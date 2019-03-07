2019 teknolojik gösteriş yılı olacak

Alcatel ve BlackBerry marka telefonlara ek olarak aynı zamanda dünyanın en büyük televizyon üreticilerinden biri olan TCL'in hem global hem de yerel yöneticileriyle bir araya geldik, 2019'u yorumladık

Alcatel ve BlackBerry telefonların üreticisi olan TCL'nin hem global hem de Türkiye yöneticileriyle bir araya geldik ve 2019 için planlarını konuştuk. Katlanabilir ekranlardan, 5G teknolojisine kadar 2019'un gösteriş yılı olacağını söylüyorlar.