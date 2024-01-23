2023'te trafiğe 2 milyon 290 bin yeni araç kaydoldu: Trafikte ne kadar araç var?

Tam Boyutta Gör Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de 2023'te 2 milyon 290 bin 280 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 31 bin 721 taşıtın kaydı silindi.

Geçen yıl, 2022'ye kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,9 azalarak 31 bin 721 oldu. Böylece 2023'te trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 artış gerçekleşti.

2023'te trafiğe kaydı yapılan 945 bin 768 otomobilin %66,1'i benzinli, %16,3'ü dizel, %9,3'ü hibrit, %6,9'u elektrikli, %1,4'ü LPG'li oldu.

Geçen yıl trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %33,2'sinin 1300 ve altı, %23,4'ünün 1401-1500, %19,6'sının 1301-1400, %10,5'inin 1501-1600, %5,7'sinin 1601-2000, %0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi.

Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,5, devri yapılan taşıtların ortalama yaşı 12,8 olarak hesaplandı.

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Toplam taşıt sayısı 28 milyon 740 bin oldu

2023 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 28 milyon 740 bin 492 oldu. Bu araçların %53'ünü otomobil, %17,7'sini motosiklet, %15,6'sını kamyonet, %7,6'sını traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık 2023 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 221 bin 134 otomobilin ise %35,6'sı dizel, %33,5'i LPG'li, %28,7'si benzinli, %1,5'i hibrit ve %0,5'i elektrikli oldu.

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2023'te trafiğe 2 milyon 290 bin yeni araç kaydoldu