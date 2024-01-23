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    2023'te trafiğe 2 milyon 290 bin yeni araç kaydoldu: Trafikte ne kadar araç var?

    Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de 2023'te 2 milyon 290 bin 280 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
    2023'te trafiğe 2 milyon 290 bin yeni araç kaydoldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de 2023'te 2 milyon 290 bin 280 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 31 bin 721 taşıtın kaydı silindi.

    Geçen yıl, 2022'ye kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,9 azalarak 31 bin 721 oldu. Böylece 2023'te trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 artış gerçekleşti.

    2023'te trafiğe kaydı yapılan 945 bin 768 otomobilin %66,1'i benzinli, %16,3'ü dizel, %9,3'ü hibrit, %6,9'u elektrikli, %1,4'ü LPG'li oldu.

    Geçen yıl trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %33,2'sinin 1300 ve altı, %23,4'ünün 1401-1500, %19,6'sının 1301-1400, %10,5'inin 1501-1600, %5,7'sinin 1601-2000, %0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi.

    Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,5, devri yapılan taşıtların ortalama yaşı 12,8 olarak hesaplandı.

    Toplam taşıt sayısı 28 milyon 740 bin oldu

    2023 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 28 milyon 740 bin 492 oldu. Bu araçların %53'ünü otomobil, %17,7'sini motosiklet, %15,6'sını kamyonet, %7,6'sını traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

    Aralık 2023 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 221 bin 134 otomobilin ise %35,6'sı dizel, %33,5'i LPG'li, %28,7'si benzinli, %1,5'i hibrit ve %0,5'i elektrikli oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 14 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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