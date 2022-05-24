328 beygirlik Volkswagen Golf R 20 Yıl özel serisi tanıtıldı

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R rozetini ilk taşıyan model olan Golf R32'nin piyasaya sürülmesinin üzerinden 20 yıl geçti. Alman üretici de bu kapsamda yeni Volkswagen Golf R 20 yıl özel serisini görücüye çıkardı. Yeni özel seri, Golf R'a daha fazla güç gibi bir dizi güncelleme getirdi.

Golf R 20 Yıl özel serisinde EA888 kodlu 2.0 litre turbo ünite 328 beygir güç üretecek şekilde elden geçirilmiş. Standart Golf R'da azami güç 315 beygir olarak karşımıza çıkmıştı. İşte bu ekstra 13 beygir, bu özel seriyi şimdiye kadarki en güçlü fabrika çıkışlı Golf haline getiriyor.

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Gücün 7 ileri DSG vasıtasıyla dört tekerleğe iletildiği araçta Akrapoviç titanyum spor egzoz sistemi bulunuyor. Ayrıca Alman üreticinin "Emotional Start" adını verdiği bir özellik de listede. Söz konusu özellik aktif edildiğinde motorun ilk çalıştırmada 2.500 devir çevirmesini ve böylece daha agresif bir ses ortaya çıkmasını sağlıyor.

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Golf R 20 Yıl özel serisinde panjur, çamurluk ve arkadaki R logolarının yanı sıra B sütununa denk gelen kısımda 20 rozeti de bulunuyor. Söz konusu model, fotoğraflarda gördüğünüz gibi mavi veya beyaz renkte tercih edilebiliyor. 19 inç alaşımlı jantların tasarımı da gövde rengine göre parlak siyah veya siyah-mavi kombinasyonuyla geliyor. Her iki seçenek de Michelin Pilot Sport Cup 2 lastiklerle çevrili.

Özel serinin diğer detayları arasında ayna kapakları (beyaz gövde renginde mavi, mavi gövde renginde siyah) ve "20 R" olarak ayarlanan kapı altı aydınlatma bulunuyor. İç mekanda ise Nappa deri döşemeye sahip R logolu spor koltuklar ve karbon fiber detaylar göze çarpıyor.

Bu yılın ortasında satışa sunulması planlanan yeni Volkswagen Golf 20 Yıl özel serisi sadece bir yıl satışta kalacak. Fiyatı ise henüz belli değil. Standart Golf R ülkemizde 1.538.100 TL fiyat etiketine sahip.

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Yeni Volkswagen Golf R 20 Yıl özel serisi tasarımı ve özellikleri