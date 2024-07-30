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    Yenilenen Ford Puma Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    İki farklı donanım seviyesi ve 155 beygire kadar maksimum güç sunan hibrit motor seçenekleriyle tercih edilebilen yeni Ford Puma, önceki versiyona göre daha şık ve modern çözümler sunuyor.

    Yenilenen Ford Puma Türkiye’de pazara sunuluyor. Yeni Ford Puma Türkiye fiyatı temmuz sonu itibarıyla 1.464.100 TL'den başlıyor.

    Yeni Ford Puma fiyat listesi 💸(Temmuz 2024)
    Versiyon Fiyat
    Titanium 1.0L EcoBoost 125PS 6 ileri manuel Benzin/Hibrit 1.464.100 TL
    Titanium 1.0L EcoBoost 125PS 7 ileri otomatik Benzin/Hibrit 1.568.000 TL
    ST-Line X 1.0L EcoBoost 155PS 7 ileri otomatik Benzin/Hibrit 1.702.200 TL

    Yeni Ford Puma, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni 2024 Ford Puma Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Avrupa’da tasarlanıp geliştirilen, Ford Otosan’ın Romanya’daki en ileri teknolojilere sahip Craiova Fabrikası’nda ürettiği Puma’nın spor kokpit tasarımı, yüksek ve sürücüye dönük konumlanmış göstergelere sahip. Fiziksel tuşların minimum miktarda tutulması araç içinde konforlu ve modern bir ortam sağlıyor. Sürücüler işlerini planlamak için bağlantılı modemden yararlanabiliyor; böylece yeni Puma, beklenmedik trafik sıkışıklıklarından kaçınmak gibi kolaylıklar sağlamak üzere sürüş sırasında daima bağlantıda tutuyor.

    Yeni Puma’nın ileri teknolojileri, akıllı uyarlamalı hız kontrol sistemi sayesinde daha doğal bir sürüş sağlıyor. Ayrıca kavşaklarda ve virajlarda yavaşlamaya ve sürücülerin geceleri virajları daha net görmesine yardımcı oluyor, kalabalık sokaklarda park etmeyi kolaylaştırmak için 360 derece kamerasıyla orta ekranda kuşbakışı bir görüş sağlıyor.

    Araçtaki iki büyük gösterge, sürücülere güncel bilgiler sunuyor ve kontrol sağlıyor. Yenilikçi 12,8 inç dijital yol bilgisayarı, her sürücünün en faydalı bulduğu bilgileri gösterecek şekilde özelleştirilebilirken; yüksek çözünürlüklü 12 inç merkezi dokunmatik ekran da haritaları ve bilgi-eğlence sistemini, klima ve koltuk ısıtması gibi işlevleri görüntülemeyi ve kumanda etmeyi kolaylaştırıyor.

    Yeni Puma’nın önceki versiyona göre iki kat daha fazla bilgi işlem gücüne sahip SYNC 4 bağlantı ve bilgi-eğlence sistemi  sürücülerin en çok kullandığı özelliklere erişimini kolaylaştırmak için adapte edilebiliyor. Ses tanıma özelliği günlük dili anlarken akıllı telefonlar kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto kullanılarak kolayca entegre edilebiliyor ve kablosuz şarj edilebiliyor.

    Yeni 2024 Ford Puma Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Yeni Ford Puma, bağlantılı araç teknolojileri ile araç güvenliğini daha da üst seviyeye çıkarıyor. Bağlı modemi sayesinde oluşabilecek arızalar karşısında anlık olarak merkezi takip ve destek imkânı sunuyor. Müşteri ve araç güvenliğini bir ileri noktaya taşıyan yeni Puma, ihtiyaç halinde yol yardımı ve çeşitli hizmetleri sunabiliyor. Yeni Puma’nın bağlanabilirlik özellikleri ile periyodik bakımı da takip edilebiliyor ve aracın ihtiyacına göre hatırlatmalar yapılıyor.

    FordPass uygulamasıyla, yeni Puma nerede olursa olsun, araçla bağlantıda kalmak, uzaktan aracı kontrol etmek ve araca dair güncel bilgilere erişmek mümkün. Uzaktan araç kilitlerini açma, kilitleme özelliği ile nerede olursanız olun yeni Puma’yı kontrol edebilmek mümkün hale geliyor. Bununla birlikte uzaktan aracı çalıştırma/durdurma özelliği ile yolculuğa başlamadan Puma yolculuğa hazırlanabiliyor. Bağlanabilirlik özellikleri sayesinde araç konumu, depo doluluk oranı, lastik basıncı, güncel kilometre bilgisi ve motor yağı kalan ömür bilgisi gibi verilere FordPass uygulaması üzerinden rahatça erişilebiliyor.

    Ford, bu yeni deneyimlerle müşteri yolculuğunu baştan tanımlıyor, sürücülere “sıra dışı bir Ford yolculuğu” yaşatıyor.

    Yeni Puma’da seriye bağlı sunulan 10 hoparlörlü B&O ses sistemi yolculuklara keyif katıyor. Ayarlanabilir kol dayanağı ve yarış otomobillerininkine benzeyen dörtgen tasarımlı, sportif, iki kollu direksiyon simidi gibi unsurlarla stil ve konfor daha da geliştiriliyor.

    Yeni 2024 Ford Puma Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Yeni Puma sürüş keyfini de kolaylaştırıyor. Dur & Kalk ve Şerit Hizalamaözellikli Akıllı Adaptif Hız Kontrolü, daha doğal bir hızlanma hissi ve sarsıntısız frenleme sağlıyor. Yoldaki virajlarda, dönel kavşaklarda, otoyollara bağlanma veya çıkış sırasında aracın hızını ayarlamak için Akıllı Hız Sınırlandırıcıdanyararlanılabiliyor. 360 derece kamera sistemi ise kuşbakışı görüntü sunarak şehir içinde ve dar alanlarda park ederken oluşabilecek çarpışmaların önlenmesini kolaylaştırıyor.

    Yeni %100 LED farlar, farklı bir tasarımdan ve dikkat çekici ışık imzasından çok daha fazlasını içeriyor. Seriye bağlı Dinamik Matrix LED teknolojisi Dinamik Viraj Aydınlatmaözelliğini kullanarak sürücülerin daha net görmesine yardımcı olmak için yolun ilerisini ve virajları aydınlatıyor.

    Yeni Puma daha büyük bir otomobilin pratikliğine de sahip. Bagaj zeminindeki 80 litre kapasiteli MegaBox, 450 litreden fazla hacimsunmasıyla segmentinin en üstün bagaj hacimlerinden birini sağlıyor.

    Müşteriler, yeni Puma’nın Titanium ve ST-Line X modelleri arasından seçim yapabiliyor. Bu modellerin her biri Puma’nın artık ikonik hale gelen coupe esintili dış tasarımı ve benzersiz ön tamponu, ızgarası ve alaşım jantlarla sunuluyor. Yeni Kaktüs Gri rengi de dahil altı renk seçeneği ve Puma logosunu zemine yansıtan ayna altı lambalar gibi detaylar kesinlikle dikkat çekiyor.

    Yeni Puma modellerinde Ford’un yakıt ekonomisi sağlamaya veya performansı 155 PS’ye kadar artırmaya yardımcı olmak için 48 volt mild hibrit elektrik gücü kullanan 1,0 litre EcoBoost Hibrit motor yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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