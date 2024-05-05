BİM marketler benzinli ATV satacak

Tam Boyutta Gör Zincir gıda marketleri faaliyetlerine sadece gıda üzerine satışlarla başlamışken bugün artık mobil evler bile satıldığını görüyoruz. Gelecek hafta ise eksik olan bir parçanın daha tamamlandığına şahit olacağız.

10 Mayıs BİM aktüel ürünler

10 Mayıs BİM aktüel ürünler arasında ilk kez benzinli bir ATV satışı olacak. 45km/s maksimum hızı olan ATV modelinin 2.2 litre tank kapasitesi mevcut. Otomatik çekiş sistemi olan Skyjet ATV modeli 49999TL fiyat etiketine sahip.

BİM para sayma makinesi özellikleri ve fiyatı 2 gün önce eklendi

Benzini tercih etmeyenler için ise KUBA markasına ait 35Km maksimum menzil, Shimano 6 vites, 250W motor, LCD gösterge, 109Kg maksimum ağırlık gibi özellikleri olan elektrikli bisiklet ise 17999TL olarak satılacak.

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10 Mayıs BİM aktüel kataloğunda neler var?