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    Steam'e dev dolandırıcılık davası! | NewGamePlus

    New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde Steam'e açılan dolandırıcılık davası, Epic games sızıntılarını ve geçtiğimiz hafta arka arkaay gelen Xbox ve Ubisoft sunumunu konuştuk.

    New Game Plus'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu haftamızın ana konusu Steam'e açılan dolandırıcılık davası oldu ve hemen arkasından da Epic Games sızıntılarında ortaya çıkan Red Dead Redemption'ın PC sürümünü konuştuk. geçtiğimiz günlerde yapılan Xbox ve Ubisoft sunumundaki dikkat çeken yapımları da konuştuk.

    00:00 Giriş
    01:09 Steam, 14 milyon oyuncuyu dolandırmakla suçlanıyor
    04:33 Epic Games, Red Dead Redemption 1 PC sürümünü sızdırdı
    08:39 Xbox Games Showcase 2024
    18:55 Ubisoft Forward 2024
    24:51 Summer Game Fest 2024

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