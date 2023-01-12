2023'te en çok beklenen bağımsız oyunlar | Oyun Muhabbeti 2. Bölüm w/ Orhun Kayaalp

Bildiğiniz gibi artık her yıl çıkacak olan AAA, yani yüksek bütçeli oyunlar dışında bağımsız oyunlar da bir hayli merak ediliyor. Bazen yüksek bütçeli oyunlardan bile fazla konuşulan bağımsız oyunlar da bu videomuzun konusu oldu. Oyun Muhabbeti serimizin ikinci bölümünde Multiplayer'dan tanıdığınız Orhun Kayaalp ile birlikte 2023 yılında en çok beklediğimiz bağımsız oyunları konuştuk. Sizler de 2023 yılında beklediğiniz bağımsız oyunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Konuştuğumuz oyunların ismini de aşağıda bulabilirsiniz.
- Gord
- War Hospital
- Replaced
- Nine Sols
- The Great War: Western Front
- Wanted: Dead
- Replaced
- Hellboy: Web of Wyrd
- Lies of P
- ExeKiller
- Dead Static Drive