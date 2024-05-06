Tesla Model Y'nin menzili, ek ücret ödenerek yazılımla arttırılabilecek

Tesla, Standard Range Model Y'yi 2.000 dolar fiyat artışıyla 515 km menzilli versiyonla değiştirdi. Otomobil fiyatı şu anda ABD'de 44.990 dolardan başlıyor veya 7.500 dolarlık federal EV vergi kredisiyle 37.490 dolara kadar düşüyor.
Tesla daha önce de aynı şeyi yapmıştı
Tesla, daha önce de yazılımla araçlarının menzilini kısmıştı. Şirket, 2016 yılında Model S 70'teki 70 kWh'lik bataryanın aslında 75 kWh kapasiteye sahip olduğunu ve müşterilerin 3000 dolar ödeyerek ek kapasiteye erişmesine izin vermişti. Uzun menzilli versiyonlarıyla aynı ağırlığa sahip olan mevcut Model S ve X'lerin de bataryasının yazılımla sınırlandırılmış olması olası.
Otomobil üreticileri son zamanlarda araçların özelliklerini kısıtlayarak ek ücretlerle müşterilerine sunma eğiliminde. Polestar, 2022'de Polestar 2'nin performansını artırmak için 1200 dolarlık kablosuz güncelleme satmaya başlamıştı. Mercedes ise, EQE ve EQS'nin motor gücünü ve torkunu arttırmak için yıllık olarak aynı miktarda ücret talep ediyor. BMW de bir zamanlar CarPlay'i ve ısıtmalı koltuk özelliğini ek ücretle satmayı planlamış ve daha sonra bu plandan vazgeçmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.