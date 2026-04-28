Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Audi Q4 e-tron yenilendi: İşte tasarımı ve özellikleri

    Audi Q4 e-tron makyajlandı. Menzili artan modelin şarj kapasitesinde de iyileşme gözleniyor. Tasarım ve teknoloji konusunda da önemli güncellemeler var.          

    Audi Q4 e-tron, kapsamlı bir makyaj operasyonuyla güncellendi. Hem teknik hem de tasarım tarafında iyileştirmelerle gelen Q4 e-tron, yaz aylarında Avrupa’da satışa sunulacak. Özellikle daha verimli motorlar, daha hızlı şarj ve artırılmış menzil değerleriyle dikkat çekiyor.

    Yeni motor, daha fazla menzil

    Giriş seviyesinde artık yeni nesil APP350 elektrik motoru kullanılıyor. 150 kW (204 hp) güç üreten bu versiyon, yaklaşık 440 km ve 451 km (Sportback) menzil sunuyor. Daha güçlü “performans” versiyonlarda ise 210 kW (286 hp) güç ve 578 km’ye kadar menzil öne çıkıyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonlar da güncellenmiş durumda. En güçlü model 250 kW (340 hp) güç üretirken 0-100 km/s hızlanmasını 5,4 saniyede tamamlıyor.

    Şarj ve batarya tarafında önemli gelişmeler

    Audi, bazı kardeş modellerin aksine LFP batarya yerine NMC hücreli bataryayı korumayı tercih etmiş. Bu sayede giriş seviyesinde bile 160 kW DC hızlı şarj desteği sunuluyor. Daha büyük 77 kWsa net kapasiteli bataryaya sahip versiyonlarda bu değer 185 kW’a kadar çıkıyor. Ayrıca menzil tüm versiyonlarda önceki modele göre 16 ila 30 km arasında artmış durumda.

    Tasarımda küçük ama etkili dokunuşlar

    Makyajla birlikte dış tasarımda radikal değişimler yerine daha rafine güncellemeler tercih edilmiş. Ön ızgara artık gövde renginde sunulurken, Matrix LED farlarda dört farklı gündüz farı imzası seçilebiliyor. Genel görünüm ise daha sade ve modern bir çizgiye taşınmış.

    İç mekânda en büyük değişim, yeni panoramik ekran düzeni. 11,9 inç dijital gösterge paneli ile 12,8 inç multimedya ekranı artık tek parça görünüm sunuyor. Ayrıca segmentte ilk kez sunulan 12 inç yolcu ekranı da opsiyon listesine eklenmiş. Bu özellik, şu an diğer MEB platformlu modellerde bulunmuyor.

    Yeni Q4 e-tron ile birlikte V2L (Vehicle-to-Load) özelliğini de sunuluyor. Araç, bataryasındaki enerjiyi elektronik cihazlara aktarabiliyor. Ayrıca belirli pazarlarda V2H (Vehicle-to-Home) desteğiyle ev enerji sistemine entegre olabiliyor. Bu da modeli sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkarıp mobil bir enerji kaynağına dönüştürüyor.

    Fiyat ve çıkış tarihi

    Yeni Q4 e-tron, Avrupa’da mayıs ayında siparişe açılacak ve yaz aylarında yollara çıkacak. Almanya’da başlangıç fiyatı yaklaşık 47.500 euro seviyesinde. Sportback versiyon için bu rakam biraz daha yukarı çıkıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    the sopranos yorumları benexol b12 kullanan kadınlar kulübü 1.2 puretech motor cangas lpg kullanıcı yorumları dacia sandero 1.0 ambiance yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Telefon (3)
    Nothing Telefon (3)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 17
    MSI CYBORG 17
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum