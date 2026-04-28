Audi Q4 e-tron yenilendi: İşte tasarımı ve özellikleri

Audi Q4 e-tron, kapsamlı bir makyaj operasyonuyla güncellendi. Hem teknik hem de tasarım tarafında iyileştirmelerle gelen Q4 e-tron, yaz aylarında Avrupa’da satışa sunulacak. Özellikle daha verimli motorlar, daha hızlı şarj ve artırılmış menzil değerleriyle dikkat çekiyor.

Yeni motor, daha fazla menzil

Tam Boyutta Gör Giriş seviyesinde artık yeni nesil APP350 elektrik motoru kullanılıyor. 150 kW (204 hp) güç üreten bu versiyon, yaklaşık 440 km ve 451 km (Sportback) menzil sunuyor. Daha güçlü “performans” versiyonlarda ise 210 kW (286 hp) güç ve 578 km’ye kadar menzil öne çıkıyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonlar da güncellenmiş durumda. En güçlü model 250 kW (340 hp) güç üretirken 0-100 km/s hızlanmasını 5,4 saniyede tamamlıyor.

Şarj ve batarya tarafında önemli gelişmeler

Audi, bazı kardeş modellerin aksine LFP batarya yerine NMC hücreli bataryayı korumayı tercih etmiş. Bu sayede giriş seviyesinde bile 160 kW DC hızlı şarj desteği sunuluyor. Daha büyük 77 kWsa net kapasiteli bataryaya sahip versiyonlarda bu değer 185 kW’a kadar çıkıyor. Ayrıca menzil tüm versiyonlarda önceki modele göre 16 ila 30 km arasında artmış durumda.

Tasarımda küçük ama etkili dokunuşlar

Tam Boyutta Gör Makyajla birlikte dış tasarımda radikal değişimler yerine daha rafine güncellemeler tercih edilmiş. Ön ızgara artık gövde renginde sunulurken, Matrix LED farlarda dört farklı gündüz farı imzası seçilebiliyor. Genel görünüm ise daha sade ve modern bir çizgiye taşınmış.

İç mekânda en büyük değişim, yeni panoramik ekran düzeni. 11,9 inç dijital gösterge paneli ile 12,8 inç multimedya ekranı artık tek parça görünüm sunuyor. Ayrıca segmentte ilk kez sunulan 12 inç yolcu ekranı da opsiyon listesine eklenmiş. Bu özellik, şu an diğer MEB platformlu modellerde bulunmuyor.

Yeni Q4 e-tron ile birlikte V2L (Vehicle-to-Load) özelliğini de sunuluyor. Araç, bataryasındaki enerjiyi elektronik cihazlara aktarabiliyor. Ayrıca belirli pazarlarda V2H (Vehicle-to-Home) desteğiyle ev enerji sistemine entegre olabiliyor. Bu da modeli sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkarıp mobil bir enerji kaynağına dönüştürüyor.

Fiyat ve çıkış tarihi

Yeni Q4 e-tron, Avrupa’da mayıs ayında siparişe açılacak ve yaz aylarında yollara çıkacak. Almanya’da başlangıç fiyatı yaklaşık 47.500 euro seviyesinde. Sportback versiyon için bu rakam biraz daha yukarı çıkıyor.

