Dört tekerlekli bu elektrikli bisikletler ile spor ve ulaşım bir araya geliyor

Şehir içi ulaşımda, işie gidip gelmek için tasarlanan Orion, metal çerçeve üzerine kenarları açık kompozit gövde üzerine inşa edilmiş. Tek kişilik araç, elektrikli bisikletlerdeki gibi 250 Watt motora sahip ve 25 km/h hıza çıkabiliyor. 20 Ah gücünde lityum iyon bataryaya sahip olan dört tekerlekli bisiklet, pedal destek seviyesine bağlı olarak 50 km'ye kadar menzil sunabiliyor. Ayrıca aracın çatısına isteğe bağlı olarak güneş paneli monte edilebiliyor.
Oion'dan farklı olarak Ilos'ta çift batarya ve kamera yerine gerçek dikiz aynaları bulunuyor. Ayrıca 155 kg ağırlığıyla bir miktar daha ağır.
Araçlar, Orion için 7.799 euro ve Ilos için 11.599 euro fiyattan Gloubus'un web sitesinde satışa sunulmuş durumda.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.