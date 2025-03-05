%100 elektrikli yeni Volvo ES90 tanıtıldı

Yeni Volvo ES90, özellikleriyle neler sunuyor❓
İsveçli üretici, yaklaşık beş metre uzunluğa sahip ES90'ı teknolojik açıdan amiral gemisi olarak nitelendiriyor. Bunun ipucunu ön cam üzerindeki Lidar sensörüyle veren model, 0.25 Cd hava sürtünme katsayısıyla Volvo tarihindeki en aerodinamik otomobil. Ancak otomotiv dünyasının geneline baktığımızda bundan daha iyilerini de pek çok kez gördük.
ES90; SPA2 isimli elektrikli araç platformu üzerine inşa edilen ikinci Volvo olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce bu platformu ilk kullanan model EX90 SUV olmuştu. Volvo CEO'su Jim Rowan, markanın ürün gamındaki altıncı elektrikli model olan ES90 ile ilgili "En ileri teknolojilerimizi İskandinav tasarımı ve üstün konforla birleştirerek, yaşam kalitenizi yükseltmek için tasarlanmış gerçek bir premium Volvo otomobili" ifadelerini kullandı.
Elbette performans severler için yeni Volvo ES90'ın Çift Motorlu Performans versiyonu da devrede olacak. Tıpkı diğer versiyon gibi büyük batarya ile donatılan model, 670 beygir maksimum güç değeriyle 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,9 saniyede tamamlayabilecek ancak bu yüksek performansa rağmen son hızı diğer tüm modeller gibi 180 km/s ile sınırlı olacak.
En güçlü, ama teknolojik açıdan
Önceden "en güçlü otomobil" kavramı doğrudan beygir gücünü akıllara getirirdi. Volvo'nun yeni ES90 ile ilgili "en güçlü" iddiası ise işlem gücüyle alakalı. Tamamen bağlantılı ve yazılım tabanlı bir otomobil olan yeni Volvo ES90'da çift NVIDIA DRIVE AGX Orin konfigürasyonuyla toplam 508 TOPS işlem gücü sunuluyor. Bu sistem, EX90'da kullanılan DRIVE AGX Xavier'e göre yapay zeka hesaplama performansında sekiz katlık bir iyileşme sağladığı için Volvo'nun yazılım ve teknoloji noktasında elini güçlendiriyor.
ES90, EX90 gibi iki bölmeli havalı süspansiyona ve adaptif amörtisörlere sahip. Mühendislik sorumlusu Anders Bell, bu aracın "çok rahat ve sakin" bir sürüş deneyimi sunacağını söyledi. Ayrıca aracın, Volvo tarihindeki "en sessiz" kabine sahip olduğu da belirtiliyor.
Yeni Volvo ES90, 5 metreye yakın uzunluğu, yaklaşık 2 metrelik genişliği ve 1,5 metrenin biraz üzerindeki yüksekliğiyle BMW i5, Mercedes-Benz EQE ve Lucid Air gibi modellerle benzer ölçülere sahip. Elektrikli model, 3,1 metrelik aks mesafesiyle ferah bir yaşam alanı vadediyor. Otomobilin arka bölümünde bireysel olarak geriye doğru yatırılabilen koltuklar bulunuyor. Bunun Çin'de fazlasıyla sevilen bir özellik olduğu ifade ediliyor.
İskandinav tarzı iç mekanda 9 inç dijital gösterge ekranı, standart olarak sunulan head-up display ve 14.5 inçlik dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Multimedya sistemi Android tabanlı ve Google servislerini entegre olarak bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, ilk andan itibaren kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği de sunuluyor.
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