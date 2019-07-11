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Samsung Gear S3 güncellemesi yayınlandı

Güney Koreli teknoloji devi, Samsung Gear S3 akıllı saat modeli için bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme alarm senkronizasyon problemini ortadan kaldırıken, sistem iyileştirmeleri getiriyor.
3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung tarafından yayınlanan bu güncelleme, Samsung Gear S3 akıllı saat modelinin One UI arabirimine geçtikten aldığı ilk güncelleme oldu. Yapılan açıklamaya dağıtılan güncelleme, alarm senkronizasyon sorununu da ortadan kaldırıyor.

Yakında tüm ülkelere dağıtılacak

Samsung Gear S3 son güncelleme sonrasında, eşleştirildiği telefondaki alarmları akıllı saattekiyle senkron etme gibi bir hata getirmişti. Bu güncelleme ile birlikte artık tercihleriniz hatırlanacak ve herhangi bir senkron problemi de yaşamayacaksınız. Ayrıca sistem istikrarı ve performansında da iyileştirmeler yapıldığı belirtilmiş.
Samsung Gear S3 güncellemesi an itibarıyla Almanya, İsrail ve Kanada'da Frontier ve Classic modelleri için dağıtılıyor ve önümüzdeki günlerde de diğer ülkelerdeki kullanıcılara sunulması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_gear_s3_update_fixes_alarm_syncing_issues_and_adds_overall_stability-news-38067.php Yorum Yaz
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