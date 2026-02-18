Yeni nesil Audi RS5'in agresif tasarımı ortaya çıktı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Audi, yeni nesil RS5 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Marka, RS4’ün yerini alacak performans modeli için karanlık ve gizemli bir tanıtım videosu paylaşarak beklentiyi artırmayı hedefledi. Ancak resmi lansman öncesi modelin fotoğrafları sosyal medyaya sızdı ve otomobil tüm detaylarıyla ortaya çıktı.

Yeni RS5, M3’e rakip olacak

Tam Boyutta Gör Yeni RS5, markanın ürün gamında doğrudan BMW M3’e rakip olarak konumlandırılacak. Teknik olarak Audi A5 temel alınarak geliştirilen model, RS’e özel agresif gövde kiti sayesinde adeta küçük bir RS6 görünümü sunuyor. Sızdırılan görüntülere göre performans odaklı sedan ve Avant versiyonları daha uzun, daha geniş ve daha alçak bir gövde yapısına sahip olacak.

Ön bölümde devasa bir panjur, yeniden tasarlanmış tampon ve büyük hava girişleri dikkat çekiyor. Genişletilmiş ön ve arka çamurluklar otomobile daha kaslı bir duruş kazandırırken, Audi’nin arka kapıları tamamen yeniden tasarlaması da önemli bir fark yaratıyor. Keskin omuz çizgileri ise efsanevi Audi Quattro modellerini hatırlatan klasik bir tasarım dili sunuyor. Altı çift kollu özel alaşım jantlar da performans karakterini pekiştiriyor.

Daha sportif arka tasarım ve karbon detaylar

Arka bölümde büyük bir difüzör, oval çift egzoz çıkışı ve Formula 1 tarzı fren lambası öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Sedan versiyon bagaj kapağı üzerinde küçük bir spoiler taşırken, Avant versiyonda tavan spoyleri bulunuyor. Tampon, marşpiyel ve ayna kapaklarında parlak siyah veya karbon fiber kaplama seçeneklerinin sunulması bekleniyor.

İç mekânda RS dokunuşları ve yeni teknolojiler

Tam Boyutta Gör Audi Sport imzalı iç mekânda sportif atmosfer ön planda. Bol miktarda Alcantara döşeme, direksiyon üzerindeki kırmızı kontrol düğmeleri ve kabin genelinde yer alan RS logoları dikkat çekiyor. Dijital kokpit için özel RS grafiklerinin sunulacağı modelde 11.9 inç dijital gösterge paneli, 14.5 inç bilgi eğlence ekranı ve 10.9 inç yolcu ekranı yer alacak.

Şarj edilebilir hibrit güç ünitesi geliyor

Tam Boyutta Gör Yeni RS5’in en önemli yeniliklerinden biri şarj edilebilir hibrit güç aktarma sistemi olacak. En güçlü ihtimal, çift turbo 2.9 litrelik V6 motorun elektrik motorlarıyla desteklendiği bir sistem. Bu kombinasyonun, hafif hibrit Audi S5’in 362 beygirlik gücünü rahatlıkla aşması bekleniyor.

Artan performansı kontrol altında tutmak için daha sert ayarlı süspansiyon sistemi ve daha büyük frenler sunulacak. Model, A5 ve S5’te de kullanılan PPC (Premium Platform Combustion) mimarisi üzerine inşa edilecek.

