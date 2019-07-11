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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2021 iPhone modelleri çentiksiz ekran ile gelecek

Popüler analistlerden Ming-Chi Kuo, gelecek iPhone modelleri için önemli bilgiler verdi. 2020 yılında çentik küçülecek, 2021 yılında ise çentiksiz ve tamamı ekran iPhone’ları göreceğiz.
2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
1,9b
60
11
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Onur Emre Karadağ
Yazar
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2021 iPhone modelleri çentiksiz ekran ile gelecek
Tam Boyutta Gör
Akıllı telefon üreticileri ön kamerayı yerleştirmek için birçok farklı tasarım denediler. İçinde bulunduğumuz yılda, delikli ekranlardan, diyagonal açılan kamera mekanizmalarına kadar ilginç çözümler gördük. Apple ise iPhone için çentikli tasarımı korumaya devam ediyor. Görünen o ki tamamı ekrandan oluşan çentiksiz iPhone için biraz daha beklememiz gerekecek.

2020 iPhone’larında çentik boyutu küçülüyor

Ming-Chi Kuo isimli popüler analist, gelecek iPhone modelleri için önemli bilgiler aktardı. Kuo’nun söylemine göre TrueDepth ve ön kamera modüllerinin küçülmesi sayesinde 2020 iPhone'larını daha küçük boyutta çentikle göreceğiz. Yani ekran çerçeve oranının önemli miktarda yükseleceğini söyleyebiliriz. Çentiksiz ekran bekleyenler için de sevindirici bir haber var. Yine aynı analist 2021 iPhone modellerinin sonunda çerçevesiz ve çentiksiz tasarımla geleceğini söylüyor. Yani tamamı ekrandan oluşan iPhone’u görmemiz 2021 yılında gerçekleşecek.

Bildiğiniz üzere ekran altında kamera teknolojisi konusunda, Çinli firmaların çalışmaları hız kazandı. Xiaomi ve Oppo ekran altında kamera teknolojisi için demolar sergilemeye başladılar bile. Apple da arayı fazla açmadan ekran altı kamera teknolojisine yönelebilir.

Ayrıca Bkz. "Samsung Gear S3 güncellemesi yayınlandı"

Halihazırda Apple’ın Çin’de satılacak iPhone modellerine özel olarak ekran üzerinden parmak izi sensörü hazırladığına dair bazı duyumlar mevcut. Yani hem kamera hem de parmak izi sensörünün ekran altına alınmasıyla, iPhone’ların çentikten kurtulduğuna tanık olacağız.


https://www.gsmarena.com/2020_iphones_to_have_smaller_notches_first_allscreen_iphone_expected_in_2021-news-38071.php Yorum Yaz
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huseyincarnege 2 sa. en beğenilen
2021 çentiği yok ederler ve ilkmiş gibi sunarlar
1 Yanıt Yanıtla +12
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SaB0 1 sa.
Bende ülkemizdeki fiyatını söyleyeyim o zaman,
19.990₺ yani 1.099 $
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Mr. Jingles 2 sa.
Elimdeki 6s dördüncü yılına giriyor. Asıl devrim:
• Ön kameranın ekran altına konumlandırılıp çentiksiz tasarıma geçildiği
• Hoparlörün kaldırılıp ses iletiminin ekran üzerinden yapıldığı
• OLED yerine microLED ekranların kullanıldığı telefonlar piyasaya çıktığında olacak.
Elimdeki 6s dördüncü yılına giriyor. Asıl devrim:• Ön kameranın ekran altına konumlandırılıp çentiksiz tasarıma geçildiği• Hoparlörün kaldırılıp ses i...
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mck94 40 dk.
2021 erken olmus, cok radikal bir karar. Acele etmedeydiniz!
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martı jonathan liv. 56 dk.
bi çentik neden bu kadar sorun ediliyor enteresan gerçekten... saçma ve komik. ayrıca ekran altına kamera yüzyılın en berbat tasarımı olur
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Xloud 1 sa.
3D touch gibi 3d yüz taramada çöpe gidecek muhtrmelen
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sistemli adam 1 sa.
2023 de ekransız modeller çıkacak.
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Amd64x2 1 sa.
Kalkan balığındaki boncuk tasarımı ne zaman geliyomuş? Artık telefonlar sadece konuşmak için kullanılmıyor malum.
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Silent Guardian 1 sa.
Bu gelişmeler artık beni heyecanlandırmıyor. Kaç senedir iPhone kullanıyorum, 2-3 yılda 1 cihaz yenilerim normalde. Bu sene bi tane S10 falan alıp bozulana kadar kullanmayı planlıyorum. Yeter artık, ekran büyüt RAM koy işlemciyi hızlandır bıktık artık. 12GB RAM olan telefon var. Bu hıza bu güce neden ihtiyacımız var? Pratikte hiç fayda sağlamıyor artık. Her şey gözle görülemeyecek kadar detay yenilikler.
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SaB0 1 sa.
Bende ülkemizdeki fiyatını söyleyeyim o zaman,
19.990₺ yani 1.099 $
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koyunsayar 2 sa.
Şahsen 2023 modelini merak ediyorum
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Mr. Jingles 2 sa.
Elimdeki 6s dördüncü yılına giriyor. Asıl devrim:
• Ön kameranın ekran altına konumlandırılıp çentiksiz tasarıma geçildiği
• Hoparlörün kaldırılıp ses iletiminin ekran üzerinden yapıldığı
• OLED yerine microLED ekranların kullanıldığı telefonlar piyasaya çıktığında olacak.
Yanıtla +4
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huseyincarnege 2 sa. en beğenilen
2021 çentiği yok ederler ve ilkmiş gibi sunarlar
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Whippoorwill 2 sa.
Öyle yapacaklarmış zaten.
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2020, çerçevesiz ve
7 etiket daha 2021 çentik tam ekran çentiksiz iOS / OS X / tvOS / watchOS Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
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