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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mercedes'in Renault kaynaklı dizel motorlarına "şüpheli yazılım" incelemesi

    Emisyon hilesi yaptığı gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda 860 milyon euro para cezasına çarptırılan Daimler bu kez de Mercedes'in kompakt araçlarında kullandığı Renault kaynaklı dizel motorlarla gündemde
    1 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Mercedes'in Renault kaynaklı dizel motorlarına
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    İllegal yazılım kullandığı gerekçesiyle geçtiğimiz yıl 700 bin civarında aracını geri çağırmak zorunda kalan Daimler’in başı yeniden dertte. Sorunun kaynağı bu kez Renault kaynaklı dizel motorlar.

    Der Spiegel’in haberine göre, Mercedes A serisi gibi kompakt modellerde kullanılan Renault kaynaklı küçük dizel motorlarda “şüpheli yazılım” kullanıldığı gerekçesiyle Alman Motorlu Taşıtlar Kurumu (KBA) tarafından Daimler hakkında inceleme başlatıldı.

    Söz konusu incelemenin hangi model yıllarını kapsadığı henüz açıklanmazken, KBA’nın gerekli görmesi halinde yeni nesil A Serisi’nin de dahil olduğu geniş çaplı bir geri çağırma operasyonunun başlatılabileceği belirtildi.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de en çok hangi otomobil markaları kiralanıyor?"

    Renault: Yazılım Alman mühendislere ait

    Konuyla ilgili ilk açıklama Renault’dan geldi. Geliştirdiği dizel motorların hiçbir şekilde hile unsuru barındırmadığının altını çizen Fransız üretici, Mercedes modellerinde kullanılmak üzere Daimler’e teslim edilen motorların yazılımlarının Mercedes mühendislerine ait olduğunu ileri sürdü.

    Daimler, geçtiğimiz aylarda 700 binden fazla araçta emisyon hilesi yaptığı gerekçesiyle 860 milyon euro ceza ödemek zorundak kalmıştı. Daimler’in hileciliği ne ölçekte hâlâ tam olarak bilinmiyor fakat Amerikan Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen dava da New Jersey’de devam ediyor.



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    Musty3535123 1 hf. en beğenilen
    araba dedinmi alman diyordum hayla diyorum ama artık hile deyincede alman diyorum :D
    3 Yanıt Yanıtla +22
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    Rachsuchtig 1 hf.
    İşte adamlar kendi markaları da olsa denetliyor. Türkiye'de bunu yapamıyorsun. Su yerli araç çıktıktan sonra bir tane kurum çıkıp da denetleme yapamaz. Korkar! Büyük Reis alir kellemi diye korkar.
    İşte adamlar kendi markaları da olsa denetliyor. Türkiye'de bunu yapamıyorsun. Su yerli araç çıktıktan sonra bir tane kurum çıkıp da denetleme yapamaz. Korkar! ...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    Şöyle kurumlar neden bizden yok?! Gerçi var da neyse...
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    DH Misafiri 1 hf.
    Mercedes Renault motoru kullanarak prestij kaybetti diyenler Audi VW motoru kullanıyor BMW'de Peugeot kullanıyor. Audi VW BMW Peugeot motoru kullanınca imaj kaybetmiyor mu acaba tek Mercedes mi Renault motoru kullanınca imaj kaybediyor
    Not: Hatırlatmama gerek var mı
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    melo1903 1 hf.
    haydaa....
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    AsiretinMarjinalCocugu 1 hf.
    Her segmente araba üretmek bir hile işidir evlat
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    ECDAD_OSMANLI 1 hf.
    Mercedes prestij kaybeder diyorlar bu yazılım olayıyla

    Mercedes renault motoru kullanarak zaten prestij kaybetti.



    Not: Renault'nun motorunu kötülemiyorum
    Yanıtla +2
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    DH Misafiri 1 hf.
    Renault'un araçlarını zaten biliyorduk da eğer ki aynı durum Mercedes içinde söz konusuyla. Volkswagen'den sonra Mercedeste marka imajını büyük ölçüde çizdirir imaj ve prestij kaybeder. Kimse Mercedes'e eskisi gibi saygı duymaz bu alemde. Mercedes büyük ölçüde imaj ve prestij kaybı yaşar
    Yanıtla +1
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    deoks 1 hf.
    Avrupa’da dizel olayı bitiyor işte diretmenin manası yok. Vw, Mercedes dizelin son temsilcileriydi ama üçkağıtları ortaya çıkıyor birer birer.
    Yanıtla +1
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    ali_0017 1 hf.
    merhaba hocam nasılsın?
    1 Yanıt Yanıtla
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    bulentcandan 1 hf. ali_0017
    Kendisi şu an titriyor...
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    edgar1899 1 hf.
    Renault un dizel motorlarının da hileli olabileceğini rakamlar ortaya koyuyor yeni birşey değil. Renault adına açılan dava ve soruşturmalar var.



    Bunun yanında Almanlar zaten tescilli dolandırıcı bu konuda.
    Yanıtla +1
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    Musty3535123 1 hf. en beğenilen
    araba dedinmi alman diyordum hayla diyorum ama artık hile deyincede alman diyorum :D
    3 Yanıt Yanıtla +22
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    Rachsuchtig 1 hf. Musty3535123
    hayla değil hala/hâlâ. Dikkat etmekte fayda var
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    onteo 1 hf. Musty3535123
    hayla ...
    Yanıtla +6
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    alpkopat 1 hf. Musty3535123
    Bir satırlık bir yazıda 8 adet imla ve noktalama hatası yapmanız, takdire şayan bir hareket
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    Şöyle kurumlar neden bizden yok?! Gerçi var da neyse...
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