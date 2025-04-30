Ford Fiesta elektrikli olarak geri dönebilir: Volkswagen sürprizi!

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör 2023 yılında üretimine son verilen Ford Fiesta, otomobil dünyasında daima özel bir yere sahip oldu. Sektörün ikonikleşmiş hatchback modellerinden biri olan aracın hikayesi sona ermeyecek gibi görünüyor. Gelen son bilgilere bakılırsa Fiesta, elektrikli bir kimlikle piyasaya geri dönebilir.

Tesla'dan uygun fiyatlı Model Y geliyor: İşte fiyat bilgileri 1 gün önce eklendi

Auto Express'in haberine göre Ford ve Volkswagen, efsanevi hatchback'i yeniden hayata döndürmek için güçlerini birleştirmeyi planlıyor. Yeni nesil Fiesta, Volkswagen'in kompakt elektrikli araçları ID.1 ve ID.2 için geliştirilen platform üzerine inşa edilebilir. Şu an bu olasılığın değerlendirildiği bildirilyior.

Volkswagen Satış Direktörü Martin Sander, Ford ile olan mevcut iş birliklerini "çok başarılı" olarak nitelendirdi. Deneyimli yönetici bu ortaklığın gelecekte yeni projelere kapı aralayabileceğini söylüyor. Bilindiği üzere daha önce Ford'un elektrikli Explorer ve Capri modellerinde Volkswagen'in ID.4 ve ID.5 platformu başarıyla kullanılmıştı.

Tam Boyutta Gör

Eskisi gibi ekonomik olması zor

Yeni Fiesta, Volkswagen'in kompakt elektrikli araçlar için geliştirdiği MEB Entry platformu üzerinde yükselebilir. Eğer bu iş birliği hayata geçerse elektrikli Fiesta'nın 450 km menzil ve 125 kW'lık DC hızlı şarj desteği ile gelmesi mümkün olacak. Konuyla ilgili Ford'dan resmi bir doğrulama gelmedi. Şirket sadece, doğru segmentlerde rekabet edebilecek kapasitede olduğunu vurguluyor.

Otomobil dünyasında bütçe dostu modellerin üretimi giderek zorlaşıyor. Ford'un mevcut kompakt modeli Puma bile artık "uygun fiyatlı" kategorisinden uzaklaşmış durumda. Şirket yetkilileri de küçük şehir otomobillerinden kâr etmenin giderek zorlaştığını kabul ediyor. Dolayısıyla Fiesta'nın eskisi gibi uygun fiyatlı bir model olarak geri dönmesi zor. Büyük olasılıkla premium seviyede konumlandırılmış, yüksek fiyatlı bir elektrikli araç olarak karşımıza çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Ford Fiesta elektrikli olarak geri dönebilir: Volkswagen sürprizi