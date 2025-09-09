Giriş
    Yeni Renault Clio tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Renault, Bursa'da üretilen Clio’yu 2026 için baştan yarattı. Daha büyük, daha teknolojik ve hibrit motorlarla donatılan yeni nesil, ikonik hatchback’in efsanesini geleceğe taşıyor.

    Yollara çıktığından beri Fransız markanın açık ara en başarılı modeli olan Renault Clio, artık altıncı nesliyle yollara çıkmaya hazır. Üstelik model, bugüne kadarki en iddialı değişimiyle karşımızda.

    Yeni Renault Clio, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2026 Renault Clio tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Clio’nun yeni nesli, B segmentinde olmasına rağmen büyük otomobil havası veriyor. Daha eğimli tavan çizgisi, büyük spoyler ve bölünmüş LED stoplar otomobile güçlü bir görünüm kazandırıyor. Ön tarafta Renault logosunu tekrar eden küçük desenler, keskin farlarla birleşerek daha agresif bir ifade yaratıyor. Gizlenmiş arka kapı kolları ise Clio’nun geleneksel tasarım imzası olmaya devam ediyor.

    Yeni Clio'da boyutlar çok olmasa da eskisine göre biraz büyümüş. Uzunluk 4.116 mm’ye, genişlik 1.768 mm’ye ulaşmış. Dingil mesafesi 2.591 mm’ye çıkarılmış ki bu da önceki makyajlı versiyona göre 8 mm daha uzun.

    Yaşam alanı tamamen elektrikli Renault 5’in izinden gidiyor. Üst donanımlarda 10,1 inçlik çift ekranlı kokpit yer alıyor. Eski nesildeki dikey tablet ekran tarihe karışırken, temel işlevler için fiziksel düğmeler korunmuş. Minimalist yaklaşım sayesinde eski döner düğmeler kaldırılmış olsa da kullanışlılık gözetilmiş.

    2026 Renault Clio tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Arka koltuklarda diz mesafesi biraz daha ferah, bagaj hacmi ise motor tipine bağlı olarak 391 litreye kadar çıkıyor. Bagaj hacmi değişmese de yükleme eşiği 40 mm düşürüldüğü için valizleri yerleştirmek çok daha kolay. Ön bölümde iki USB-C girişi ve kablosuz şarj ünitesi, arkada ise 12V priz mevcut. Ayrıca, büyük otomatik vites kolu kaldırılarak direksiyon kolonuna taşınmış.

    Dizeller artık tamamen tarihe karıştı. Yerine Renault’nun E-Tech tam hibrit sistemi geliyor. Atkinson çevrimli 1.8 litrelik benzinli motor, iki elektrik motoruyla birlikte 160 beygir güç üretiyor. Bu, önceki hibritten 15 beygir daha fazla. Tork da 22 Nm artarak 170 Nm’ye ulaşmış. Sonuç olarak 8,3 saniye gibi bir 0-100 km/s hızlanma süresi karşımıza çıkıyor.

    Renault, şehir içi kullanımda yolculukların yüzde 80’inin elektrikle yapılabileceğini söylüyor. 1.4 kWsa’lik batarya ve tam depo ile toplam menzil 1.000 kilometreyi buluyor. Ortalama tüketim 3,9 lt/100 km’ye kadar düşmüş; bu da önceki hibritten yüzde 40 daha verimli.

    2026 Renault Clio tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vites sistemi de daha önceki tam hibrit modellerden alıştığımız gibi. Elektrik motoru için iki, benzinli motor için dört oran bulunuyor. Toplamda 15 farklı kombinasyon mümkün ve araç her zaman elektrikli modda çalışmaya başlıyor. Geri viteste ise elektrik motoru devreye giriyor, yani klasik şanzımanda geri vites dişlisi bulunmuyor.

    Daha uygun fiyatlı seçenek olarak 115 beygirlik 1.2 litrelik üç silindirli turbo benzinli TCe motor var. Bu motor manuel ya da 6 ileri çift kavramalı otomatikle alınabiliyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 10,1 saniyede tamamlıyor. Ayrıca 120 beygirlik LPG’li Eco-G versiyonu da motor seçenekleri arasında yer alacak.

    Makyajlı Clio’da tanıtılan gelişmiş güvenlik sistemleri yeni nesilde de korunuyor. 29 farklı sürüş destek sistemi mevcut. Bunlar arasında adaptif hız sabitleyici, Acil Durum Durdurma Asistanı, sürücüye geri bildirim veren “Safety Score” ve tavsiyeler sunan “Safety Coach” var. Direksiyonun yanındaki özel bir düğmeyle beş sistemi aynı anda kapatmak mümkün.

    Yeni Clio, Evolution, Techno ve Esprit Alpine paketleriyle 2026’da yollara çıkacak. Fiyatlar henüz açıklanmadı. Türkiye'de özellikle Eco-G versiyonun ilgi çekmesi bekleniyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 5 saat önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 7 saat önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 7 saat önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 8 saat önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

