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    Foxconn ve ZF Group’tan otomobil şasisi için kritik işbirliği

    Otomotiv tedarikçisi ZF ve elektronik üreticisi Foxconn, otomobil şasileri özelinde kritik bir ortaklığa gitti. Foxconn ve ZF Group, kurdukları ortak girişime ZF Foxconn Chassis Modules adını verdi.
    Foxconn ve ZF Group’tan otomobil şasisi için kritik işbirliği Tam Boyutta Gör
    ZF Group ve Foxconn, binek araç şasi sistemleri için ortak girişim kurarak stratejik inovasyon özelinde önemli bir işbirliğine imza attı. Anlaşma kapsamında Foxconn, ZF Chassis Modules GmbH şirketinin yüzde 50 hissesini satın aldığını duyurdu. Foxconn’un bu hamlesi firmanın otomotiv işini büyütme ve 2025 yılında küresel elektrikli araç pazarında yüzde 5 pay alma planlarının bir parçası olarak okunabilir.

    Foxconn ve ZF Group önemli ortaklık

    Bilmeyenler için, Almanya merkezli bir otomobil parça üreticisi olan ZF Group, dünya çapında otomobil ve ticari araçlar için aktarma organları ve şasi teknolojisi tedarikçisi konumunda. Firmanın 31 ülkede 162 adet üretim tesisi bulunuyor. Merkezi Tayvan’da bulunan Foxconn ise dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden birisi. Bu firmayı daha çok Apple iPhone'ların fason üreticisi olarak biliyoruz.

    Foxconn ve ZF Group’tan otomobil şasisi için kritik işbirliği Tam Boyutta Gör
    Şimdi ise alanlarında bir dev olan bu firmalar araç şasi sistemleri alanındaki ortak girişimlerinin kuruluşunu tamamladıklarını duyuruyor. Foxconn'un ZF Chassis Modules GmbH'nin yüzde 50 hissesini satın alması sonucunda kurulan yeni ortak girişimin adı “ZF Foxconn Chassis Modules” olarak açıklandı. Foxconn'un hisse alımı için yaklaşık 1.1 milyar dolar ödeme yaptığı biliniyor.

    Ortak girişim, elektrikli araç pazarını büyütmeye odaklanarak hem içten yanmalı motorlar hem de elektrikli araçlar için ürünler geliştirecek. Bu girişimin temel yeteneği binek araç aks sistemleri montajı olacak. Aks sistemlerine ek olarak ZF'nin şasi teknolojisi, ağa bağlı ve elektronik olarak kontrol edilebilen araç frenleme, direksiyon ve sönümleme sistemlerini de içeriyor. Müşteriler arasında hem küresel premium hem de yüksek hacimli otomobil üreticileri yer alacak.

    Kaynakça https://press.zf.com/press/en/releases/release_68609.html https://finance.yahoo.com/news/zf-foxconn-complete-chassis-jv-113110986.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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