recharge'ın iç mekanında sade ve modern dinamikler bir araya getirilmiş. Çoğu Volvo sürücüsünün tercih ettiği gibi yüksek oturma pozisyonuna sahip alanda modele özel renkler ve döşemeler tercih edilebiliyor. Ayrıca yeni C40 Recharge, iç mekanında deri döşeme bulundurmayan ilk Volvo modeli olma özelliği taşıyor. Sadeliğiyle ön plana çıkan konsolda dikey yerleşimli multimedya ekranı, iklimlendirme kontrolleri ve dikey hava menfezleri dikkat çekerken, panoramik cam tavan da ortamdaki ferahlığı artıran özellik olarak karşımıza çıkıyor.

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Multimedya demişken, yeni model de Google ile birlikte geliştirilen Android tabanlı bilgi-eğlence sistemine sahip. Bu da demek oluyor ki Google Haritalar, Google Asistan ve Google Play Store gibi uygulama ve hizmetler sistemde yerleşik şekilde bulunuyor. Öte yandan sistem OTA yani uzaktan kablosuz güncelleme özelliğine de sahip. Araç yazılım güncellemesi alacağı zaman servise gitmeye gerek kalmıyor.

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Gelelim yeni Volvo C40 Recharge'ın güç aktarma sistemine. Araçtaki sistem biri önde biri arkada bulunan, bu sayede dört tekerlekten sürüşe imkan veren iki elektrik motorundan oluşuyor. Toplamda 408 beygir güç ve 660 Nm tork üretebilen motorlar yeni C40 Recharge'ın 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyenin altında tamamlamasını sağlıyor. Otomobilin çıkabildiği maksimum sürat ise diğer Volvo modellerinde olduğu gibi 180 km/s ile sınırlandırılmış.

Söz konusu modelde elektrik motorlarını besleyen 78 kWh'lık batarya paketi mevcut. Bataryanın WLTP'ye göre 420 kilometre sürüş menzili sağlaması bekleniyor. Şirketten yapılan açıklamada menzilin ilerleyen süreçte gelecek yazılım güncellemeleriyle artırılabileceği belirtildi. Hızlı şarj özelliği ile bataryanın yüzde 80 doluma ulaşması 40 dakika sürüyor. Standart olarak gelen 11 kW'lık şarj cihazı ile bataryanın tam doluma ulaşması ise 8 saat sürüyor.

Yeni Volvo C40 Recharge, şirketin Belçika'daki Gent fabrikasında üretilecek. Yeni model yalnızca internet üzerinden satılacak. Zira yukarıda belirttiğimiz gibi Volvo, 2030 itibariyle sadece elektrikli araç satmayı ve tüm satışları internet üzerinden yapmayı planlıyor.

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