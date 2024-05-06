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    Anlık Bildirim

    Tesla Model Y'nin menzili, ek ücret ödenerek yazılımla arttırılabilecek

    Elon Musk, Tesla'nın son birkaç aydır ürettiği Model Y'nin Standard Range modelinin 418 km'den fazla menzili olduğunu söyledi. Model Y sahipleri ek ücret ödeyerek araçlarının menzilini arttırabilecek.
    Tesla Model Y'nin menzili, ek ücret ödenerek arttırılabilecek Tam Boyutta Gör
    Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin son birkaç aydır üretip sattığı Model Y'nin Standard Range arkadan çekişli modelinin aslında 418 km'den fazla menzili olduğunu söyledi. Düzenleyici onayı bekleyen şirket, batarya modeline bağlı olarak Model Y sahiplerine 1500 ile 2000 dolar arasında ücretle 65 km ile 96 km ek menzilin kilidini açacak.

    Tesla, Standard Range Model Y'yi 2.000 dolar fiyat artışıyla 515 km menzilli versiyonla değiştirdi. Otomobil fiyatı şu anda ABD'de 44.990 dolardan başlıyor veya 7.500 dolarlık federal EV vergi kredisiyle 37.490 dolara kadar düşüyor.

    Tesla daha önce de aynı şeyi yapmıştı

    Tesla, daha önce de yazılımla araçlarının menzilini kısmıştı. Şirket, 2016 yılında Model S 70'teki 70 kWh'lik bataryanın aslında 75 kWh kapasiteye sahip olduğunu ve müşterilerin 3000 dolar ödeyerek ek kapasiteye erişmesine izin vermişti. Uzun menzilli versiyonlarıyla aynı ağırlığa sahip olan mevcut Model S ve X'lerin de bataryasının yazılımla sınırlandırılmış olması olası.

    Otomobil üreticileri son zamanlarda araçların özelliklerini kısıtlayarak ek ücretlerle müşterilerine sunma eğiliminde. Polestar, 2022'de Polestar 2'nin performansını artırmak için 1200 dolarlık kablosuz güncelleme satmaya başlamıştı. Mercedes ise, EQE ve EQS'nin motor gücünü ve torkunu arttırmak için yıllık olarak aynı miktarda ücret talep ediyor. BMW de bir zamanlar CarPlay'i ve ısıtmalı koltuk özelliğini ek ücretle satmayı planlamış ve daha sonra bu plandan vazgeçmişti. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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