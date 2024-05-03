Dört tekerlekli bu elektrikli bisikletler ile spor ve ulaşım bir araya geliyor

Tam Boyutta Gör Yunan girişim Gloubos, dört tekerlekli elektrikli ve pedallı yeni taşıtlarıyla, bisikletin çevreciliği ve sportifliğiyle, küçük otomobillerin stabilitesi ve korunaklığını bir araya getiriyor. Orion ve Ilos isimli iki farklı tipte piyasaya sürülen araçlar neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Dört tekerlekli bisikletler neler sunuyor?

Şehir içi ulaşımda, işie gidip gelmek için tasarlanan Orion, metal çerçeve üzerine kenarları açık kompozit gövde üzerine inşa edilmiş. Tek kişilik araç, elektrikli bisikletlerdeki gibi 250 Watt motora sahip ve 25 km/h hıza çıkabiliyor. 20 Ah gücünde lityum iyon bataryaya sahip olan dört tekerlekli bisiklet, pedal destek seviyesine bağlı olarak 50 km'ye kadar menzil sunabiliyor. Ayrıca aracın çatısına isteğe bağlı olarak güneş paneli monte edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Ön tekerleklerdeki süspansiyonlu dağ bisikleti çatalları konforu arttırırken, frenleme için 20 inç büyüklüğündeki lastiklerde hidrolik diskler bulunuyor. Orion'da, çıkıntılı yan aynalar yerine, akıllı telefon boyutundaki iç ekranlara bağlı küçük harici kameralar kullanıyor.

Tam Boyutta Gör Aracın diğer özellikleri ise şöyle: 5 vitesli otomatik aktarma organı, LED aydınlatma sistemi (sinyal lambaları da mevcut), hız ve pil seviyesi gibi bilgileri gösteren LCD ekran. Aracın toplam ağırlığı ise 105 kg.

Tam Boyutta Gör Orion'un yük taşımak için küçük bir arka bölmesi olsa da, Gloubos, kargo taşımak için Ilos modelini geliştirdi. 180 kg'a kadar yük taşıyabilen Ilos'un yük bölmesi 107 cm x 80 cm boyutlarında. Üstelik istendiği takdirde, kargo bölümü kapalı kargo kutusuyla değiştirilebiliyor.

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Oion'dan farklı olarak Ilos'ta çift batarya ve kamera yerine gerçek dikiz aynaları bulunuyor. Ayrıca 155 kg ağırlığıyla bir miktar daha ağır.

Araçlar, Orion için 7.799 euro ve Ilos için 11.599 euro fiyattan Gloubus'un web sitesinde satışa sunulmuş durumda.

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Yunan girişim, dört tekerlekli elektrikli bisikletlerini tanıttı