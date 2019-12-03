2020 Jaguar F-Type, daha agresif tasarımı ve yeni teknolojileriyle tanıtıldı

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Jaguar’ın şu sıralar crossover’lar ve elektrikli araçlarla meşgul olduğu doğru, fakat şirket spor otomobillerden de tamamen vazgeçmiş değil. Bunun en güzel örneklerinden biri olan makyajlı Jaguar F-Type, örtülerinden kurtulmuş bir şekilde karşımızda duruyor.

Yapılan dokunuşlarla birlikte çok daha agresif bir görünüme kavuşan 2020 Jaguar F-Type’ın ön yüzünde daha büyük bir ızgara, ince farlar, yeni motor kaputu ve sportif hava girişleri dikkat çekiyor. Yeni tasarlanan jantlara bir bakış atarak arka bölüme geçtiğimizde ise daha keskin hatlara sahip stop lambalarını, iki yanda bulunan çift egzoz çıkışı ve onlara ev sahipliği yapan büyük difözürü görüyoruz.

2020 Jaguar F-Type’ın iç mekanında eskisine benzer bir görüntü hakim. Burada gözümüze çarpan ilk değişim, sürücünün hemen önüne yerleştirilen 12.3 inçlik dijital gösterge ekranı oluyor. Bunun yanı sıra Android Auto ve Apple CarPlay desteği bulunan Touch Pro bilgi-eğlence sistemi de özellikler arasına eklenmiş. Söz konusu sistemin OTA güncelleme özelliğine sahip olması da altı çizilen detaylardan.

2020 Jaguar F-Type motor seçenekleri

2020 Jaguar F-Type’ın kaputu altındaki seçeneklerin giriş seviyesinde 2.0 litre dört silindirli turbo ünite yer alıyor. 300 beygir güç ve 400 Nm tork üreten motor, 2020 F-Type’ın 0-100 km/s hızlanmasını 5.4 saniyede tamamlamasına ve maksimum 250 km/s hıza ulaşmasına imkan veriyor. Gücün yola aktarılması görevini ise 8 ileri otomatik şanzıman üstleniyor.

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Daha fazla güç isteyenler için süperşarjlı 5.0 litre V8 seçeneği de mevcut. 2020 Jaguar F-Type’ın bu ünitesi 450 beygir güç ve 580 Nm tork üretiyor. Diğer versiyonda olduğu gibi 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen versiyonda daha akıllı hale getirilen dört tekerlekten çekiş sistemi (AWD) opsiyon olarak sunuluyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlayan V8 motorlu F-Type maksimum 285 km/s hıza ulaşıyor.

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2020 F-Type R: Daha fazla güç ve gelişmiş şasi

V8 motorlu bir başka versiyon olan 2020 Jaguar F-Type R ise artık 575 beygir güç ve 700 Nm tork üretiyor. 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen motor, F-Type R’ın 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlamasını ve maksimum 299 km/s hıza ulaşmasını sağlıyor. Araçtaki son hızın elektonik olarak sınırlandırılmış olduğunu da belirtelim.

20 inç jantlarla donatılan 2020 Jaguar F-Type R’ın şasisi de artırılan güçle doğru orantılı olarak geliştirilmiş. Süspansiyon sistemi sıkılaştırılan araçta yeni adaptif amortisörler, yaylar ve viraj demirleri kullanılmış. Bunun yanı sıra V8 motorlu versiyonlarda “Quiet Start” özelliği kullanılmış. Aracın çevreyi rahatsız etmeden sessiz bir biçimde çalışmasını sağlayan bu özellik için elektronik kontrollü valflere sahip egzoz sistemine yer verilmiş.

Şirketin İngiltere’deki Castle Bromwich fabrikasında üretilecek 2020 Jaguar F-Type’ın Avrupa’daki başlangıç fiyatı 64 bin 200 euro olarak belirlenmiş.