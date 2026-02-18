Yeni nesil Audi RS5'in agresif tasarımı ortaya çıktı

Audi, yeni nesil RS5 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Marka, RS4’ün yerini alacak performans modeli için karanlık ve gizemli bir tanıtım videosu paylaşarak beklentiyi artırmayı hedefledi. Ancak resmi lansman öncesi modelin fotoğrafları sosyal medyaya sızdı ve otomobil tüm detaylarıyla ortaya çıktı.
Yeni RS5, M3’e rakip olacak
Ön bölümde devasa bir panjur, yeniden tasarlanmış tampon ve büyük hava girişleri dikkat çekiyor. Genişletilmiş ön ve arka çamurluklar otomobile daha kaslı bir duruş kazandırırken, Audi’nin arka kapıları tamamen yeniden tasarlaması da önemli bir fark yaratıyor. Keskin omuz çizgileri ise efsanevi Audi Quattro modellerini hatırlatan klasik bir tasarım dili sunuyor. Altı çift kollu özel alaşım jantlar da performans karakterini pekiştiriyor.
Daha sportif arka tasarım ve karbon detaylar
Arka bölümde büyük bir difüzör, oval çift egzoz çıkışı ve Formula 1 tarzı fren lambası öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Sedan versiyon bagaj kapağı üzerinde küçük bir spoiler taşırken, Avant versiyonda tavan spoyleri bulunuyor. Tampon, marşpiyel ve ayna kapaklarında parlak siyah veya karbon fiber kaplama seçeneklerinin sunulması bekleniyor.
İç mekânda RS dokunuşları ve yeni teknolojiler
Şarj edilebilir hibrit güç ünitesi geliyor
Artan performansı kontrol altında tutmak için daha sert ayarlı süspansiyon sistemi ve daha büyük frenler sunulacak. Model, A5 ve S5'te de kullanılan PPC (Premium Platform Combustion) mimarisi üzerine inşa edilecek.