2023'te en çok beklenen bağımsız oyunlar | Oyun Muhabbeti 2. Bölüm w/ Orhun Kayaalp

Oyun Muhabbeti serisimizin ikinci bölümünde Multiplayer'dan tanıdığımız Orhun Kayaalp ile 2023 yılında en çok beklediğimiz Indie, yani bağımsız oyunları konuştuk.

Bildiğiniz gibi artık her yıl çıkacak olan AAA, yani yüksek bütçeli oyunlar dışında bağımsız oyunlar da bir hayli merak ediliyor. Bazen yüksek bütçeli oyunlardan bile fazla konuşulan bağımsız oyunlar da bu videomuzun konusu oldu. Oyun Muhabbeti serimizin ikinci bölümünde Multiplayer'dan tanıdığınız Orhun Kayaalp ile birlikte 2023 yılında en çok beklediğimiz bağımsız oyunları konuştuk. Sizler de 2023 yılında beklediğiniz bağımsız oyunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Konuştuğumuz oyunların ismini de aşağıda bulabilirsiniz.

Gord

War Hospital

Replaced

Nine Sols

The Great War: Western Front

Wanted: Dead

Replaced

Hellboy: Web of Wyrd

Lies of P

ExeKiller

Dead Static Drive

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