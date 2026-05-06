Mercedes-AMG V8 motorlara geri dönüyor: Dört silindir dönemi kısa sürdü

Tam Boyutta Gör Mercedes-AMG, son yıllarda performans otomobillerinde izlediği küçülen motor ve hibritleşme stratejisinde önemli bir geri adım atmaya hazırlanıyor. Markanın özellikle dört silindirli hibrit motorlara geçişi sonrası aldığı yoğun eleştiriler, AMG yönetimini yeniden büyük hacimli motorlara yöneltti. Şirket artık yalnızca yüksek performansa değil, aynı zamanda sürüş hissi, motor sesi ve duygusal deneyime de odaklanacağını açık şekilde ortaya koyuyor.

AMG patronu Michael Schiebe’nin açıklamalarına göre marka gelecekte “her zamankinden daha fazla AMG” karakteri taşıyan modeller geliştirecek. Bu yaklaşımın merkezinde ise güçlü motorlar, agresif tasarım dili ve sürücüyle daha fazla bağ kuran otomobiller yer alıyor.

V8 motorlar yıl sonunda geliyor

Schiebe’nin CAR Magazine’e verdiği demeçte doğruladığı bilgilere göre V8 motorlar yıl sonuna doğru yeniden AMG modellerinde kullanılmaya başlanacak. İlk etapta bu dönüş SUV modellerde gerçekleşecek, ardından diğer performans modellerine yayılacak.

Bu gelişme, özellikle Mercedes-AMG C63 gibi markanın kimliğiyle özdeşleşmiş modeller açısından büyük önem taşıyor. Çünkü mevcut nesil C63’te kullanılan dört silindirli plug-in hibrit sistem, performans verileri etkileyici olsa da birçok AMG müşterisi tarafından markanın karakterinden uzak bulunmuştu.

Tam Boyutta Gör Yeni stratejiyle birlikte gelecekteki C63 versiyonlarının yanı sıra BMW M5 gibi rakiplerle mücadele eden üst segment AMG modellerinin de yeniden V8 motorlarla sunulması bekleniyor.

Mercedes-AMG’nin geri getireceği motor yalnızca eski bir ünitenin yeniden kullanılması olmayacak. Şirketin modern emisyon standartlarına uygun şekilde geliştirdiği tamamen yeni bir düz kranklı V8 motor üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Bu krank yapısı genellikle daha yüksek devir çevirme potansiyeli ve sportif karakter sunarken, klasik AMG V8’lerin tok ve derin egzoz sesini kaybetme riski taşıyor. Ancak AMG mühendislerinin, motorun karakteristik sesini koruyabilmek için kam mili seviyesine kadar detaylı akustik ayarlar yaptığı ifade ediliyor. Marka böylece hem güncel emisyon kurallarına uyum sağlayan hem de müşterilerin beklediği AMG sesini koruyan bir V8 deneyimi sunmayı hedefliyor.

Dört silindirli hibrit sistem geri plana atılıyor

Mercedes-AMG’nin son dönemde tartışma yaratan dört silindirli plug-in hibrit sistemi ise yavaş yavaş geri çekiliyor. Yerine markanın hali hazırda Mercedes-AMG GLC 53 modelinde kullandığı turbo beslemeli sıralı altı silindirli motor gelecek.

Yaklaşık 442 beygir güç (329 kW) üreten bu motorun teknik açıdan daha dengeli bir karakter sunduğu belirtiliyor. Ancak AMG’nin asıl vurguladığı nokta performans verilerinden çok sürüş hissi ve motor sesi.

Aynı motorun ilerleyen dönemde C63 modelindeki plug-in hibrit sistemi de değiştirmesi bekleniyor. Bu değişim, AMG’nin birkaç yıl önce büyük umutlarla başlattığı dört silindirli yüksek performans stratejisinden ciddi ölçüde geri adım attığını gösteriyor.

Bununla birlikte AMG, hibrit teknolojisinden tamamen vazgeçmiş değil. Plug-in hibrit sistemlerin özellikle Mercedes-AMG GLE 53 ve E53 gibi modellerde kullanılmaya devam edeceği belirtiliyor. Marka bir yandan içten yanmalı performans motorlarını geri getirirken diğer taraftan elektrik destekli sistemler üzerinde geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Yakında tanıtılması beklenen elektrikli AMG GT dört kapılı coupe modelinin dört haneli beygir gücü seviyelerine ulaşacağı ifade ediliyor.

Bu haberle doğrudan bağlantılı olmasa da Mercedes’in V8’e geri dönüş yapacak olması aynı zamanda F1 için de önemli bir nokta olabilir. Zira F1’de de 2030’dan sonra V8’e geri dönüş yapılmak isteniyor. Mercedes’in yol otomobillerindeki bu hamlesi F1 tarafında da yeni planı desteklemesini sağlayabilir.

