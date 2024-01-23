2023'te trafiğe 2 milyon 290 bin yeni araç kaydoldu: Trafikte ne kadar araç var?

Geçen yıl, 2022'ye kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,9 azalarak 31 bin 721 oldu. Böylece 2023'te trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 artış gerçekleşti.
2023'te trafiğe kaydı yapılan 945 bin 768 otomobilin %66,1'i benzinli, %16,3'ü dizel, %9,3'ü hibrit, %6,9'u elektrikli, %1,4'ü LPG'li oldu.
Geçen yıl trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %33,2'sinin 1300 ve altı, %23,4'ünün 1401-1500, %19,6'sının 1301-1400, %10,5'inin 1501-1600, %5,7'sinin 1601-2000, %0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi.
Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,5, devri yapılan taşıtların ortalama yaşı 12,8 olarak hesaplandı.
Toplam taşıt sayısı 28 milyon 740 bin oldu
2023 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 28 milyon 740 bin 492 oldu. Bu araçların %53'ünü otomobil, %17,7'sini motosiklet, %15,6'sını kamyonet, %7,6'sını traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Aralık 2023 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 221 bin 134 otomobilin ise %35,6'sı dizel, %33,5'i LPG'li, %28,7'si benzinli, %1,5'i hibrit ve %0,5'i elektrikli oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.