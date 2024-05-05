Tam Boyutta Gör ZF Group ve Foxconn, binek araç şasi sistemleri için ortak girişim kurarak stratejik inovasyon özelinde önemli bir işbirliğine imza attı. Anlaşma kapsamında Foxconn, ZF Chassis Modules GmbH şirketinin yüzde 50 hissesini satın aldığını duyurdu. Foxconn’un bu hamlesi firmanın otomotiv işini büyütme ve 2025 yılında küresel elektrikli araç pazarında yüzde 5 pay alma planlarının bir parçası olarak okunabilir.

Foxconn ve ZF Group önemli ortaklık

Bilmeyenler için, Almanya merkezli bir otomobil parça üreticisi olan ZF Group, dünya çapında otomobil ve ticari araçlar için aktarma organları ve şasi teknolojisi tedarikçisi konumunda. Firmanın 31 ülkede 162 adet üretim tesisi bulunuyor. Merkezi Tayvan’da bulunan Foxconn ise dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden birisi. Bu firmayı daha çok Apple iPhone'ların fason üreticisi olarak biliyoruz.

Tam Boyutta Gör Şimdi ise alanlarında bir dev olan bu firmalar araç şasi sistemleri alanındaki ortak girişimlerinin kuruluşunu tamamladıklarını duyuruyor. Foxconn'un ZF Chassis Modules GmbH'nin yüzde 50 hissesini satın alması sonucunda kurulan yeni ortak girişimin adı “ZF Foxconn Chassis Modules” olarak açıklandı. Foxconn'un hisse alımı için yaklaşık 1.1 milyar dolar ödeme yaptığı biliniyor.

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Ortak girişim, elektrikli araç pazarını büyütmeye odaklanarak hem içten yanmalı motorlar hem de elektrikli araçlar için ürünler geliştirecek. Bu girişimin temel yeteneği binek araç aks sistemleri montajı olacak. Aks sistemlerine ek olarak ZF'nin şasi teknolojisi, ağa bağlı ve elektronik olarak kontrol edilebilen araç frenleme, direksiyon ve sönümleme sistemlerini de içeriyor. Müşteriler arasında hem küresel premium hem de yüksek hacimli otomobil üreticileri yer alacak.

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Foxconn ve ZF Group’tan otomobil şasisi için kritik işbirliği