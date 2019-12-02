Mercedes'in Renault kaynaklı dizel motorlarına "şüpheli yazılım" incelemesi

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İllegal yazılım kullandığı gerekçesiyle geçtiğimiz yıl 700 bin civarında aracını geri çağırmak zorunda kalan Daimler’in başı yeniden dertte. Sorunun kaynağı bu kez Renault kaynaklı dizel motorlar.

Der Spiegel’in haberine göre, Mercedes A serisi gibi kompakt modellerde kullanılan Renault kaynaklı küçük dizel motorlarda “şüpheli yazılım” kullanıldığı gerekçesiyle Alman Motorlu Taşıtlar Kurumu (KBA) tarafından Daimler hakkında inceleme başlatıldı.

Söz konusu incelemenin hangi model yıllarını kapsadığı henüz açıklanmazken, KBA’nın gerekli görmesi halinde yeni nesil A Serisi’nin de dahil olduğu geniş çaplı bir geri çağırma operasyonunun başlatılabileceği belirtildi.

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Renault: Yazılım Alman mühendislere ait

Konuyla ilgili ilk açıklama Renault’dan geldi. Geliştirdiği dizel motorların hiçbir şekilde hile unsuru barındırmadığının altını çizen Fransız üretici, Mercedes modellerinde kullanılmak üzere Daimler’e teslim edilen motorların yazılımlarının Mercedes mühendislerine ait olduğunu ileri sürdü.

Daimler, geçtiğimiz aylarda 700 binden fazla araçta emisyon hilesi yaptığı gerekçesiyle 860 milyon euro ceza ödemek zorundak kalmıştı. Daimler’in hileciliği ne ölçekte hâlâ tam olarak bilinmiyor fakat Amerikan Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen dava da New Jersey’de devam ediyor.