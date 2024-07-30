Yenilenen Ford Puma Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Yenilenen Ford Puma Türkiye’de pazara sunuluyor. Yeni Ford Puma Türkiye fiyatı temmuz sonu itibarıyla 1.464.100 TL'den başlıyor.
|Versiyon
|Fiyat
|Titanium 1.0L EcoBoost 125PS 6 ileri manuel Benzin/Hibrit
|1.464.100 TL
|Titanium 1.0L EcoBoost 125PS 7 ileri otomatik Benzin/Hibrit
|1.568.000 TL
|ST-Line X 1.0L EcoBoost 155PS 7 ileri otomatik Benzin/Hibrit
|1.702.200 TL
Yeni Ford Puma, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Puma’nın ileri teknolojileri, akıllı uyarlamalı hız kontrol sistemi sayesinde daha doğal bir sürüş sağlıyor. Ayrıca kavşaklarda ve virajlarda yavaşlamaya ve sürücülerin geceleri virajları daha net görmesine yardımcı oluyor, kalabalık sokaklarda park etmeyi kolaylaştırmak için 360 derece kamerasıyla orta ekranda kuşbakışı bir görüş sağlıyor.
Araçtaki iki büyük gösterge, sürücülere güncel bilgiler sunuyor ve kontrol sağlıyor. Yenilikçi 12,8 inç dijital yol bilgisayarı, her sürücünün en faydalı bulduğu bilgileri gösterecek şekilde özelleştirilebilirken; yüksek çözünürlüklü 12 inç merkezi dokunmatik ekran da haritaları ve bilgi-eğlence sistemini, klima ve koltuk ısıtması gibi işlevleri görüntülemeyi ve kumanda etmeyi kolaylaştırıyor.
Yeni Puma’nın önceki versiyona göre iki kat daha fazla bilgi işlem gücüne sahip SYNC 4 bağlantı ve bilgi-eğlence sistemi sürücülerin en çok kullandığı özelliklere erişimini kolaylaştırmak için adapte edilebiliyor. Ses tanıma özelliği günlük dili anlarken akıllı telefonlar kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto kullanılarak kolayca entegre edilebiliyor ve kablosuz şarj edilebiliyor.
FordPass uygulamasıyla, yeni Puma nerede olursa olsun, araçla bağlantıda kalmak, uzaktan aracı kontrol etmek ve araca dair güncel bilgilere erişmek mümkün. Uzaktan araç kilitlerini açma, kilitleme özelliği ile nerede olursanız olun yeni Puma’yı kontrol edebilmek mümkün hale geliyor. Bununla birlikte uzaktan aracı çalıştırma/durdurma özelliği ile yolculuğa başlamadan Puma yolculuğa hazırlanabiliyor. Bağlanabilirlik özellikleri sayesinde araç konumu, depo doluluk oranı, lastik basıncı, güncel kilometre bilgisi ve motor yağı kalan ömür bilgisi gibi verilere FordPass uygulaması üzerinden rahatça erişilebiliyor.
Ford, bu yeni deneyimlerle müşteri yolculuğunu baştan tanımlıyor, sürücülere “sıra dışı bir Ford yolculuğu” yaşatıyor.
Yeni Puma’da seriye bağlı sunulan 10 hoparlörlü B&O ses sistemi yolculuklara keyif katıyor. Ayarlanabilir kol dayanağı ve yarış otomobillerininkine benzeyen dörtgen tasarımlı, sportif, iki kollu direksiyon simidi gibi unsurlarla stil ve konfor daha da geliştiriliyor.
Yeni %100 LED farlar, farklı bir tasarımdan ve dikkat çekici ışık imzasından çok daha fazlasını içeriyor. Seriye bağlı Dinamik Matrix LED teknolojisi Dinamik Viraj Aydınlatmaözelliğini kullanarak sürücülerin daha net görmesine yardımcı olmak için yolun ilerisini ve virajları aydınlatıyor.
Yeni Puma daha büyük bir otomobilin pratikliğine de sahip. Bagaj zeminindeki 80 litre kapasiteli MegaBox, 450 litreden fazla hacimsunmasıyla segmentinin en üstün bagaj hacimlerinden birini sağlıyor.
Müşteriler, yeni Puma’nın Titanium ve ST-Line X modelleri arasından seçim yapabiliyor. Bu modellerin her biri Puma’nın artık ikonik hale gelen coupe esintili dış tasarımı ve benzersiz ön tamponu, ızgarası ve alaşım jantlarla sunuluyor. Yeni Kaktüs Gri rengi de dahil altı renk seçeneği ve Puma logosunu zemine yansıtan ayna altı lambalar gibi detaylar kesinlikle dikkat çekiyor.
Yeni Puma modellerinde Ford’un yakıt ekonomisi sağlamaya veya performansı 155 PS’ye kadar artırmaya yardımcı olmak için 48 volt mild hibrit elektrik gücü kullanan 1,0 litre EcoBoost Hibrit motor yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.