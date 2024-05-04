Volkswagen ID.3, daha güçlü motor, daha hızlı şarj ve yeni bilgi-eğlence sistemiyle güncellendi

Tam Boyutta Gör Volkswagen geçtiğimiz sene makyajlanmış ID.3'ü piyasaya sürdükten sonra, yeni özellikler ekleyerek tekrardan güncelliyor. Güncelleme, bilgi-eğlence sistemi, donanım ve elektrikli güç aktarma organlarına odaklanıyor. İlk olarak ID.3 GTX'e gelen özellikler şimdi de ID.3 Pro S'e uygulanıyor.

2024 Volkswagen ID.3 Pro S özellikleri

Yeni Volkswagen ID.3 Pro S, önceki modele göre (201 beygir /150 kW) daha güçlü motorlara (228 beygir / 170 kW) kavuşuyor. Volkswagen'in çok eleştirilen bilgi-eğlence sistemi de yenilenerek, daha güçlü işlemci, daha büyük ekran (12.9 inç) ve yeni yazılım sürümüne kavuşuyor. Aynı zamanda şarj hızı da arttırılıyor.

Tam Boyutta Gör Güç artışı Almanya'da standart olarak sunulurken, diğer Avrupa pazarlarındaki müşteriler ise yeni "talep üzerine güç" seçeneği sayesinde satın aldıktan sonra araçlarını yükseltebilecekler. Ekstra güç ile otomobilin 0-100 km/saat hızlanma süresi 0,8 saniye azalarak 7,1 saniyeye düşürülmüş. Elektrik motorunda yapılan verimlilik iyileştirmeleriyle de WLTP menzili 13 km artarak 572 km'ye ulaşmış.

ID.3'ün 77 kWh'lik batarya paketi artık şarj öncesi hazırlama fonksiyonuna sahip. Bu sayede 175 kW'a çıkarılan şarj hızı için batarya ısıtılarak maksimum güçle şarj edilebilecek.

Tam Boyutta Gör İç mekanda, ilk olarak ID.7'de karşımıza çıkan yeinlenmiş 12,9 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence ekranı karşımıza çıkıyor. Artık ekranda daha az düğme bulunuyor ve basitleştirilmiş menüler, daha akıllı bir IDA sesli asistanı ve ChatGPT entegrasyonuyla daha işlevsel kullanım sunuyor. Bunun yanında, ses ve klima tuşları aydınlatmalı hale getirilmiş ve gösterge panelinin yanında bulunan vites seçici de direksiyonun arkasına alınmış. Şirket ayrıca ID.3'ün artırılmış gerçeklik baş üstü ekranını da geliştirdiğini belirtiyor.

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Güvenlik tarafında ise, çıkış uyarı sistemi, opsiyonel Park Assist Plus ve geliştirilmiş Seyahat Yardımı özellikleri eklenmiş. Son olarak, ses tutkunları için Harman Kardon'un 480 watt'lık bir ses sistemi opsiyonel olarak sunuluyor.

VW ID.3 Pro S, teşviklerden önce 47.595 eurodan başlayan fiyatlarla Almanya'da siparişe hazır durumda. Yakın zamanda diğer ID.3 modellerinin de güncellenmesi bekleniyor.

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Volkswagen ID.3, yeni motor ve eğlence sistemiyle güncellendi