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    Dört tekerlekli bu elektrikli bisikletler ile spor ve ulaşım bir araya geliyor

    Yunan girişim Gloubos, dört tekerlekli elektrikli ve pedallı yeni taşıtlarıyla, bisikletin çevreciliği ve sportifliğiyle, küçük otomobillerin stabilitesi ve korunaklığını bir araya getiriyor. 
    Yunan girişim, dört tekerlekli elektrikli bisikletlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yunan girişim Gloubos, dört tekerlekli elektrikli ve pedallı yeni taşıtlarıyla, bisikletin çevreciliği ve sportifliğiyle, küçük otomobillerin stabilitesi ve korunaklığını bir araya getiriyor. Orion ve Ilos isimli iki farklı tipte piyasaya sürülen araçlar neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Dört tekerlekli bisikletler neler sunuyor?

    Şehir içi ulaşımda, işie gidip gelmek için tasarlanan Orion, metal çerçeve üzerine kenarları açık kompozit gövde üzerine inşa edilmiş. Tek kişilik araç, elektrikli bisikletlerdeki gibi 250 Watt motora sahip ve 25 km/h hıza çıkabiliyor. 20 Ah gücünde lityum iyon bataryaya sahip olan dört tekerlekli bisiklet, pedal destek seviyesine bağlı olarak 50 km'ye kadar menzil sunabiliyor. Ayrıca aracın çatısına isteğe bağlı olarak güneş paneli monte edilebiliyor.

    Yunan girişim, dört tekerlekli elektrikli bisikletlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Ön tekerleklerdeki süspansiyonlu dağ bisikleti çatalları konforu arttırırken, frenleme için 20 inç büyüklüğündeki lastiklerde hidrolik diskler bulunuyor. Orion'da, çıkıntılı yan aynalar yerine, akıllı telefon boyutundaki iç ekranlara bağlı küçük harici kameralar kullanıyor.
    Yunan girişim, dört tekerlekli elektrikli bisikletlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Aracın diğer özellikleri ise şöyle: 5 vitesli otomatik aktarma organı, LED aydınlatma sistemi (sinyal lambaları da mevcut), hız ve pil seviyesi gibi bilgileri gösteren LCD ekran. Aracın toplam ağırlığı ise 105 kg.
    Yunan girişim, dört tekerlekli elektrikli bisikletlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Orion'un yük taşımak için küçük bir arka bölmesi olsa da, Gloubos, kargo taşımak için Ilos modelini geliştirdi. 180 kg'a kadar yük taşıyabilen Ilos'un yük bölmesi 107 cm x 80 cm boyutlarında. Üstelik istendiği takdirde, kargo bölümü kapalı kargo kutusuyla değiştirilebiliyor.

    Oion'dan farklı olarak Ilos'ta çift batarya ve kamera yerine gerçek dikiz aynaları bulunuyor. Ayrıca 155 kg ağırlığıyla bir miktar daha ağır. 

    Araçlar, Orion için 7.799 euro ve Ilos için 11.599 euro fiyattan Gloubus'un web sitesinde satışa sunulmuş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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