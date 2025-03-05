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    Yeni Audi A6 Avant, benzinli ve dizel motorlarıyla tanıtıldı

    PPC platformu üzerine inşa edilen yeni Audi A6 Avant, eskisine göre çok daha agresif ve dinamik görünen bir tasarımla karşımıza çıktı. A6 Avant, dizel seçeneğine sahip az sayıda yeni modelden biri.

    Otomotiv tutkunlarına station wagonları sevdiren modellerden biri olan Audi A6 Avant yenilendi. Yeni nesliyle karşımızda duran model, Audi tarafından üretilecek son dizel otomobillerden bir tanesi olması sebebiyle ayrı bir öneme sahip.

    Yeni Audi A6 Avant, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2025 Audi A6 Avant tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Audi, içten yanmalı motorlu modellerin isminde tek sayı, elektrikli modellerin isminde ise çift sayı kullanma kararı almıştı. Bu kapsamda yeni A6 Avant'ın da ilk etapta A7 ismini taşıması bekleniyordu ancak Alman marka bu kararından vazgeçti.

    Yeni Audi A6 Avant, 4990 mm gövde uzunluğuyla selefine göre 6 cm büyümüş. Aks mesafesi ve genişlik tarafında ise herhangi bir değişim yaşanmamış. Yeni model, 0.25 Cd hava sürtünme katsayısına sahip. Bu da onu Audi'nin en aerodinamik station wagon modellerinden biri haline getiriyor. Otomobilin jant seçenekleri de versiyona göre 18 ile 21 inç arasında değişiyor.

    Otomobilin dış tasarımında bizleri artık daha agresif ve kaslı bir görüntü karşılıyor. Ön tarafta büyük panjur, ince LED farlar ve dikey hava girişleriyle sportif bir duruş sergileyen modelin yan tarafındaki geniş omuz çizgisi özellikle arka tarafta daha da belirginleşiyor. Arkada ise otomobilin dinamik görüntüsünü destekleyen yatık arka cam ve spoylerin yanı sıra ince LED şerit ile kombine edilen stoplar göze çarpıyor.

    2025 Audi A6 Avant tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Audi A6 Avant'ın iç mekanında A5'e baktığımız düşündüren bir tasarımla karşılaşıyoruz. Konsolda 11.9 inç gösterge ve 14.5 inç multimedya ekranlarının dışında 10.9 inç yolcu ekranı dikkat çekiyor. Görünmeyen tarafta ise ses yalıtımının selefine göre %30 oranında artırıldığı bilgisini alıyoruz. Üstelik bunu yaparken araca ekstra ağırlık eklenmemiş. Yeni geliştirilen motor ve şanzıman takozları da gürültü ve titreşimi azaltmış.

    Yeni nesil A6 Avant'ın bir diğer dikkat çekici noktası da cam tavanı. Audi'nin "dijital perde" olarak adlandırdığı bu donanım, tek tuşla saydam veya opak olarak değiştirilebiliyor ve farklı desenler oluşturabilmek için dokuz farklı segmentten oluşuyor.

    2025 Audi A6 Avant tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2025 model Audi A6 Avant, Avrupa'da 2.0 litre turbo benzinli ve hafif hibrit desteğine sahip 2.0 litre turbo dizel motorla tercih edilebilecek. Giriş seviyesinde yer alan benzinli TFSI versiyon sadece ön tekerleklere 201 beygir güç aktarıyor. Dizel motor da aynı gücü sunarken opsiyonel olarak Quattro sistemiyle de tercih edilebiliyor. Kaputun altında ayrıca 362 beygirlik 3.0 litre V6 motor da bulunuyor. 48V hafif hibrit desteğine sahip bu motorla donatılan yeni A6 Avant, 0-100 km/s hızlanmasını 4,7 saniyede tamamlıyor.

    Yeni A6 Avant, arka aks yönlendirme sistemi, adaptif havalı süspansiyon ve brake-by-wire gibi ekstra özellikleriyle de dikkat çekiyor. PPC platformu üzerine inşa edilen modelin fiyatı benzinli versiyonla birlikte 58 bin eurodan başlıyor. Dizel versiyonun başlangıç fiyatı ise 61.700 euro.

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    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

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    XingO 1 saat önce

    en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım

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