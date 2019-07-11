2021 iPhone modelleri çentiksiz ekran ile gelecek

Akıllı telefon üreticileri ön kamerayı yerleştirmek için birçok farklı tasarım denediler. İçinde bulunduğumuz yılda, delikli ekranlardan, diyagonal açılan kamera mekanizmalarına kadar ilginç çözümler gördük. Apple ise iPhone için çentikli tasarımı korumaya devam ediyor. Görünen o ki tamamı ekrandan oluşan çentiksiz iPhone için biraz daha beklememiz gerekecek.

2020 iPhone’larında çentik boyutu küçülüyor

Ming-Chi Kuo isimli popüler analist, gelecek iPhone modelleri için önemli bilgiler aktardı. Kuo’nun söylemine göre TrueDepth ve ön kamera modüllerinin küçülmesi sayesinde 2020 iPhone'larını daha küçük boyutta çentikle göreceğiz. Yani ekran çerçeve oranının önemli miktarda yükseleceğini söyleyebiliriz. Çentiksiz ekran bekleyenler için de sevindirici bir haber var. Yine aynı analist 2021 iPhone modellerinin sonunda çerçevesiz ve çentiksiz tasarımla geleceğini söylüyor. Yani tamamı ekrandan oluşan iPhone’u görmemiz 2021 yılında gerçekleşecek.

Bildiğiniz üzere ekran altında kamera teknolojisi konusunda, Çinli firmaların çalışmaları hız kazandı. Xiaomi ve Oppo ekran altında kamera teknolojisi için demolar sergilemeye başladılar bile. Apple da arayı fazla açmadan ekran altı kamera teknolojisine yönelebilir.

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Halihazırda Apple’ın Çin’de satılacak iPhone modellerine özel olarak ekran üzerinden parmak izi sensörü hazırladığına dair bazı duyumlar mevcut. Yani hem kamera hem de parmak izi sensörünün ekran altına alınmasıyla, iPhone’ların çentikten kurtulduğuna tanık olacağız.

https://www.gsmarena.com/2020_iphones_to_have_smaller_notches_first_allscreen_iphone_expected_in_2021-news-38071.php