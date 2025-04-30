Ford Fiesta elektrikli olarak geri dönebilir: Volkswagen sürprizi!

Auto Express'in haberine göre Ford ve Volkswagen, efsanevi hatchback'i yeniden hayata döndürmek için güçlerini birleştirmeyi planlıyor. Yeni nesil Fiesta, Volkswagen'in kompakt elektrikli araçları ID.1 ve ID.2 için geliştirilen platform üzerine inşa edilebilir. Şu an bu olasılığın değerlendirildiği bildirilyior.
Volkswagen Satış Direktörü Martin Sander, Ford ile olan mevcut iş birliklerini "çok başarılı" olarak nitelendirdi. Deneyimli yönetici bu ortaklığın gelecekte yeni projelere kapı aralayabileceğini söylüyor. Bilindiği üzere daha önce Ford'un elektrikli Explorer ve Capri modellerinde Volkswagen'in ID.4 ve ID.5 platformu başarıyla kullanılmıştı.
Eskisi gibi ekonomik olması zor
Yeni Fiesta, Volkswagen'in kompakt elektrikli araçlar için geliştirdiği MEB Entry platformu üzerinde yükselebilir. Eğer bu iş birliği hayata geçerse elektrikli Fiesta'nın 450 km menzil ve 125 kW'lık DC hızlı şarj desteği ile gelmesi mümkün olacak. Konuyla ilgili Ford'dan resmi bir doğrulama gelmedi. Şirket sadece, doğru segmentlerde rekabet edebilecek kapasitede olduğunu vurguluyor.
Otomobil dünyasında bütçe dostu modellerin üretimi giderek zorlaşıyor. Ford'un mevcut kompakt modeli Puma bile artık "uygun fiyatlı" kategorisinden uzaklaşmış durumda. Şirket yetkilileri de küçük şehir otomobillerinden kâr etmenin giderek zorlaştığını kabul ediyor. Dolayısıyla Fiesta'nın eskisi gibi uygun fiyatlı bir model olarak geri dönmesi zor. Büyük olasılıkla premium seviyede konumlandırılmış, yüksek fiyatlı bir elektrikli araç olarak karşımıza çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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