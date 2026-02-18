Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni nesil Audi RS5'in agresif tasarımı ortaya çıktı

    Yeni nesil RS5, şarj edilebilir hibrit motoru, kaslı tasarımı ve teknolojileriyle segmentinde dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. RS5; sedan ve Avant versiyonlarıyla satışa sunulacak.

    Audi, yeni nesil RS5 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Marka, RS4’ün yerini alacak performans modeli için karanlık ve gizemli bir tanıtım videosu paylaşarak beklentiyi artırmayı hedefledi. Ancak resmi lansman öncesi modelin fotoğrafları sosyal medyaya sızdı ve otomobil tüm detaylarıyla ortaya çıktı.

    Yeni RS5, M3’e rakip olacak

    audi-rs5 Tam Boyutta Gör
    Yeni RS5, markanın ürün gamında doğrudan BMW M3’e rakip olarak konumlandırılacak. Teknik olarak Audi A5 temel alınarak geliştirilen model, RS’e özel agresif gövde kiti sayesinde adeta küçük bir RS6 görünümü sunuyor. Sızdırılan görüntülere göre performans odaklı sedan ve Avant versiyonları daha uzun, daha geniş ve daha alçak bir gövde yapısına sahip olacak.

    Ön bölümde devasa bir panjur, yeniden tasarlanmış tampon ve büyük hava girişleri dikkat çekiyor. Genişletilmiş ön ve arka çamurluklar otomobile daha kaslı bir duruş kazandırırken, Audi’nin arka kapıları tamamen yeniden tasarlaması da önemli bir fark yaratıyor. Keskin omuz çizgileri ise efsanevi Audi Quattro modellerini hatırlatan klasik bir tasarım dili sunuyor. Altı çift kollu özel alaşım jantlar da performans karakterini pekiştiriyor.

    Daha sportif arka tasarım ve karbon detaylar

    Arka bölümde büyük bir difüzör, oval çift egzoz çıkışı ve Formula 1 tarzı fren lambası öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Sedan versiyon bagaj kapağı üzerinde küçük bir spoiler taşırken, Avant versiyonda tavan spoyleri bulunuyor. Tampon, marşpiyel ve ayna kapaklarında parlak siyah veya karbon fiber kaplama seçeneklerinin sunulması bekleniyor.

    İç mekânda RS dokunuşları ve yeni teknolojiler

    audi-rs5 Tam Boyutta Gör
    Audi Sport imzalı iç mekânda sportif atmosfer ön planda. Bol miktarda Alcantara döşeme, direksiyon üzerindeki kırmızı kontrol düğmeleri ve kabin genelinde yer alan RS logoları dikkat çekiyor. Dijital kokpit için özel RS grafiklerinin sunulacağı modelde 11.9 inç dijital gösterge paneli, 14.5 inç bilgi eğlence ekranı ve 10.9 inç yolcu ekranı yer alacak.

    Şarj edilebilir hibrit güç ünitesi geliyor

    audi-rs5 Tam Boyutta Gör
    Yeni RS5’in en önemli yeniliklerinden biri şarj edilebilir hibrit güç aktarma sistemi olacak. En güçlü ihtimal, çift turbo 2.9 litrelik V6 motorun elektrik motorlarıyla desteklendiği bir sistem. Bu kombinasyonun, hafif hibrit Audi S5’in 362 beygirlik gücünü rahatlıkla aşması bekleniyor.

    Artan performansı kontrol altında tutmak için daha sert ayarlı süspansiyon sistemi ve daha büyük frenler sunulacak. Model, A5 ve S5’te de kullanılan PPC (Premium Platform Combustion) mimarisi üzerine inşa edilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    205 55 r16 yerine 205 60 r16 olurmu imar tsm ne demek mrt etiketi nedir kenan evren kışlası prozac kullanıp iyileşenler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum