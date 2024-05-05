Tesla, Tesla'ya dava açtı

Elon Musk'ın elektrikli araç şirketi Tesla, ticari marka ihlali nedeniyle Hintli Tesla Power India şirketine dava açtı. Reuters'in servis ettiği habere göre Tesla, 2022'de çekilen ihtarnameye rağmen Hintli şirketin "Tesla Power" ismini kullanarak ürünlerinin reklamını yapmaya devam ettiğini ve bundan derhal vazgeçmesini istiyor.
Davaya konu Hintli şirket ise Tesla'dan çok daha önce kurulduğunu ifade ederken, kurşun asit pil üretimiyle uğraştığını ve elektrikli araçlarla hiçbir ilgisi olmadığını öne sürüyor. Delhi Yüksek Mahkemesi, Hintli şirkete savunmasını hazırlaması için 3 hafta süre tanıdı.
"Elon Musk'ın Tesla'sı ile bağlantımız var demedik"
Tesla ayrıca Hintli şirketin Tesla Power USA isimli bir web sitesi olduğunu ve bu web sitesinde genel merkezin Delaware'de göründüğünü söylüyor. Bu arada Tesla'nın da başta vergi olmak üzere bazı avantajlar sunması nedeniyle Delaware'de kayıtlı olduğunu hatırlatalım.
Bir Tesla Power temsilcisi Reuters'e verdiği demeçte Tesla'dan çok daha önce Hindistan'da faaliyet göstermeye başladıklarını ve tüm resmi izinlere sahip olduklarını söyledi. Manoj Pahwa isimli yetkili "Hiçbir zaman Elon Musk'ın Tesla'sıyla bağlantılı olduğumuzu iddia etmedik" dedi.
Bir sonraki duruşma 22 Mayıs'ta gerçekleşecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.