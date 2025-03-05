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    %100 elektrikli yeni Volvo ES90 tanıtıldı

    İsveçli üreticinin deyimiyle "kendi sınıfını yaratan" yeni Volvo ES90, teknolojik açıdan markanın şimdiye kadarki en güçlü otomobili. 800V elektrik mimarisi ve 700 km'ye kadar menzil de dikkat çekici

    Yeni Volvo ES90 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce gövde tasarımı sızdırılan yeni Volvo ES90 bugün resmi olarak tanıtıldı. %100 elektrikli bir otomobil olan yeni ES90 bir sedan olarak anılsa da Volvo, yeni eserini tek bir segment ile sınırlı tutmuyor. Markaya göre yeni Volvo ES90; bir sedanın zarif şıklığını, bir fastback'in uyum sağlama yeteneğini ve SUV'lere özgü geniş iç mekanı ve yüksek yerden yüksekliği birleştiren bir otomobil.

    Yeni Volvo ES90, özellikleriyle neler sunuyor❓

    İsveçli üretici, yaklaşık beş metre uzunluğa sahip ES90'ı teknolojik açıdan amiral gemisi olarak nitelendiriyor. Bunun ipucunu ön cam üzerindeki Lidar sensörüyle veren model, 0.25 Cd hava sürtünme katsayısıyla Volvo tarihindeki en aerodinamik otomobil. Ancak otomotiv dünyasının geneline baktığımızda bundan daha iyilerini de pek çok kez gördük.

    ES90; SPA2 isimli elektrikli araç platformu üzerine inşa edilen ikinci Volvo olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce bu platformu ilk kullanan model EX90 SUV olmuştu. Volvo CEO'su Jim Rowan, markanın ürün gamındaki altıncı elektrikli model olan ES90 ile ilgili "En ileri teknolojilerimizi İskandinav tasarımı ve üstün konforla birleştirerek, yaşam kalitenizi yükseltmek için tasarlanmış gerçek bir premium Volvo otomobili" ifadelerini kullandı.

    Yeni Volvo ES90 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Volvo ES90 ilk etapta üç farklı versiyonla satışa sunulacak. Giriş seviyesinde tek motora sahip arkadan itişli bir versiyon 88 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip batarya ile 245 beygir maksimum güç ve WLTP'ye göre 643 kilometre menzil sunacak. Çift motorlu seçenek ise maksimum güç değerini 442 beygir seviyesine çıkarmasına rağmen 102 kWsa'lik büyük batarya ile menzil değerini de 700 kilometreye yükseltecek.

    Elbette performans severler için yeni Volvo ES90'ın Çift Motorlu Performans versiyonu da devrede olacak. Tıpkı diğer versiyon gibi büyük batarya ile donatılan model, 670 beygir maksimum güç değeriyle 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,9 saniyede tamamlayabilecek ancak bu yüksek performansa rağmen son hızı diğer tüm modeller gibi 180 km/s ile sınırlı olacak.

    En güçlü, ama teknolojik açıdan

    Önceden "en güçlü otomobil" kavramı doğrudan beygir gücünü akıllara getirirdi. Volvo'nun yeni ES90 ile ilgili "en güçlü" iddiası ise işlem gücüyle alakalı. Tamamen bağlantılı ve yazılım tabanlı bir otomobil olan yeni Volvo ES90'da çift NVIDIA DRIVE AGX Orin konfigürasyonuyla toplam 508 TOPS işlem gücü sunuluyor. Bu sistem, EX90'da kullanılan DRIVE AGX Xavier'e göre yapay zeka hesaplama performansında sekiz katlık bir iyileşme sağladığı için Volvo'nun yazılım ve teknoloji noktasında elini güçlendiriyor.

    Yeni Volvo ES90 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Volvo ES90 ile ilgili en iyi haberlerden biri de 800V elektrik mimarisine sahip olması. Bu sayede 350 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunan modelin bataryası 20 dakikada %10'dan %80 doluma ulaşabiliyor. Bir başka deyişle, 10 dakika şarjla aracın menziline 300 kilometre eklenebiliyor.

    ES90, EX90 gibi iki bölmeli havalı süspansiyona ve adaptif amörtisörlere sahip. Mühendislik sorumlusu Anders Bell, bu aracın "çok rahat ve sakin" bir sürüş deneyimi sunacağını söyledi. Ayrıca aracın, Volvo tarihindeki "en sessiz" kabine sahip olduğu da belirtiliyor.

    Yeni Volvo ES90, 5 metreye yakın uzunluğu, yaklaşık 2 metrelik genişliği ve 1,5 metrenin biraz üzerindeki yüksekliğiyle BMW i5, Mercedes-Benz EQE ve Lucid Air gibi modellerle benzer ölçülere sahip. Elektrikli model, 3,1 metrelik aks mesafesiyle ferah bir yaşam alanı vadediyor. Otomobilin arka bölümünde bireysel olarak geriye doğru yatırılabilen koltuklar bulunuyor. Bunun Çin'de fazlasıyla sevilen bir özellik olduğu ifade ediliyor.

    Yeni Volvo ES90 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Otomobilin bagaj hacmi normalde 425 litre ancak 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuklar sayesinde 1256 litreye kadar genişletilebiliyor. Buna ek olarak, ön kaputun altında şarj kablosu gibi nesnelerin saklanabileceği 22 litrelik bir depolama alanı da bulunuyor.

    İskandinav tarzı iç mekanda 9 inç dijital gösterge ekranı, standart olarak sunulan head-up display ve 14.5 inçlik dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Multimedya sistemi Android tabanlı ve Google servislerini entegre olarak bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, ilk andan itibaren kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği de sunuluyor.

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