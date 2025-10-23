Elektrikli Mercedes CLA 350 4MATIC Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni Mercedes CLA, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Mercedes CLA'nın gövde uzunluğu, genişliği ve yüksekliği selefine göre 3 cm civarında arttı. Aks mesafesinde ise 6 cm'nin üzerinde artış söz konusu. Yeni modelin bagaj hacmi de 53 litre azalarak 405 litreye düşmüş ancak %100 elektrikli versiyonda bu durum çok da önemli değil çünkü bu versiyonun ön kaputunun altında 101 litrelik bir ön bagaj sunuluyor.
Gövde tasarımında benzer bir silüetle karşımıza çıkan yeni Mercedes CLA'nın ince bir LED şeritle birbirine bağlanan ön-arka aydınlatmalarında ve elektrikli versiyonun panjur bölümündeki panelde bolca yıldız görmekteyiz. Ayrıca, bu panelin bir parçası olarak gelen Mercedes logosu da aydınlatılmış olarak karşımıza çıkıyor.
CLA'nın iç mekanında ise köklü bir değişim söz konusu. Konsolda markanın "MBUX Superscreen" adını verdiği üç ekranlı düzen dikkat çekiyor. Bu alanda 10.25 inç dijital gösterge ekranı ve 14 inç multimedya ekranı standart olarak sunuluyor. Ayrıca, ön yolcu tarafına opsiyon olarak 14 inçlik bir ekran daha eklenebiliyor. Opsiyonlar arasında 12.2 inçlik bir head-up display ve 16 hoparlörlü Burmester ses sistemi de var.
715 kilometreye varan sürüş menzili⚡
CLA 350 4MATIC, 0-100 km/s hızlanmasını 4,8 saniyede tamamlarken, maksimum hızı da 210 km/s ile sınırlandırılmış durumda. Söz konusu model, yalnızca ekstra güç ve çekiş gerektiğinde ön motoru devreye alarak enerji verimliliğini artırıyor.
Verimliliği artıran bir diğer detay da arka kısımda konumlandırılan iki vitesli şanzıman. Birinci vites, başlangıçtan itibaren mükemmel hızlanma ve yüksek çekiş gücü sağlamakla birlikte şehir içi trafikte yüksek verimlilik sunuyor. İkinci vites ise yüksek hızlarda güç aktarımı ve otoyolda maksimum verim için tasarlanmış durumda.
800V elektrik mimarisiyle 320 kW'a kadar şarj
Elektrikli CLA, havadan havaya ısı pompalı termal yönetim sistemine sahip ilk Mercedes. Bir su devresi üzerinden dolaylı bir yol izlemeyen bu sistem, çok kaynaklı bir model olarak üç enerji kaynağını paralel şekilde kullanabiliyor: elektrikli aktarma organlarının atık ısısı, batarya ve çevredeki hava. Bu sistem, CLA’nın yüksek verimliliğine katkıda bulunuyor.
Yeni Mercedes CLA'nın 48V teknolojisine sahip 1.5 litre motorlu versiyonu da ilerleyen süreçte Türkiye'ye gelecek. 58 kWsa kapasiteli LFP bataryalı elektrikli versiyon ise Türkiye pazarına gelmesi halinde fiyatı aşağıya çekebilecek nitelikte.
