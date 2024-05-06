Tesla Model Y'nin menzili, ek ücret ödenerek yazılımla arttırılabilecek

Tam Boyutta Gör Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin son birkaç aydır üretip sattığı Model Y'nin Standard Range arkadan çekişli modelinin aslında 418 km'den fazla menzili olduğunu söyledi. Düzenleyici onayı bekleyen şirket, batarya modeline bağlı olarak Model Y sahiplerine 1500 ile 2000 dolar arasında ücretle 65 km ile 96 km ek menzilin kilidini açacak.

Tesla, Standard Range Model Y'yi 2.000 dolar fiyat artışıyla 515 km menzilli versiyonla değiştirdi. Otomobil fiyatı şu anda ABD'de 44.990 dolardan başlıyor veya 7.500 dolarlık federal EV vergi kredisiyle 37.490 dolara kadar düşüyor.

Tesla daha önce de aynı şeyi yapmıştı

Tesla, daha önce de yazılımla araçlarının menzilini kısmıştı. Şirket, 2016 yılında Model S 70'teki 70 kWh'lik bataryanın aslında 75 kWh kapasiteye sahip olduğunu ve müşterilerin 3000 dolar ödeyerek ek kapasiteye erişmesine izin vermişti. Uzun menzilli versiyonlarıyla aynı ağırlığa sahip olan mevcut Model S ve X'lerin de bataryasının yazılımla sınırlandırılmış olması olası.

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Otomobil üreticileri son zamanlarda araçların özelliklerini kısıtlayarak ek ücretlerle müşterilerine sunma eğiliminde. Polestar, 2022'de Polestar 2'nin performansını artırmak için 1200 dolarlık kablosuz güncelleme satmaya başlamıştı. Mercedes ise, EQE ve EQS'nin motor gücünü ve torkunu arttırmak için yıllık olarak aynı miktarda ücret talep ediyor. BMW de bir zamanlar CarPlay'i ve ısıtmalı koltuk özelliğini ek ücretle satmayı planlamış ve daha sonra bu plandan vazgeçmişti.

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Tesla Model Y'nin menzili, ek ücret ödenerek arttırılabilecek