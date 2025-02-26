Yeni Audi A6 Avant'ın ipucu görseli paylaşıldı: 4 Mart'ta tanıtılacak

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Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi Audi, yeni nesil A6 Avant modelinin ipucu görselini paylaştı. Söz konusu görsel, otomobilin yeni stop lambaları dışında pek fazla ipucu vermiyor ancak tanıtım tarihine az kaldı. Yeni Audi A6 Avant, 4 Mart Salı günü resmi olarak tanıtılacak.

Audi ilk etapta %100 elektrikli A6 e-tron'dan ayırt edebilmek için içten yanmalı motorlu modelde A6 yerine A7 ismini kullanmayı planlıyordu. Ancak Alman üretici isim stratejisini yine değiştirdi ve alışık olduğumuz A6 ismiyle yola devam etme kararı aldı.

Geçtiğimiz hafta yeni Audi A6 Avant'ı tamamen açık bir şekilde gösteren videolar paylaşılmıştı. Resmi ipucu ile karşılaştırdığımızda videodaki detayların yeni görsel ile uyumlu olduğunu görüyoruz. Videoda gösterilen araç S-Line paketine sahip Audi A6 Avant Quattro. Sportif tamponlar, büyük jantlar ve siyah rozetler hemen kendini belli ediyor.

Yeni A6 Avant'ın ön tasarımı ilk bakışta A5'i anımsatıyor. Dikkatli bakıldığında ise daha büyük bir panjura sahip olduğu görülebiliyor. Keskin hatlara sahip farların agresif bir görünüm kattığı otomobilin büyük hava girişleri de bu görüntüyü destekliyor. Otomobile yandan baktığımızda ise yeni kapı kolları ve geniş arka omuz çizgisi sayesinde eskisine göre daha modern ve kaslı bir görüntü bizleri karşılıyor.

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Yeni Audi A6 ailesinin PPC (Premium Platform Combustion) platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Kaputun altında hafif hibrit destekli benzinli ve dizel seçenekler göreceğiz. RS6'da ise son gelen haberlere göre V8 motor yerine V6 motorlu PHEV (şarj edilebilir hibrit) sistem bulunacak.

Yeni nesil Audi A6 Avant ile ilgili detaylı bilgiler önümüzdeki hafta belli olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Yeni Audi A6 Avant'ın ipucu görseli paylaşıldı