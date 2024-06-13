Steam'e dev dolandırıcılık davası! | NewGamePlus

New Game Plus'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu haftamızın ana konusu Steam'e açılan dolandırıcılık davası oldu ve hemen arkasından da Epic Games sızıntılarında ortaya çıkan Red Dead Redemption'ın PC sürümünü konuştuk. geçtiğimiz günlerde yapılan Xbox ve Ubisoft sunumundaki dikkat çeken yapımları da konuştuk.
00:00 Giriş
01:09 Steam, 14 milyon oyuncuyu dolandırmakla suçlanıyor
04:33 Epic Games, Red Dead Redemption 1 PC sürümünü sızdırdı
08:39 Xbox Games Showcase 2024
18:55 Ubisoft Forward 2024
24:51 Summer Game Fest 2024