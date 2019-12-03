Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 Jaguar F-Type, daha agresif tasarımı ve yeni teknolojileriyle tanıtıldı

    Makyaj operasyonuyla birlikte daha şık bir görünüme kavuşan ve 12.3 inç dijital gösterge ekranı gibi yeni teknolojileriyle öne çıkan 2020 Jaguar F-Type'ın tüm özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    1 hf.
    2,6b
    1
    13
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    2020 Jaguar F-Type, daha agresif tasarımı ve yeni teknolojileriyle tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Jaguar’ın şu sıralar crossover’lar ve elektrikli araçlarla meşgul olduğu doğru, fakat şirket spor otomobillerden de tamamen vazgeçmiş değil. Bunun en güzel örneklerinden biri olan makyajlı Jaguar F-Type, örtülerinden kurtulmuş bir şekilde karşımızda duruyor.

    Yapılan dokunuşlarla birlikte çok daha agresif bir görünüme kavuşan 2020 Jaguar F-Type’ın ön yüzünde daha büyük bir ızgara, ince farlar, yeni motor kaputu ve sportif hava girişleri dikkat çekiyor. Yeni tasarlanan jantlara bir bakış atarak arka bölüme geçtiğimizde ise daha keskin hatlara sahip stop lambalarını, iki yanda bulunan çift egzoz çıkışı ve onlara ev sahipliği yapan büyük difözürü görüyoruz.

    2020 Jaguar F-Type’ın iç mekanında eskisine benzer bir görüntü hakim. Burada gözümüze çarpan ilk değişim, sürücünün hemen önüne yerleştirilen 12.3 inçlik dijital gösterge ekranı oluyor. Bunun yanı sıra Android Auto ve Apple CarPlay desteği bulunan Touch Pro bilgi-eğlence sistemi de özellikler arasına eklenmiş. Söz konusu sistemin OTA güncelleme özelliğine sahip olması da altı çizilen detaylardan.

    2020 Jaguar F-Type motor seçenekleri

    2020 Jaguar F-Type’ın kaputu altındaki seçeneklerin giriş seviyesinde 2.0 litre dört silindirli turbo ünite yer alıyor. 300 beygir güç ve 400 Nm tork üreten motor, 2020 F-Type’ın 0-100 km/s hızlanmasını 5.4 saniyede tamamlamasına ve maksimum 250 km/s hıza ulaşmasına imkan veriyor. Gücün yola aktarılması görevini ise 8 ileri otomatik şanzıman üstleniyor.

    2020 Jaguar F-Type, daha agresif tasarımı ve yeni teknolojileriyle tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Daha fazla güç isteyenler için süperşarjlı 5.0 litre V8 seçeneği de mevcut. 2020 Jaguar F-Type’ın bu ünitesi 450 beygir güç ve 580 Nm tork üretiyor. Diğer versiyonda olduğu gibi 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen versiyonda daha akıllı hale getirilen dört tekerlekten çekiş sistemi (AWD) opsiyon olarak sunuluyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlayan V8 motorlu F-Type maksimum 285 km/s hıza ulaşıyor.

    Ayrıca Bkz. "Mercedes'in Renault kaynaklı dizel motorlarına "şüpheli yazılım" incelemesi"

    2020 F-Type R: Daha fazla güç ve gelişmiş şasi

    V8 motorlu bir başka versiyon olan 2020 Jaguar F-Type R ise artık 575 beygir güç ve 700 Nm tork üretiyor. 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen motor, F-Type R’ın 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlamasını ve maksimum 299 km/s hıza ulaşmasını sağlıyor. Araçtaki son hızın elektonik olarak sınırlandırılmış olduğunu da belirtelim.

    20 inç jantlarla donatılan 2020 Jaguar F-Type R’ın şasisi de artırılan güçle doğru orantılı olarak geliştirilmiş. Süspansiyon sistemi sıkılaştırılan araçta yeni adaptif amortisörler, yaylar ve viraj demirleri kullanılmış. Bunun yanı sıra V8 motorlu versiyonlarda “Quiet Start” özelliği kullanılmış. Aracın çevreyi rahatsız etmeden sessiz bir biçimde çalışmasını sağlayan bu özellik için elektronik kontrollü valflere sahip egzoz sistemine yer verilmiş.

    Şirketin İngiltere’deki Castle Bromwich fabrikasında üretilecek 2020 Jaguar F-Type’ın Avrupa’daki başlangıç fiyatı 64 bin 200 euro olarak belirlenmiş.



    Yorum Yaz
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    2020 Skoda Rapid, Rusya'da tanıtıldı
    10 sa.
    Yüzbinlerce kişinin kredi kartı bilgilerinin çalınmasıyla ilgili BKM'den açıklama
    17 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    nikony 1 hf. en beğenilen
    olmuş
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    sefa1451 1 hf.
    Harika olmuş amaaa 1 euro kabaca 6TL %110 ÖTV falan olunca iyi ekonomik şartlardayız almayı istemeyiz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    -FoundeR- 1 hf.
    mukemmel olmuş ya, valla bunlara bir kez binemeden bu dünyayı terk edeceğiz. üzüldüm.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    JanKlod 1 hf.
    Bu araba yüzünden vantage ın arkasını beğenmiyorum ya
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 hf.
    vergilerden başka bir kazanç olmadığından neden olacak. üretim yok ülkede sıfır. ancak vatandaşın vergisinden geçiniyorlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    zeytinkoy 1 hf.
    Tasarım mükemmel .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    simbolmina 1 hf.
    Biliyorum insanlar sıkıldı da Avrupa'da 65bin euro olan araba Türkiye'de niye 1milyon anlamıyorum gerçekten. Millet niye ÖTV için hükümet düşürmez anlamak güç gerçekten.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    onteo 1 hf.
    O "popo" nedir öyle ya. Mükemmel!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Execuvite 1 hf.
    Olsa ne olur olmasa ne olur alamayacağımız araba
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 hf.
    Hatlar Aston Martin DB11'e benzemiş. Tasarım çok şık olmuş
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    Önü bi an Maserati'yi anımsattı:/
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    TITAN +155 ProfXavier +142 Fiat S.p.A. +133 keremec +125 cengizhan72 +112 TIME +112 Ceqa +108 Jon_Kar +106 haQQo +104 kucukyenici +103
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    2615 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, 2020 jaguar f-type ve
    6 etiket daha f-type r v8 motor jaguar spor otomobil Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
    Facebook Sayfası258,7b
    Twitter Profili77,9b
    YouTube Kanalı261b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. 450 milyon adet satan PlayStation, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi 1 hf. Samsung'un yeni katlanabilir telefonu iPhone 11 Pro'dan daha ucuz olacak 1 hf. RX 5600 XT ocak ayında tanıtılabilir 1 hf. Resident Evil 3 Remake’e ait olduğu söylenen kapak görselleri paylaşıldı 1 hf. B550 yongasetli anakartlarda PCIe 4.0 desteği sunulabilir 1 hf. Google Play 2019 ödülleri belli oldu 1 hf. Türkiye'nin ilk uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu 1 hf. NASA, Hindistan'ın Ay'a çakılan uzay aracını görüntüledi 1 hf. Elektrikli araçların pillerinde nakliye maliyetini düşürecek devrimsel çözüm 1 hf. Citroen C3 Aircross'un "C-Series" isimli özel versiyonu tanıtıldı 1 hf. Imagination Technologies tarihindeki en önemli grafik birimini duyurdu 1 hf. Japan Display, 1.6 inçlik micro LED modülünü tanıttı 1 hf. Black Widow filminden ilk fragman geldi 1 hf. Kuo: A14X işlemcili iPad Pro ve Mini LED ekranlı MacBook Pro 2020’de gelebilir 1 hf. Kasım ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları 1 hf. Her yeri RGB ışıklı oyuncu bilgisayarı | Asus ROG Strix G incelemesi 1 hf. Türk kulüplerinden BeIN Sports’a Twitter üzerinden "anlamlı" tepki 1 hf. Usta yönetmen David Leitch iPhone 11 Pro ile kısa film çekti 1 hf. Analist, 2020'ye girerken Bitcoin'den daha yüksek performans gösterebilecek 7 kripto parayı açıkladı 1 hf. Apple yılda iki iPhone etkinliği yapabilir 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN 2020 Jaguar F-Type, daha agresif tasarımı ve yeni teknolojileriyle tanıtıldı Sonraki Tiger işlemcili AGM H2 akıllı telefon duyuruldu 1 hf. BMW ve Great Wall Motors elektrikli otomobil fabrikası kuruyor 1 hf. Çin, 2035 yılına kadar uzayda bir güneş enerjisi santrali kuracak 1 hf. Huawei'nin gelecekteki telefonları bir dakikada %80 şarj olabilecek 1 hf. Amazon Web Services (AWS), kuantum hesaplama servisi Braket'i başlattı 1 hf. 2019'un en iyileri Apple'dan ödüllerini aldı 1 hf. PlayStation Store'da 'Aralık Fırsatları' başladı 1 hf. Astronomide bir ilk: Ay'ın 'uzak tarafına' yerleştirilen radyo teleskobu çalışmalara başladı 1 hf. Huawei önümüzdeki yıl 50 milyon adet 5G özellikli telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor 1 hf. Apple, AIDS ile savaş için 220 milyon doların üzerinde para topladı 1 hf. Tesla Cybertruck, GTA 5'e geldi 1 hf. Samsung'un 5G özellikli tableti Galaxy Tab S6 su yüzüne çıktı 1 hf. Apple, Intel'in modem birimini 1 milyar dolara satın aldı 1 hf. Kara Cuma alışverişinin yüzde 39'u akıllı telefonlarla yapıldı 1 hf. Apple Watch'a benzerliğiyle dikkat çeken Xiaomi Mi Watch, iOS desteğine kavuştu 1 hf. CES 2020 fuarından MSI’ya 10 ödül 1 hf. iPhone 11 alınır mı? “iPhone 11 incelemesi” 1 hf. Avatar: Pandora Rising gelecek yıl indirmeye sunulacak 1 hf. Intel Tiger Lake’te L1 ve L2 önbellekleri arttıracak 1 hf. DH Android uygulaması 2 kat hızlandı, daha az pil tüketmeye başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Erdoğan: Müslümanlar zekat verse İslam ülkelerinde fakir kalmaz
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim