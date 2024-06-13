Steam'e dev dolandırıcılık davası! | NewGamePlus

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New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde Steam'e açılan dolandırıcılık davası, Epic games sızıntılarını ve geçtiğimiz hafta arka arkaay gelen Xbox ve Ubisoft sunumunu konuştuk.

New Game Plus'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu haftamızın ana konusu Steam'e açılan dolandırıcılık davası oldu ve hemen arkasından da Epic Games sızıntılarında ortaya çıkan Red Dead Redemption'ın PC sürümünü konuştuk. geçtiğimiz günlerde yapılan Xbox ve Ubisoft sunumundaki dikkat çeken yapımları da konuştuk.

00:00 Giriş

01:09 Steam, 14 milyon oyuncuyu dolandırmakla suçlanıyor

04:33 Epic Games, Red Dead Redemption 1 PC sürümünü sızdırdı

08:39 Xbox Games Showcase 2024

18:55 Ubisoft Forward 2024

24:51 Summer Game Fest 2024