Tesla, Tesla'ya dava açtı

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Elon Musk'ın elektrikli araç şirketi Tesla, ticari marka ihlali nedeniyle Hintli Tesla Power India şirketine dava açtı. Reuters'in servis ettiği habere göre Tesla, 2022'de çekilen ihtarnameye rağmen Hintli şirketin "Tesla Power" ismini kullanarak ürünlerinin reklamını yapmaya devam ettiğini ve bundan derhal vazgeçmesini istiyor.

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Davaya konu Hintli şirket ise Tesla'dan çok daha önce kurulduğunu ifade ederken, kurşun asit pil üretimiyle uğraştığını ve elektrikli araçlarla hiçbir ilgisi olmadığını öne sürüyor. Delhi Yüksek Mahkemesi, Hintli şirkete savunmasını hazırlaması için 3 hafta süre tanıdı.

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"Elon Musk'ın Tesla'sı ile bağlantımız var demedik"

Tesla ayrıca Hintli şirketin Tesla Power USA isimli bir web sitesi olduğunu ve bu web sitesinde genel merkezin Delaware'de göründüğünü söylüyor. Bu arada Tesla'nın da başta vergi olmak üzere bazı avantajlar sunması nedeniyle Delaware'de kayıtlı olduğunu hatırlatalım.

Bir Tesla Power temsilcisi Reuters'e verdiği demeçte Tesla'dan çok daha önce Hindistan'da faaliyet göstermeye başladıklarını ve tüm resmi izinlere sahip olduklarını söyledi. Manoj Pahwa isimli yetkili "Hiçbir zaman Elon Musk'ın Tesla'sıyla bağlantılı olduğumuzu iddia etmedik" dedi.

Bir sonraki duruşma 22 Mayıs'ta gerçekleşecek.

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