Foxconn ve ZF Group’tan otomobil şasisi için kritik işbirliği

Foxconn ve ZF Group önemli ortaklık
Bilmeyenler için, Almanya merkezli bir otomobil parça üreticisi olan ZF Group, dünya çapında otomobil ve ticari araçlar için aktarma organları ve şasi teknolojisi tedarikçisi konumunda. Firmanın 31 ülkede 162 adet üretim tesisi bulunuyor. Merkezi Tayvan’da bulunan Foxconn ise dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden birisi. Bu firmayı daha çok Apple iPhone'ların fason üreticisi olarak biliyoruz.
Ortak girişim, elektrikli araç pazarını büyütmeye odaklanarak hem içten yanmalı motorlar hem de elektrikli araçlar için ürünler geliştirecek. Bu girişimin temel yeteneği binek araç aks sistemleri montajı olacak. Aks sistemlerine ek olarak ZF'nin şasi teknolojisi, ağa bağlı ve elektronik olarak kontrol edilebilen araç frenleme, direksiyon ve sönümleme sistemlerini de içeriyor. Müşteriler arasında hem küresel premium hem de yüksek hacimli otomobil üreticileri yer alacak.Kaynakça https://press.zf.com/press/en/releases/release_68609.html https://finance.yahoo.com/news/zf-foxconn-complete-chassis-jv-113110986.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.