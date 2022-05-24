2022 Ford Fiesta Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Ford'un kompakt modeli Fiesta, geçtiğimiz yıl eylül ayında makyajlanmıştı. Makyajlı Ford Fiesta Türkiye'de satışa sunuldu. 2022 Ford Fiesta fiyatları 426.500 TL'den başlıyor. Ford Options seçeneğiyle sunulan fiyat ise 394.800 TL.

2022 Ford Fiesta fiyat listesi Versiyon Fiyat Fiyat (Ford Options) Style 1.1Lt EcoBoost 75 PS Benzin5 İleri Manuel 426.500 TL 394.800 TL Titanium 1.0Lt mHEV EcoBoost 125 PS Benzin7 İleri Otomatik 583.400 TL 571.700 TL

Yeni 2022 Ford Fiesta, Türkiye'de iki farklı motorla tercih edilebiliyor. Giriş seviyesindeki 75 PS güç ve 105 Nm tork üreten 1.1 litre EcoBoost motor 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş. Üst basamakta ise 48V hafif hibrit desteğine sahip 125 PS güç ve 180 Nm tork üreten 1.0 litre mHEV EcoBoost ünite bulunuyor. Bu seçenekte 7 ileri otomatik şanzıman standart. Söz konusu motorların 0-100 km/s süreleri sırasıyla 14,7 ve 9,6 saniye. Ortalama yakıt tüketimleri ise fabrika verilerine göre 5,3 lt/100km.

Makyajlı 2022 Ford Fiesta boyutları:

Uzunluk: 4.048 mm

Genişlik: 1.941 mm

Yükseklik: 1.490 mm

Aks mesafesi: 2.493 mm

Bagaj hacmi: 292 litre (1.093 litreye kadar)

2022 Ford Fiesta, özellikleriyle neler sunuyor?

2022 Fiesta, şu anda Style ve Titanium donanım seviyeleriyle karşımıza çıkıyor. Üst versiyonlarda matrix LED farlar gibi opsiyonlarla gelen Ford Fiesta'da donanım seviyesine göre 12.3 inç TFT dijital gösterge ekranı ve 8 inç dokunmatik ekrana sahip SYNC 3 multimedya sistemine sahip olunabiliyor. Söz konusu sistemde Android Auto ve Apple CarPlay desteği mevcut.

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Bu özelliklerin yanında direksiyon ve koltuk ısıtma, anahtarsız giriş sistemi, kablosuz şarj özelliği ve 10 hoparlörlü B&O ses sistemi gibi donanım seçenekleriyle de donatılabilen 2022 Ford Fiesta'nın güvenlik tarafında şerit takip ve şeritte kalma yardımcısı, gelişmiş otomatik park sistemi, trafik levhası tanıma özellikli ayarlanabilir hız sınırlayıcı, yokuş kalkış sistemi, geri görüş kamerası, sürücü dikkat takip sistemi ve acil durum fren desteği gibi gelişmiş özellikler de bulunuyor.

Makyajlı Fiesta'nın Style seviyesinde 15 inç çelik jantlar standart. Titanium'da ise 16 inç alüminyum alaşımlı jantlar bulunuyor. LED ön farlar her iki seviyede de standart ancak Style'da LED arka stoplar yok. Ön sis farları da Titanium'da devreye giriyor. Style'da 4.2 inç yol bilgisayarı, Titanium'da 12.3 inç dijital gösterge paneli mevcut. 8 inç multimedya ekranı her iki seviyede de standart. Ayrıca, ilk seçenekte manuel, ikinci seçenekte otomatik klima mevcut.

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Son olarak, fiyat listesine baktığımızda Teknoloji paketi, B&O ses sistemi ve Matrix LED Far paketinin Titanium donanım seviyesinde sunulan opsiyonlar olduğunu görüyoruz. Konfor paketi ise Style donanım seviyesinde opsiyon.

Konfor paketinde arka park sensörü, 16 inç alüminyum alaşımlı jantlar, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu ile sürücü ve ön yolcu bel desteği bulunuyor. Teknoloji paketinde ise ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön cam, kablosuz şarj ünitesi, gelişmiş otomatik park sistemi, ön park sensörü ve kapı kenar koruması mevcut.

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2022 Ford Fiesta Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri