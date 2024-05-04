Volkswagen ID.3, daha güçlü motor, daha hızlı şarj ve yeni bilgi-eğlence sistemiyle güncellendi

Yeni Volkswagen ID.3 Pro S, önceki modele göre (201 beygir /150 kW) daha güçlü motorlara (228 beygir / 170 kW) kavuşuyor. Volkswagen'in çok eleştirilen bilgi-eğlence sistemi de yenilenerek, daha güçlü işlemci, daha büyük ekran (12.9 inç) ve yeni yazılım sürümüne kavuşuyor. Aynı zamanda şarj hızı da arttırılıyor.
ID.3'ün 77 kWh'lik batarya paketi artık şarj öncesi hazırlama fonksiyonuna sahip. Bu sayede 175 kW'a çıkarılan şarj hızı için batarya ısıtılarak maksimum güçle şarj edilebilecek.
Güvenlik tarafında ise, çıkış uyarı sistemi, opsiyonel Park Assist Plus ve geliştirilmiş Seyahat Yardımı özellikleri eklenmiş. Son olarak, ses tutkunları için Harman Kardon'un 480 watt'lık bir ses sistemi opsiyonel olarak sunuluyor.
VW ID.3 Pro S, teşviklerden önce 47.595 eurodan başlayan fiyatlarla Almanya'da siparişe hazır durumda. Yakın zamanda diğer ID.3 modellerinin de güncellenmesi bekleniyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.