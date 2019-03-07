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2019 teknolojik gösteriş yılı olacak

2 ay
4,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alcatel ve BlackBerry marka telefonlara ek olarak aynı zamanda dünyanın en büyük televizyon üreticilerinden biri olan TCL'in hem global hem de yerel yöneticileriyle bir araya geldik, 2019'u yorumladık
Alcatel ve BlackBerry telefonların üreticisi olan TCL'nin hem global hem de Türkiye yöneticileriyle bir araya geldik ve 2019 için planlarını konuştuk. Katlanabilir ekranlardan, 5G teknolojisine kadar 2019'un gösteriş yılı olacağını söylüyorlar. 

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DH Misafiri 2 ay
cryzboy43, neren crazy soylede bilelim :) bati (ingilizce..) sevdalisi, muhtemelen 100 kiloluk yerinden kalkamayan bir arkadas. kendimizie cekiz duzen verelim bi zahmet...
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cryzboy43 2 ay DH Misafiri
eskilerde bunlar modaydı kaldı oyle - başka platformlarda beni ismimlede bulablirsin ozellıkle tr de vizyonsuz ve becerıksız yonetıcılerle dolu oldugunu heryerde soyluyorum sagolsunlar bu tıplerde benı haklı cıkarıyıor - bunu başkalarıda soyluyor - çekiduzenlık bı durum olsa yonetıcı belli editör belli yanlış hatalı yada haddi aşan söylemlerde gelir uyarısını yapar yapmıştırda misafire kalmaz yani merak etme
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DH Misafiri 2 ay
Geçen gün a101 deki insert ürünü olan alcatel marka tuşlu telefonu, gsmarena.com da bulamadım, kafam biraz karıştı, bi dümen olmasın?
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kenbalx 2 ay
Parası olan her türlü yolunu buluyor hava atmak için. :)
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DH Misafiri 2 ay
Samsung S3'ün gözünü seveyim 5 yıldır kullanıyorum tık demedi çok memnunum.Bir sonraki telefonum Hologram olacak İnşallah...
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cryzboy43 2 ay
bu vizyonsuzu alcatel hala kovmadımı - benim 2. telefonum ot - 995 bu becerıksız hayatında gormuşmu o cihazı acaba - 2 yıldır ucuz telefonun operatorde satmasının mantıgını bana bı anlatsın sırf taksıt ayagına verdıgı komısyonlar vade farkları vs kac tane sattılar merak edıyorum - bu gun samsung bıle akıllandı m20 lerı onlıne satmanın pesınde pahalı ama cek promosyon vs bi albenı yaratıyor bunlar ise almanın hıcbır mantıgının olmadıgı cıhazları getırmeye devam edıyor - 3g dedı ya ınanbılıyormusunuz nba a reklam veren fırmanın yonetıcısı tr de seneye 5g gelırmı derken 3g mıdelımızı getırdık dedı - şu vizyonsuza 2 öneri
1- elınde 1s gibi 700tl cıvarı çok iyi satıcak bi telefon var mtk nın 4 cekırdelerınden daha ıyı 6753 den daha ıyı bı soc SC9863A en azından A55 mımarısı var bunu hb yada n11 ozelınde bı banka ıle anlaşıp çok rahat pazar payı yakalarsın operator yerıne sen ve musterı kazanır -
2- sızın 2 yıldır yapamadıgınız reklamı alı koc 2 saatte yaptı hazır orda bı sınerjı yakladın gıt sponsor ol basketbola globalle konus nba e verdıklerının 100 de 1 ıne burada daha genıs alanda adın duyrulur hem avrupa ıcınde reklam olur - tv ler buraya gelirmi gelmezmi bilmem ama bunların abd de satmasının sebebı roku işbirliği yarın roku bein le tv+ la blu puhu tv ile pazara girerse bi şansları olur aksi durumda sony den çok satamazlar - globaldekı arkadasın konusmasına bakınca bu yıl htc markasınıda bunlar alırsa şaşırmam gerçi palm de bunlarda boş boş duruyor ürün çıakrdıkları yok
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