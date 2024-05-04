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    Anlık Bildirim

    Volkswagen ID.3, daha güçlü motor, daha hızlı şarj ve yeni bilgi-eğlence sistemiyle güncellendi

    Volkswagen geçtiğimiz sene makyajlanmış ID.3'ü piyasaya sürdükten sonra, yeni özellikler ekleyerek tekrardan güncelledi. Güncelleme, bilgi-eğlence sistemi, motor ve şarj hızına odaklanıyor.
    Volkswagen ID.3, yeni motor ve eğlence sistemiyle güncellendi Tam Boyutta Gör
    Volkswagen geçtiğimiz sene makyajlanmış ID.3'ü piyasaya sürdükten sonra, yeni özellikler ekleyerek tekrardan güncelliyor. Güncelleme, bilgi-eğlence sistemi, donanım ve elektrikli güç aktarma organlarına odaklanıyor. İlk olarak ID.3 GTX'e gelen özellikler şimdi de ID.3 Pro S'e uygulanıyor.

    2024 Volkswagen ID.3 Pro S özellikleri

    Yeni Volkswagen ID.3 Pro S, önceki modele göre (201 beygir /150 kW) daha güçlü motorlara (228 beygir / 170 kW) kavuşuyor. Volkswagen'in çok eleştirilen bilgi-eğlence sistemi de yenilenerek, daha güçlü işlemci, daha büyük ekran (12.9 inç) ve yeni yazılım sürümüne kavuşuyor. Aynı zamanda şarj hızı da arttırılıyor.

    Volkswagen ID.3, yeni motor ve eğlence sistemiyle güncellendi Tam Boyutta Gör
    Güç artışı Almanya'da standart olarak sunulurken, diğer Avrupa pazarlarındaki müşteriler ise yeni "talep üzerine güç" seçeneği sayesinde satın aldıktan sonra araçlarını yükseltebilecekler. Ekstra güç ile otomobilin 0-100 km/saat hızlanma süresi 0,8 saniye azalarak 7,1 saniyeye düşürülmüş. Elektrik motorunda yapılan verimlilik iyileştirmeleriyle de WLTP menzili 13 km artarak 572 km'ye ulaşmış.

    ID.3'ün 77 kWh'lik batarya paketi artık şarj öncesi hazırlama fonksiyonuna sahip. Bu sayede 175 kW'a çıkarılan şarj hızı için batarya ısıtılarak maksimum güçle şarj edilebilecek.

    Volkswagen ID.3, yeni motor ve eğlence sistemiyle güncellendi Tam Boyutta Gör
    İç mekanda, ilk olarak ID.7'de karşımıza çıkan yeinlenmiş 12,9 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence ekranı karşımıza çıkıyor. Artık ekranda daha az düğme bulunuyor ve basitleştirilmiş menüler, daha akıllı bir IDA sesli asistanı ve ChatGPT entegrasyonuyla daha işlevsel kullanım sunuyor. Bunun yanında, ses ve klima tuşları aydınlatmalı hale getirilmiş ve gösterge panelinin yanında bulunan vites seçici de direksiyonun arkasına alınmış. Şirket ayrıca ID.3'ün artırılmış gerçeklik baş üstü ekranını da geliştirdiğini belirtiyor.

    Güvenlik tarafında ise, çıkış uyarı sistemi, opsiyonel Park Assist Plus ve geliştirilmiş Seyahat Yardımı özellikleri eklenmiş. Son olarak, ses tutkunları için Harman Kardon'un 480 watt'lık bir ses sistemi opsiyonel olarak sunuluyor.

    VW ID.3 Pro S, teşviklerden önce 47.595 eurodan başlayan fiyatlarla Almanya'da siparişe hazır durumda. Yakın zamanda diğer ID.3 modellerinin de güncellenmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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