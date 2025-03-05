Yeni Audi A6 Avant, benzinli ve dizel motorlarıyla tanıtıldı

Otomotiv tutkunlarına station wagonları sevdiren modellerden biri olan Audi A6 Avant yenilendi. Yeni nesliyle karşımızda duran model, Audi tarafından üretilecek son dizel otomobillerden bir tanesi olması sebebiyle ayrı bir öneme sahip.
Yeni Audi A6 Avant, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Audi A6 Avant, 4990 mm gövde uzunluğuyla selefine göre 6 cm büyümüş. Aks mesafesi ve genişlik tarafında ise herhangi bir değişim yaşanmamış. Yeni model, 0.25 Cd hava sürtünme katsayısına sahip. Bu da onu Audi'nin en aerodinamik station wagon modellerinden biri haline getiriyor. Otomobilin jant seçenekleri de versiyona göre 18 ile 21 inç arasında değişiyor.
Otomobilin dış tasarımında bizleri artık daha agresif ve kaslı bir görüntü karşılıyor. Ön tarafta büyük panjur, ince LED farlar ve dikey hava girişleriyle sportif bir duruş sergileyen modelin yan tarafındaki geniş omuz çizgisi özellikle arka tarafta daha da belirginleşiyor. Arkada ise otomobilin dinamik görüntüsünü destekleyen yatık arka cam ve spoylerin yanı sıra ince LED şerit ile kombine edilen stoplar göze çarpıyor.
Yeni nesil A6 Avant'ın bir diğer dikkat çekici noktası da cam tavanı. Audi'nin "dijital perde" olarak adlandırdığı bu donanım, tek tuşla saydam veya opak olarak değiştirilebiliyor ve farklı desenler oluşturabilmek için dokuz farklı segmentten oluşuyor.
Yeni A6 Avant, arka aks yönlendirme sistemi, adaptif havalı süspansiyon ve brake-by-wire gibi ekstra özellikleriyle de dikkat çekiyor. PPC platformu üzerine inşa edilen modelin fiyatı benzinli versiyonla birlikte 58 bin eurodan başlıyor. Dizel versiyonun başlangıç fiyatı ise 61.700 euro.
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