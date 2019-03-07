2019 teknolojik gösteriş yılı olacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Alcatel ve BlackBerry marka telefonlara ek olarak aynı zamanda dünyanın en büyük televizyon üreticilerinden biri olan TCL'in hem global hem de yerel yöneticileriyle bir araya geldik, 2019'u yorumladık
Alcatel ve BlackBerry telefonların üreticisi olan TCL'nin hem global hem de Türkiye yöneticileriyle bir araya geldik ve 2019 için planlarını konuştuk. Katlanabilir ekranlardan, 5G teknolojisine kadar 2019'un gösteriş yılı olacağını söylüyorlar.
Paylaş Tweetle
1- elınde 1s gibi 700tl cıvarı çok iyi satıcak bi telefon var mtk nın 4 cekırdelerınden daha ıyı 6753 den daha ıyı bı soc SC9863A en azından A55 mımarısı var bunu hb yada n11 ozelınde bı banka ıle anlaşıp çok rahat pazar payı yakalarsın operator yerıne sen ve musterı kazanır -
2- sızın 2 yıldır yapamadıgınız reklamı alı koc 2 saatte yaptı hazır orda bı sınerjı yakladın gıt sponsor ol basketbola globalle konus nba e verdıklerının 100 de 1 ıne burada daha genıs alanda adın duyrulur hem avrupa ıcınde reklam olur - tv ler buraya gelirmi gelmezmi bilmem ama bunların abd de satmasının sebebı roku işbirliği yarın roku bein le tv+ la blu puhu tv ile pazara girerse bi şansları olur aksi durumda sony den çok satamazlar - globaldekı arkadasın konusmasına bakınca bu yıl htc markasınıda bunlar alırsa şaşırmam gerçi palm de bunlarda boş boş duruyor ürün çıakrdıkları yok